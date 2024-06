Mùa hè năm nay ở Bắc Bộ có nắng nóng gay gắt?

Ngày 7/6, thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy Văn) cho biết, từ chiều tối và đêm nay (7/6), ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-20mm, có nơi trên 50mm.

Từ ngày 8-9/6, thời tiết khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-120mm, có nơi trên 200mm. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 8-16/6, chiều tối và tối khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Dự kiến Bắc Bộ sẽ đón đợt nắng nóng đầu tiên của tháng 6 vào khoảng ngày 12/6.

Sau khi đợt mưa lớn trên diện rộng kết thúc, nắng nóng sẽ tiếp tục xuất hiện, gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Dự báo, Bắc Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng từ khoảng ngày 12/6, Trung Bộ từ 12-15/6.

Nhận định về tình hình nắng nóng năm nay, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự Dự báo Thời tiết Trung tâm Khí tượng Thủy Văn Quốc Gia cho biết, trên hầu hết cả nước, nhiệt độ ghi nhận hiện đang cao hơn giá trị trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ từ tháng 6-8/2024 và xấp xỉ đến cao hơn TBNN từ tháng 9-11/2024.

Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung trong tháng 7-8/2024

"Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung trong tháng 7-8/2024, đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Khu vực Trung Bộ khả năng xuất hiện khô hạn kéo dài trong thời kỳ từ 5-8/2024, tập trung tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận... Dự kiến, đợt nắng nóng năm nay có xu hướng giảm dần từ nửa cuối tháng 8 ở Bắc Bộ và từ tháng 9 ở khu vực Trung Bộ", ông Hưởng nói.

Về nguyên nhân, ngoài những tác động chung của biến đổi khí hậu, gây ra hệ quả là gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, thì đầu năm nay vẫn còn tác động mạnh mẽ của hiện tượng El Nino, do đó dẫn tới nền nhiệt độ có xu hướng cao hơn, nắng nóng xuất hiện nhiều và gay gắt hơn bình thường.

