Đến nhà người khác chơi, nghe chủ nhà nói 4 câu này bạn nên đứng dậy ra về: Trí tuệ đỉnh cao của giao tiếp là đây

Người thông minh luôn biết giữ khoảng cách: Trí tuệ thực sự nằm ở chỗ biết từ bỏ mối quan hệ nào GĐXH - Bạn có nhận thấy rằng, những người thực sự có trí tuệ xung quanh chúng ta thường tỏ ra cực kỳ bình tĩnh trong các mối quan hệ xã giao? Họ không phải là người lạnh lùng, mà là người biết cách chọn lọc.

Qua quan sát các tình huống giao tiếp hàng ngày và phân tích từ các chuyên gia nghi thức cho thấy, có 4 kiểu lời nói mà chủ nhà thường dùng để tế nhị bày tỏ ý muốn tiễn khách. Hiểu được ẩn ý sau những câu nói này sẽ giúp chúng ta nắm bắt được thời điểm thích hợp nhất để ra về.

4 kiểu ám chỉ muốn tiễn khách của chủ nhà

Kiểu 1: Ám chỉ về thời gian

"Thời gian không còn sớm nữa" hay "Anh/chị xem trời đã tối rồi kìa" - những lời tưởng chừng quan tâm này thực chất là việc chủ nhà cố ý nhấn mạnh sự trôi qua của thời gian. Một nhóm nghiên cứu nghi thức tại Sơn Đông (TQ) cho biết, hơn 78% người được hỏi sẽ chủ động xin phép ra về trong vòng 10 phút sau khi nghe những lời này.

Đáng chú ý, khi chủ nhà liên tục nhìn đồng hồ hoặc điện thoại, đi kèm với những lời nhắc nhở thời gian, ý định tiễn khách càng trở nên rõ ràng.

Lúc này, bạn nên chủ động đáp lại: "Vâng, phiền anh/chị lâu quá, chúng ta hẹn dịp khác gặp lại". Tuyệt đối tránh tiếp tục mở ra chủ đề mới, càng không nên hỏi chi tiết về thời gian như "mấy giờ rồi ạ?", điều đó sẽ bị coi là thiếu tinh tế.

Ảnh minh họa

Kiểu 2: Lấy cớ có việc bận

"Lát nữa tôi còn phải viết gấp tài liệu" hay "mai con tôi phải thi nên cần nghỉ ngơi sớm" - khi chủ nhà đề cập đến các công việc cần làm, họ đang tạo ra một lý do trang trọng để cả hai bên kết thúc cuộc gặp. Một khảo sát với hàng vạn người cho thấy 92.3% số người được hỏi cho rằng cần phải phản hồi ngay lập tức trước những lời viện cớ này.

Cách ứng xử khéo léo là thuận theo lời chủ nhà: "Vậy anh/chị cứ làm việc đi, tôi cũng vừa hay có chút việc cần giải quyết". Cần đặc biệt lưu ý, nếu việc chủ nhà nhắc đến rõ ràng là bịa đặt tạm thời (ví dụ: đêm khuya nói "sáng sớm mai phải ra sân bay"), bạn càng phải nhanh chóng hiểu ý và tránh để chủ nhà phải liên tục tìm cớ thoái thác.

Kiểu 3: Lời níu kéo xã giao

"Ngồi chơi thêm lát nữa đi" hay "có gì mà vội vàng thế" - những lời khách sáo này hoàn toàn khác biệt về bản chất so với sự giữ chân chân thành, vì chúng thiếu đi những hành động hỗ trợ cụ thể. Các chuyên gia nghi thức chỉ ra rằng, chủ nhà thực sự muốn khách ở lại sẽ mang thêm trà bánh, khơi mào chủ đề mới hoặc sắp xếp hoạt động tiếp theo.

Khi nghe những lời níu kéo mang tính hình thức này, điều quan trọng là quan sát các chi tiết như chủ nhà có còn ngồi yên tại chỗ hay vẫn tiếp tục chuẩn bị nước trà hay không. Cách phản ứng đúng đắn là mỉm cười từ chối: "Tôi đã làm phiền đủ rồi, xin phép lần sau ghé thăm". Tuyệt đối đừng thật sự ngồi xuống lại, điều này có thể dẫn đến một vòng lặp khách sáo mới giữa chủ và khách.

Kiểu 4: Gợi ý về môi trường

"Máy lạnh có phải mở hơi lạnh không?" hay "cái đèn này hơi tối nhỉ?" - khi chủ nhà đột ngột bình luận về mức độ thoải mái của môi trường, họ thường đang tạo ra một lý do để bạn rời đi.

Phản ứng thích hợp lúc này là đứng dậy và điều chỉnh trạng thái: "Anh/chị nói vậy, tôi cũng thấy quả thật nên về thay thêm áo khoác". Cần tránh chủ động đi điều chỉnh điều hòa hay đèn đóm, hành động này sẽ bị coi là phớt lờ lời ám chỉ của chủ nhà.

Nắm vững những mật mã ngôn ngữ này đòi hỏi phải có trực giác nhạy bén. Một trung tâm nghiên cứu quan hệ con người nổi tiếng khuyên rằng, khi làm khách nên tuân thủ "nguyên tắc một phần ba": ngay khi chủ nhà lần đầu tiên nhìn đồng hồ, ngáp hoặc có khoảng lặng rõ rệt trong câu chuyện, bạn đã nên bắt đầu chuẩn bị ra về, và thường nên rời đi trước khi dấu hiệu thứ ba xuất hiện.

Trong nhịp sống hiện đại, việc kịp thời nhận ra những tín hiệu giao tiếp này không chỉ thể hiện sự tu dưỡng cá nhân mà còn giúp chủ và khách đều duy trì được trải nghiệm thoải mái. Hãy nhớ rằng, lời chào từ biệt duyên dáng cũng quan trọng như sự nhiệt tình khi đến, đó mới chính là trí tuệ giao tiếp trong xã hội trọng tình cảm của người Á Đông.