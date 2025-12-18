Mới nhất
Sau tuổi 50, từ bỏ ngay 8 điều này nếu không muốn rơi vào cảnh trắng tay

Thứ năm, 14:24 18/12/2025 | Gia đình
Mai Anh
Mai Anh
GĐXH - Để tránh rơi vào kịch bản nghiệt ngã mang tên "phá sản tuổi già", các chuyên gia tài chính Nhật Bản đưa ra lời khuyên đắt giá: Ngay từ ngưỡng tuổi 50, mỗi cá nhân nên bắt đầu quá trình "dọn dẹp" những vật dụng và gánh nặng không cần thiết.

Sau tuổi 50, từ bỏ ngay 8 điều này nếu không muốn rơi vào cảnh trắng tay - Ảnh 1.4 sai lầm tốn kém người nghỉ hưu cần tránh để không phải trả giá đắt

GĐXH - Nghỉ hưu, nhiều người cố gắng chi tiêu hợp lý nhưng nhiều khi họ lại phát hiện ra tiền không cánh mà bay, thực chất là bị thất thoát qua những chi tiết nhỏ không ngờ tới.

Trên tờ President Online, các chuyên gia tài chính Nhật Bản nhấn mạnh rằng: Chuẩn bị cho nghỉ hưu không chỉ là lập kế hoạch tích lũy tiền bạc, mà còn là quá trình "thanh lọc gánh nặng", nhất là khi bạn bước vào tuổi 50. 

Trong khái niệm tài chính hiện đại, "nợ" không chỉ đơn thuần là các khoản tiền vay mượn, mà bao gồm cả những thứ tiêu tốn thời gian, tiền bạc và không gian để duy trì. Nếu không sớm loại bỏ, chúng sẽ âm thầm "đốt sạch" quỹ hưu trí mà bạn đã vất vả tích lũy cả đời.

Sau tuổi 50, từ bỏ ngay 8 điều này nếu không muốn rơi vào cảnh trắng tay - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Sau tuổi 50, hãy từ bỏ ngay 8 món 'nợ' này

1. Ngôi nhà quá rộng 

Khi con cái đã trưởng thành và dọn ra riêng, việc duy trì một ngôi nhà quá lớn thường trở thành sai lầm tài chính. Chi phí sửa chữa, thuế bất động sản, tiền điện nước và công sức dọn dẹp sẽ "ngốn" sạch năng lượng và tiền bạc của bạn. 

Chuyên gia khuyên nên thay thế bằng một không gian nhỏ gọn, tiện nghi và gần các dịch vụ y tế để tối ưu hóa chi phí vận hành.

2. Xe hơi và các chi phí bảo trì đắt đỏ

Nhiều người coi ô tô là biểu tượng địa vị, nhưng ở tuổi nghỉ hưu, đó là một loại "tiêu sản" khổng lồ. Phí bảo hiểm, xăng cộ, phí đậu xe và bảo dưỡng định kỳ là những khoản chi không đáy. 

Nếu không thực sự cần thiết cho công việc, hãy cân nhắc chuyển sang các phương tiện công cộng hoặc các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu để giảm bớt áp lực tài chính hàng tháng.

3. Các gói bảo hiểm dư thừa hoặc không phù hợp

Nhiều người ở tuổi 50 vẫn duy trì các gói bảo hiểm nhân thọ có mức phí cao vốn dành cho người đang là trụ cột kinh tế chính. Khi con cái đã tự lập, nhu cầu bảo vệ này nên được điều chỉnh. 

Hãy rà soát và chuyển hướng sang các gói bảo hiểm tập trung vào chăm sóc sức khỏe, kiểm soát bệnh tật và các dịch vụ chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi.

4. Những sở thích "ngốn" ngân sách

Những thú vui tốn kém như sưu tầm đồ xa xỉ, chơi golf cao cấp hoặc duy trì thẻ hội viên tại các câu lạc bộ hạng sang có thể phù hợp khi bạn còn ở đỉnh cao sự nghiệp. Tuy nhiên, khi thu nhập cố định được thay thế bằng lương hưu, hãy chuyển hướng sang những sở thích mang lại giá trị tinh thần bền vững nhưng ít tốn kém hơn để tránh tình trạng "vung tay quá trán".

Sau tuổi 50, từ bỏ ngay 8 điều này nếu không muốn rơi vào cảnh trắng tay - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

5. Hỗ trợ tài chính quá mức cho con cái đã trưởng thành

Đây là một "cái bẫy" tâm lý phổ biến. Việc liên tục chu cấp cho con cái đã trưởng thành (mua nhà, mua xe, hoặc chi trả cho các đám cưới xa hoa) sẽ trực tiếp cắt xẻo vào quỹ dưỡng già của chính bạn. Chuyên gia khuyên các bậc phụ huynh nên thiết lập ranh giới tài chính rõ ràng, vừa để bảo vệ bản thân, vừa giúp con cái học được tính tự lập.

6. Kho đồ cũ và những vật dụng tích trữ

Những món đồ "bỏ thì thương, vương thì tội" thực chất đang lấy đi diện tích sống và tạo ra áp lực tâm lý nặng nề. Trong nhiều trường hợp, việc giữ lại quá nhiều đồ đạc còn làm phát sinh phí vệ sinh hoặc thuê kho bãi. Hãy thực hiện triết lý tối giản: Chỉ giữ lại những thứ thực sự mang lại niềm vui và giá trị sử dụng hằng ngày.

7. Các gói dịch vụ định kỳ không sử dụng

Phí truyền hình cáp, thẻ thành viên phòng gym ít khi tới, các ứng dụng trực tuyến tự động gia hạn... dù là những khoản tiền nhỏ nhưng "tích tiểu thành đại". Chúng lặng lẽ rút tiền từ tài khoản của bạn mỗi tháng. Việc rà soát và hủy bỏ những dịch vụ không cần thiết là cách đơn giản nhất để ngăn chặn sự rò rỉ tài chính.

8. Những món đồ chỉ dành cho "dịp đặc biệt"

Bộ bát đĩa đắt tiền chỉ dùng khi có khách, những bộ trang phục sang trọng chỉ mặc một lần mỗi vài năm... Chúng chiếm không gian và đòi hỏi bảo trì kỹ lưỡng. Thay vì chờ đợi một "dịp đặc biệt" không xác định, chuyên gia khuyên bạn hãy tận dụng và thưởng thức những điều tốt đẹp nhất ngay trong cuộc sống hằng ngày.

Những điều cần buông bỏ ngay từ tuổi 50

Việc buông bỏ không phải là tự tước đoạt sự hưởng thụ, mà là để giải phóng bản thân khỏi những xiềng xích vật chất. Bắt đầu quá trình "thanh lọc" từ tuổi 50 sẽ giúp bạn có đủ thời gian để thích nghi với lối sống mới – một lối sống tinh gọn, giàu trải nghiệm và an toàn về mặt tài chính.

Bạn nghĩ sao về quan điểm này? Liệu chúng ta có nên bắt đầu "buông bỏ" ngay từ bây giờ để có một tuổi già an yên? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn hoặc những món đồ mà bạn dự định sẽ thanh lý đầu tiên ở phần bình luận bên dưới nhé!

Theo ABLW


