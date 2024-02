Một ngày xử lý 120 thanh thiếu niên vi phạm giao thông

Thời gian vừa qua, tình trạng thanh thiếu niên, học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ diễn ra khá phổ biến trên địa bàn TP. Thanh Hoá. Trước trạng đó, ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an TP. Thanh Hóa đã triển khai kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TT ATGT)...

Hàng trăm phương tiện của thanh thiếu niên, học sinh vi phạm TTATGT.

Ngay từ trước Tết Nguyên đán, Công an TP. Thanh Hóa đã tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở và cảnh báo các hành vi vi phạm TT ATGT đến các tầng lớp nhân dân. Đồng thời tổ chức cho học sinh, sinh viên các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ...

Riêng trong dịp Tết Nguyên đán, Công an TP. Thanh Hóa đã huy động cán bộ chiến sĩ các đội nghiệp vụ mà nòng cốt là lực lượng CSGT-TT, hình sự, kinh tế môi trường, quản lý hành chính và Công an các phường, xã trên địa bàn thành phố phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh sử dụng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật ra quân xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tổ 282 công an TP. Thanh Hóa lập biên bản xử lý vi phạm.

Thông qua công tác tuần tra công khai kết hợp hóa trang mặc thường phục, chỉ trong ngày 14/02/2024 (tức mùng 5 Tết) Tổ 282 Công an TP. Thanh Hóa đã phát hiện xử lý hơn 120 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm TT ATGT trong đó có gần 50 học sinh các trường THPT trên địa bàn TP. Thanh Hóa.

Hầu hết các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, đi xe phân khối lớn, điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, xe không gắn biển kiểm soát...

Được biết các trường hợp vi phạm là học sinh, Công an TP. Thanh Hóa sẽ có văn bản gửi về các trường đề nghị xác nhận và yêu cầu học sinh viết bản kiểm điểm, cam kết không tái phạm. Đồng thời, nhà trường có hình thức xử lý phù hợp, tránh để tình trạng học sinh vi phạm luật khi tham gia giao thông.

Trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn, mặc dù lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất đông nhưng tình hình TT ATGT vẫn cơ bản được đảm bảo ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Theo thống kê từ ngày 29 đến hết ngày mùng 5 Tết, lực lượng CSGT đã lập biên bản đối với 2.347 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 7,1 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe, kiểm định 542 trường hợp; tạm giữ 1.181 phương tiện; trong đó xử phạt vi phạm nồng độ cồn 1.101 trường hợp, phạt tiền gần 4,3 tỷ đồng. Toàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông làm 8 người chết, 32 người bị thương (giảm 9 người chết (bằng 52,94%) so với cùng kỳ năm 2023).