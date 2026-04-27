Mục sở thị chung cư cũ phường Nam Định ở Ninh Bình xuống cấp, nỗi lo hiện hữu từng góc nhà

Từ năm 2022, UBND tỉnh Nam Định (cũ) đã ban hành kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP Nam Định, trong đó ưu tiên phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư nguy hiểm, hư hỏng nặng trước.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tập trung di dời các hộ dân tại các chung cư cũ nguy hiểm cấp D. Cải tạo, xây dựng lại 1 khu chung cư cũ tạo quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước để tái định cư cho các hộ dân đang thuê tại các nhà chung cư cũ trên địa bàn.

Theo quyết định điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021–2030 (ban hành ngày 28/3/2026), tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2026-2030 hoàn thành dự án cải tạo xây dựng lại khu chung cư 5 tầng đường Trần Đăng Ninh (phường Nam Định) và hoàn thành việc bố trí nhà ở cho thuê cho các hộ dân tại 2 khu chung cư cũ số 181 và 207, đường Hoàng Văn Thụ. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo dự án gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị.