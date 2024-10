Mực nước trên sông Hồng lên nhanh, 4 tỉnh miền Bắc nguy cơ tái diễn ngập lụt

Đêm qua và sáng nay 1/10, khu Tây Bắc, Việt Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 30/9 đến 8h ngày 1/10 có nơi trên 140mm như: Tả Giàng Phình (Lào Cai) 258,8mm, Mỏ Vàng (Yên Bái) 206,8mm, Quảng Khê (Bắc Kạn) 147,2mm, Nga Sơn (Thanh Hóa) 254,8mm…

Trong sáng cùng ngày, các khu vực trên duy trì hình thái thời tiết mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ chiều cùng ngày đến ngày 2/10, Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế hứng đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm, nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn (trên 100mm/6h).

Từ nay đến 2/10, lũ trên sông Thao tiếp tục lên nhanh, nguy cơ cao ngập lụt ở Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang. (Ảnh minh hoạ: Truyền hình Lào Cai)

Ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đưa ra cảnh báo lũ trên sông Thao.

Mực nước trên sông Thao (Hồng) lên nhanh. Lúc 7h ngày 1/10, mực nước trên sông Thao tại Lào Cai là 80,04m (trên BĐ1: 0,04m); tại Yên Bái 27,03 (dưới BĐ1 2,97m).

Từ hôm nay đến 2/10, mực nước sông Thao tiếp tục lên nhanh. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái khả năng đạt mức BĐ2-BĐ3, mực nước tại Yên Bái ở mức BĐ2 (với dự kiến xả của thủy điện Đồng Sung là 2.500m3/s).

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An trong những giờ tới, đặc biệt các địa phương dưới đây: