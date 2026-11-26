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Dự báo thời tiết không khí lạnh miền Bắc

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, không khí lạnh tiếp tục dồn xuống khiến miền Bắc trời rét, miền Trung có mưa to.

Không khí lạnh liên tiếp dồn xuống, gió Đông Bắc tương tác với địa hình dãy Trường Sơn khiến mưa dông phát triển và trút mưa xuống khu vực Trung Bộ.

Đến ngày 27-28/11 lại tiếp tục có không khí lạnh tăng cường xuống, đồng thời trên cao xuất hiện đới gió Đông vì thế mưa ở khu vực Trung Bộ giai đoạn này sẽ có cường độ lớn hơn hôm nay.

Hôm nay tâm mưa sẽ tập trung ở Huế đến phía đông Quảng Ngãi, lượng mưa từ 50-100mm, có nơi mưa to trên 170mm. Từ ngày 27/11 đến hết tháng vùng mưa mở rộng từ Huế đến phía Đông của Đắk Lắk và Khánh Hòa. Cảnh báo tổng lượng mưa có thể từ 200- 400mm, có nơi mưa rất to trên 600mm. Nguy cơ cao gây ra sạt lở đất, lũ quét trên sườn đồi núi; ngập úng vùng trũng thấp.

Do có mưa, nhiệt độ ở Huế, Quảng Trị khá lạnh, mức nhiệt không quá 23 độ. Các phường ven biển ở Quảng Ngãi, Đà Nẵng mức nhiệt 24-26 độ.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc ban ngày trời có nắng, ban đêm trời rét. Ảnh: T.H

Tại khu vực Bắc Bộ, thời tiết hôm nay có nắng, nhiệt độ tăng khoảng 1-3 độ so với hôm qua. Mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 20-23 độ.

Tại Thủ đô Hà Nội, trời có nắng. Mức nhiệt cao nhất trong ngày 23 độ. Đến ngày 27/11 không khí lạnh tăng cường tràn về, ban ngày trời có nắng mức nhiệt tăng lên 25-27 độ nhưng ban đêm trời vẫn rét, duy trì nền nhiệt thấp 17-18 độ.

Thời tiết hôm nay tại Cao nguyên Trung Bộ trời có nắng, nhiệt độ phổ biến 26-30 độ. Mưa dông chỉ xảy ra vài nơi vào buổi tối.

Khu vực Nam Bộ hôm nay thời tiết có nắng mạnh và nóng. Mức nhiệt cao nhất phổ biến 32-34 độ. Mặc dù ít mưa nhưng cảnh báo nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp do triều cường lên.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 26/11 đến ngày 27/11:

- Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị: Có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

- Khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Khoảng chiều tối 27/11 khả năng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng khu vực phía Nam duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối 27/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 27/11 đến ngày 05/12:

- Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa vài nơi. Từ đêm 27-29/11, đêm và sáng trời rét; sau đêm và sáng trời lạnh.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc Quảng Trị: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to đến ngày 29/11, sau có mưa vài nơi.

- Khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: Từ đêm 27/11 đến sáng 30/11 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

- Khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị và phía Đông tỉnh Lâm Đồng từ đêm 27-28/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; riêng khu vực Nam Quảng Trị từ ngày 29-30/11 còn có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ ngày 28-29/11 khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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