Cách chọn quạt cây để ‘giải nhiệt’ mùa hè

Kiểu dáng và chất liệu

Khi bạn muốn mua một chiếc quạt cây, việc quan tâm đầu tiên chắc chắn là về thiết kế và kiểu dáng. Dù quạt cây có thiết kế đơn giản, nhưng không thể phủ nhận rằng nó là một thiết bị điện mà bạn sẽ thường xuyên nhìn thấy trong không gian sống của mình. Vì vậy, việc chọn một kiểu dáng phù hợp với không gian là điều quan trọng.

Hướng dẫn cách vệ sinh máy điều hòa tại nhà đơn giản, hiệu quả, không tốn tiền GĐXH - Máy lạnh không được vệ sinh đúng cách gây tốn điện năng và ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Theo dõi bài viết dưới đây để biết cách rửa, vệ sinh máy lạnh, hướng dẫn cách vệ sinh điều hòa tại nhà an toàn, nhanh chóng.

Hiện nay, thị trường đang cung cấp đa dạng màu sắc cho các dòng quạt cây, từ trắng, xám đến xanh và nhiều màu sắc khác. Điều này tạo ra sự lựa chọn đa dạng cho người tiêu dùng, thay vì chỉ một màu đen đơn điệu. Bạn có thể lựa chọn màu sắc phù hợp với phong cách trang trí và không gian sống của mình.

Ngoài ra, việc chọn sản phẩm được làm từ các chất liệu cao cấp là một yếu tố quan trọng khác. Các chất liệu như nhựa ABS, nhựa PP không chỉ bền và chịu nhiệt mà còn đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bạn và gia đình.

Kích thước

Việc chọn một quạt có kích thước không phù hợp có thể làm cho không gian sống của bạn trở nên chật chội và khó sắp xếp các đồ vật khác. Thường thì, các dòng quạt đứng, quạt cây thân cao có thể dễ dàng điều chỉnh chiều cao từ khoảng 100 - 150cm, trong khi đó, quạt cây thân thấp thường có thể điều chỉnh chiều cao từ 60 - 80cm.

Khi mua quạt cây, bạn cũng nên lưu ý đến thời gian bảo hành, thường từ 12 đến 24 tháng tùy sản phẩm và thương hiệu.

Đường kính của quạt sẽ thay đổi tùy theo kích thước của cánh quạt. Đơn giản, nếu sải cánh càng dài thì chiều ngang của quạt cũng sẽ càng lớn. Đối với quạt cây dùng trong gia đình, thông thường sải cánh sẽ có chiều dài từ 30 - 45cm, tương đương với phòng 15 - 20m2.

Số lượng cánh

Hiện nay có nhiều loại quạt với thiết kế đặc biệt, có thể có nhiều hoặc ít cánh hơn, tuy nhiên, quạt 3 cánh vẫn là sự lựa chọn được ưa chuộng nhất.

Lý do cho điều này là bởi quạt 3 cánh tạo ra lưu lượng gió mạnh mẽ hơn so với quạt 2 cánh, nhưng lại tiết kiệm điện hơn so với quạt có 4 hoặc 5 cánh.

Công suất

Công suất của quạt cây gia đình thường nằm trong khoảng 45 - 50W, tuy nhiên, một số thương hiệu có thể có công suất cao hơn, lên đến 60 - 65W.

Đối với quạt công nghiệp, công suất có thể lên đến 100 - 150W, phù hợp với các không gian lớn.

Nếu không gian phòng của bạn dưới 30m2, thì công suất 45 - 50W là phù hợp. Đối với quạt công nghiệp, công suất có thể lên đến 100 - 150W, phù hợp với các không gian lớn như nhà xưởng hoặc nhà hàng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng quạt cây có công suất cao thường đi kèm với độ ồn lớn. Nếu trong gia đình có trẻ em hoặc người già, nên chọn quạt có độ ồn thấp dưới 30dB.

Tiện ích

Hiện nay, quạt cây có nhiều tính năng tiện ích như phun sương, hẹn giờ, điều khiển từ xa, chế độ ngủ, chế độ gió tự nhiên... Tuy nhiên, tính năng càng nhiều thì sản phẩm càng đắt đỏ hơn. Vì vậy, người tiêu dùng cần xem xét kỹ lưỡng để chọn ra những tính năng phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của mình.

Đối với các gia đình thường sử dụng quạt vào ban đêm, việc lựa chọn sản phẩm có điều khiển từ xa hoặc tính năng hẹn giờ sẽ là một sự lựa chọn hợp lý.

Khả năng tiết kiệm điện

Hiện nay, có một số quạt được trang bị công nghệ DC Inverter giúp tiết kiệm đến 40% điện năng so với các loại quạt thông thường.

Việc chọn lựa sản phẩm từ các thương hiệu uy tín và có nguồn gốc rõ ràng là điều cần thiết. Không nên mua các sản phẩm không có nhãn mác.

Chọn quạt có gắn nhãn tiết kiệm điện càng nhiều sao thì khả năng tiết kiệm điện của quạt càng cao.

Thương hiệu

Việc chọn lựa sản phẩm từ các thương hiệu uy tín và có nguồn gốc rõ ràng là điều cần thiết. Không nên mua các sản phẩm không có nhãn mác, không có thương hiệu hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ, vì có thể gây ra các nguy cơ tai nạn điện trong quá trình sử dụng do sản xuất, gia công không đạt tiêu chuẩn.