Một dấu hiệu cảnh báo 3 bệnh ung thư

Theo Mirror , có 3 loại ung thư gây ra cơn cơ giật. Tiến sĩ người Anh Monika Wassermann giải thích: "Cơn co giật chủ yếu phát sinh từ bệnh động kinh nhưng một khối u não cũng kích thích các tế bào thần kinh của não và gây ra cảm giác ngứa ran, co giật hoặc co cơ. Nếu một khối u phát triển ở thùy chẩm, thùy thái dương hoặc thân não, người bệnh hay giảm thị lực, nhìn 1 hóa 2. Một dấu hiệu khác của loại u này là co giật mắt".

Các triệu chứng xảy ra khi khối u bắt đầu đè lên não, ngăn chặn hoạt động bình thường của não. Khi khối u lan đến thùy thái dương, thùy trán và thùy đỉnh sẽ gây ra các vấn đề về giọng nói, liên quan đến chức năng nhận thức. Tiến sĩ Wassermann nói thêm: "Thùy trán chịu trách nhiệm cho các chức năng ra quyết định, giải quyết vấn đề, tập trung và tốc độ suy nghĩ”.

U não có thể gây ra triệu chứng co giật. Ảnh minh họa: AI

Các loại ung thư máu, chẳng hạn như u tủy và bệnh bạch cầu , có thể di căn đến xương sống. Điều này thường xảy ra khi khối u ác tính bắt nguồn từ các tế bào bạch cầu hoặc tế bào plasma bên trong tủy xương.

Khi ung thư di căn đến cột sống, bệnh nhân có nguy cơ mất ý thức hoặc loạn trương lực cơ, dẫn tới các cơn co giật hoặc giãn cơ không thường xuyên, mất hoàn toàn khả năng kiểm soát các chức năng của cơ thể.

Ngoài ra, một khối u đôi khi đè lên mạch máu hoặc tiếp xúc với xương, khiến xương giãn ra. Nếu tủy sống bị ảnh hưởng, các vấn đề có thể phát sinh ở cơ, chẳng hạn như co thắt các mô cơ ở chân. Một số loại ung thư di căn đến tủy sống bao gồm ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi và ung thư vú.

Dịch vụ Y tế Anh cho biết những cơn co giật khá phổ biến, rất hiếm khi là dấu hiệu của bất kỳ điều gì nghiêm trọng và thường tự biến mất. Nhưng bạn nên đi khám bác sĩ nếu cơn co giật kéo dài hơn 2 tuần.

Theo Cleveland Clinic, co giật mí mắt cũng có khả năng báo hiệu một điều gì đó nghiêm trọng. “Giật mắt thường là một phiền toái nhỏ biến mất nhanh như khi xuất hiện. Thông thường, đó chỉ là dấu hiệu cho thấy bạn cần dành thời gian để giải tỏa căng thẳng. Trong những trường hợp rất hiếm hoi, giật mí mắt cảnh báo điều gì đó nghiêm trọng”, chuyên gia của Cleveland Clinic giải thích.