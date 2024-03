Mua nhà bạn nên nhớ đừng mua 4 loại hình này, giá trị sẽ giảm ngay sau khi mua

Tuy nhiên, ngay cả khi thị trường đang không ngừng "nóng" lên, chúng ta cũng không thể mù quáng chạy theo xu hướng. Nếu không, rất có thể bạn sẽ sa chân vào "bãi mìn" nào đó và căn nhà mua được sẽ chẳng đáng đồng tiền bát gạo. Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ cho bạn biết một số vấn đề cần tránh khi mua nhà, hy vọng mọi người sẽ không còn phải sai lầm nữa!

#1: Nhà ở vùng sâu vùng xa

Một lần, tôi có dịp dự đám cưới người bạn mua căn hộ ở trung tâm thành phố. Căn hộ này tuy có diện tích nhỏ nhưng lại có vị trí đắc địa, tiện ích xung quanh đầy đủ và giao thông thuận tiện. Tôi hỏi anh ấy tại sao lại chọn nơi này, anh ấy cười nói với tôi: “Vị trí là điều quan trọng nhất đối với một ngôi nhà. Một ngôi nhà ở vị trí tốt không chỉ thoải mái để ở mà còn mang tới rất nhiều lợi ích khác".

Ngược lại, một người bạn khác của tôi lại chọn nhà biệt thự. Tuy vậy, căn biệt thự này lại nằm ở ngoại ô, có diện tích rộng nhưng lại thiếu cơ sở vật chất phụ trợ và giao thông bất tiện. Những năm qua, tuy ông đã bỏ ra rất nhiều công sức vào việc cải tạo để tăng tính thẩm mỹ nhưng giá trị căn nhà vẫn không tăng lên đáng kể, thậm chí còn mất giá.

Vì vậy, khi mua bất động sản, bạn phải chú ý đến vị trí địa lý và chọn bất động sản có vị trí đắc địa, giao thông thuận tiện để đảm bảo có thể tăng giá cho tài sản.

#2: Những ngôi nhà đã cũ và phong cách thiết kế lỗi thời

Một lần, tôi đến thăm một người bạn học sống trong một căn hộ cũ ở trung tâm thành phố. Bước vào nhà, tôi choáng váng trước lối trang trí cũ kỹ của ngôi nhà: Tường bong tróc, sàn nhà ẩm mốc, thậm chí còn có một số vấn đề rò rỉ nước do đường ống cũ kỹ. Tôi tò mò hỏi anh tại sao không tính đến việc sửa sang lại, anh cười gượng nói: “Ngôi nhà này đã quá cũ, chi phí cải tạo một lần cũng quá cao, dù có sửa sang cũng không thể thay đổi được. tình trạng nhà đã cũ nên tôi chỉ có thể tạm thời làm được".

Qua trải nghiệm này, tôi nhận thức sâu sắc rằng mặc dù giá một ngôi nhà cũ với kiểu thiết kế lỗi thời có thể rẻ hơn tương đối nhưng chi phí bảo trì, cải tạo sau này sẽ rất cao, và dù có chi rất nhiều tiền cũng chưa chắc đã nâng cao chất lượng ngôi nhà. Vì vậy, khi mua bất động sản hãy nhớ để ý và tránh mua những căn nhà như vậy.

Mua bất động sản là một việc rất quan trọng, chúng ta phải cân nhắc thật kỹ, không nên mù quáng chạy theo xu hướng.

#3: Nhà có môi trường xung quanh kém và an ninh công cộng kém

Tôi nhớ có lần, tôi nghe nói có một người bạn mua được một căn nhà ở ngoại ô thành phố với giá khá rẻ nên tôi đến thăm anh ấy. Tuy nhiên, khi đến nhà, tôi phát hiện ra môi trường xung quanh khu dân cư của anh khá tồi tệ, rác khắp nơi và an ninh công cộng kém khiến người dân có cảm giác rất bất an. Tôi tò mò hỏi anh tại sao lại chọn nơi này, anh bất lực nói với tôi: “Giá rẻ, nhưng vấn đề về an ninh không phải điều gì quá lớn đối với tôi".

Tuy nhiên, tôi quan ngại sâu sắc về điều này. Bởi vì những ngôi nhà có môi trường xung quanh và an ninh công cộng kém sẽ không chỉ ảnh hưởng đến tiện nghi sống mà còn tác động tiêu cực đến giá trị tài sản. Dù giá có rẻ thì cũng không đáng để bạn mua.

#4: Nhà có tầng quá thấp và ánh sáng kém

Một người bạn của tôi đã mắc một sai lầm phổ biến khi mua bất động sản là mua nhà ở tầng thấp. Mặc dù giá của ngôi nhà này tương đối rẻ nhưng tiện nghi sinh hoạt lại giảm đi rất nhiều vì sàn quá thấp và ánh sáng kém. Hơn nữa, những ngôi nhà thấp tầng có xu hướng bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn và ô nhiễm, về lâu dài có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người ở.

Vì vậy, khi mua bất động sản, bạn phải xem xét độ cao tầng và cố gắng chọn một ngôi nhà có ánh sáng tốt cũng như tầm nhìn rộng để đảm bảo cuộc sống thoải mái, giá trị tài sản.

Tóm lại, mua bất động sản là một việc rất quan trọng, chúng ta phải cân nhắc thật kỹ, không nên mù quáng chạy theo xu hướng. Tôi mong rằng qua bài viết này, chúng ta có thể nhắc nhở mọi người tránh 4 loại nhà ở này khi mua nhà để giảm khấu hao và giúp việc đầu tư của chúng ta trở nên khôn ngoan, hợp lý hơn.