Một người có phúc hay không: Đừng nhìn vào tài sản, hãy nhìn vào 3 điều này!
GĐXH - Đừng nhìn vào tài sản hay địa vị để đánh giá phúc đức của một người. 3 chỉ số về tâm thái, lòng nhân ái và gia đạo dưới đây mới là thước đo chính xác nhất.
Trong cuộc sống, chúng ta thường lầm tưởng rằng phú quý, địa vị chính là thước đo của phúc đức. Thế nhưng, thực tế lại chứng minh: "Tâm thái dẫn dắt vạn sự, họa phúc ẩn tàng trong từng ý niệm". Một người dù sở hữu tiền bạc đầy kho nhưng tâm thế bất ổn cũng không thể nếm trải được vị ngọt của hạnh phúc.
Muốn biết một người có thực sự là người "có phúc" hay không, hãy nhìn vào 3 biểu hiện cốt lõi dưới đây.
3 biểu hiện của người có phúc khí
1. Tâm thái tích cực, lạc quan: Cội nguồn của mọi phúc khí
Ai cũng từng gặp phải nghịch cảnh, ai cũng từng ưu sầu trước những ngã rẽ của cuộc đời. Nhưng vì sao có người biến cay đắng thành mật ngọt, có người lại ngã gục ngay trước những khó khăn nhỏ nhất?
Người có phúc: Trong nghịch cảnh vẫn tìm thấy hy vọng, trong hành động vẫn tìm ra phương pháp, trong kiên trì vẫn bước qua được mọi rào cản. Họ không oán trách hoàn cảnh, không nản lòng trước thất bại, cũng không trốn tránh trách nhiệm.
Sức lan tỏa: Chính tinh thần lạc quan đó đã sưởi ấm những người xung quanh và tích tụ năng lượng tích cực. Khi bạn sống thấu đáo, cơ hội sẽ tự tìm đến, quý nhân sẽ chủ động kề bên, phúc khí từ đó mà tự hội tụ.
2. Lòng nhân ái, tích đức: Kho lưu trữ phúc báo vững chắc nhất
Giúp người là tích đức, trợ nhân là tích phúc – đạo lý này càng trải nghiệm càng thấy đúng đắn. Tác động của thiện hạnh đối với phúc khí của một người là điều thực tế nhất.
Sự khác biệt: Khi thấy người khác gặp khó khăn, bạn quay đầu né tránh hay chủ động đưa tay giúp đỡ? Người có phúc thấy người hoạn nạn sẽ động lòng trắc ẩn, và đã động lòng là sẽ hành động không chút do dự.
Thiện hạnh nhỏ, phúc báo lớn: Họ giúp người mà không tính toán báo đáp, không cân đo lợi hại. Một sự chỉ đường cho người lạc lối, một bát cơm nóng cho người già neo đơn... những việc nhỏ ấy tích tụ lại sẽ tạo nên đại phúc. Một xã hội lạnh lùng thì phúc khí sẽ lánh xa, một trái tim ấm áp thì phúc báo sẽ tự tìm đường dẫn lối.
3. Gia đình hòa thuận: Loại phúc khí chân thực và bền vững nhất
Gia đình hòa thuận chính là cái gốc của mọi sự hưng thịnh. Nhà có tiếng cười, ngày tháng mới có mục tiêu; gia đình tương kính tương ái, cuộc đời mới thực sự ấm áp.
Trí tuệ trong ứng xử: Người có phúc luôn đặt sự tôn trọng lên hàng đầu, tiếp đến là sự thấu hiểu và sau cùng là sự bao dung đối với người thân. Họ không đỏ mặt tía tai vì chuyện nhỏ, không tính toán thiệt hơn với người nhà, càng không vì diện mạo bên ngoài mà lạnh nhạt với người trong cuộc.
Gia hòa vạn sự hưng: Nếu gia đình không yên ổn, "gà bay chó nhảy" mỗi ngày thì dù có kiếm được nhiều tiền đến đâu, lòng cũng chẳng thể an yên. Ngược lại, một gia đình thuận hòa, cùng nhau gánh vác khó khăn, đó mới chính là hình dáng chân thực nhất của phúc khí.
Tu dưỡng là "gốc rễ" của phúc khí
Có những người bề ngoài vẻ vang nhưng bên trong trống rỗng, nhìn thì náo nhiệt nhưng thâm tâm lại bất an – loại phúc khí ấy thường không bền.
Nền tảng của phúc khí nằm ở sự tu dưỡng: Biết tự kỷ luật để quản lý bản thân, biết tự phản tỉnh để sửa đổi chính mình. Khi bạn mài giũa nội tâm đủ sâu sắc, không kiêu ngạo cũng không tự ti, không nóng nảy cũng chẳng bi quan, phúc khí tự khắc sẽ gõ cửa nhà bạn.
Bạn tâm đắc nhất với đặc điểm nào trong 3 điều trên? Hãy để lại bình luận chia sẻ quan điểm của bạn và đừng quên gửi bài viết này tới người thân yêu như một lời chúc phúc bình an nhé!
