Minh Tú diện váy xuyên thấu chụp ảnh cưới

Minh Tú tay trong tay bạn trai Christopher thực hiện album cưới giữa khung cảnh hoa lá lãng mạn.

Nhà thiết kế Chung Thanh Phong - tác giả bộ váy cưới cho Minh Tú - cho biết đây là những tấm ảnh đầu tiên trong loạt ảnh cưới chính thức của siêu mẫu.

Dự kiến, Minh Tú sẽ tổ chức hôn lễ tại TP HCM vào ngày 13/4. Theo siêu mẫu, đây là cái kết ngọt ngào, có hậu cho chuyện tình 10 năm với những lần gặp gỡ, tạm xa rồi tái hợp của cô.

'Sau những biến động lớn của cuộc đời, tôi cảm nhận được sự chân thành, tử tế và sẵn sàng lắng nghe từ Chris. Chúng tôi ở bên nhau là duyên nợ, cả hai phải giữ chặt hạnh phúc của mình', Minh Tú nói.

Minh Tú cầu hôn Christopher hồi tháng 11/2023, khi theo anh về Đức thăm gia đình.

Siêu mẫu hứa yêu thương, chăm sóc và đồng hành cùng hôn phu trong chặng đường sắp tới. Theo Minh Tú, bạn trai là người sống tình cảm nên khi cô cầu hôn trước mặt gia đình, anh rất bất ngờ và xúc động.

Minh Tú hẹn hò bạn trai Tây hơn cô 10 tuổi đã lâu nhưng đến tháng 12/2021 mới công khai. Cả hai từng có giai đoạn yêu đương, chia tay rồi tình cờ gặp lại vào năm 2018 và gắn bó đến hiện tại.

Theo người mẫu, cô và bạn trai có nhiều kỷ niệm đẹp suốt thời gian yêu, đặc biệt là chuyến sang Đức thăm gia đình anh. Cả hai đi du lịch nhiều nước, khi Chris ở TP HCM thì tranh thủ qua nhà Minh Tú ở quận 5 để gần gũi người thân.

Tối 30/3, khi tiết lộ ảnh cưới trên trang cá nhân, Minh Tú viết: 'Hôn nhân là chuyện cả đời. Yêu người vừa ý, cưới người mình thương'. Đông đảo bạn bè, khán giả đã chúc phúc cho siêu mẫu.

Nhà thiết kế Chung Thanh Phong cho biết hơn 12 năm gắn bó với Minh Tú, anh từng thực hiện nhiều bộ ảnh siêu mẫu mặc váy cưới nhưng lần này anh có cảm xúc rất đặc biệt. Nhà mốt 8X mừng 'nàng thơ' đã tìm được bến đỗ bình yên bên bạn trai Tây.

Minh Tú và hôn phu say đắm 'khóa môi' trước ống kính.

Thiết kế dáng đuôi cá, mỏng tang tôn tối đa ba vòng cơ thể của cô dâu 9X.

Minh Tú sinh năm 1991 tại TP HCM, từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, cô đoạt Á quân Asia's Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Vietnam, giám khảo The Look Vietnam...

Năm 2018, người đẹp thi Miss Supranational, đoạt danh hiệu "Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á". Năm 2020, cô làm huấn luyện viên Đại sứ hoàn mỹ, Asia's Next Top Model. Cô tham gia đóng phim với các dự án Người tình, Hoa hậu giang hồ, Bố già.

Bộ ảnh cưới của Minh Tú do chuyên gia trang điểm Tee Le, tạo mẫu tóc Bi Sín hỗ trợ thực hiện.