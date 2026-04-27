Mục sở thị chung cư cũ phường Nam Định ở Ninh Bình xuống cấp, nỗi lo hiện hữu từng góc nhà
GĐXH - Hai khu chung cư cũ 181 và 207 ở đường Hoàng Văn Thụ (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, kết cấu bị hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào nhất là mùa mưa bão đang chuẩn bị đến gần.
Những hộ dân ở đây cho biết, hiện đã có phương án di dời từ cơ quan chức năng. Trong đó, người dân có thể ra ngoài từ thuê hoặc đến ở tại khu ký túc xá sinh viên. Những năm qua, để cầm cự, người dân chỉ còn cách căng tấm bạt tạm bợ để che mưa. Mỗi khi bão về, người dân sống tại chung cư cũ này lại tất tả di tản đến nơi khác để đảm bảo an toàn.
Từ năm 2022, UBND tỉnh Nam Định (cũ) đã ban hành kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP Nam Định, trong đó ưu tiên phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư nguy hiểm, hư hỏng nặng trước.
Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tập trung di dời các hộ dân tại các chung cư cũ nguy hiểm cấp D. Cải tạo, xây dựng lại 1 khu chung cư cũ tạo quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước để tái định cư cho các hộ dân đang thuê tại các nhà chung cư cũ trên địa bàn.
Theo quyết định điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021–2030 (ban hành ngày 28/3/2026), tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2026-2030 hoàn thành dự án cải tạo xây dựng lại khu chung cư 5 tầng đường Trần Đăng Ninh (phường Nam Định) và hoàn thành việc bố trí nhà ở cho thuê cho các hộ dân tại 2 khu chung cư cũ số 181 và 207, đường Hoàng Văn Thụ. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo dự án gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị.
Video chung cư cũ phường Nam Định ở Ninh Bình xuống cấp:
3 con giáp đón nhận nhiều tin vui, tài lộc thịnh vượng những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5Đời sống - 25 phút trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đay là 3 con giáp sẽ đón nhận tin vui và tài chính thịnh vượng trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Lai Châu: Tận dụng 'thời gian vàng', CSGT kịp thời cứu sống cháu bé bị điện giật tại lễ hộiĐời sống - 29 phút trước
GĐXH - Trong lúc làm nhiệm vụ tại Lễ hội Then Kin Pang (tỉnh Lai Châu), tổ công tác CSGT đã kịp thời phát hiện và cứu sống một cháu bé 10 tuổi bị điện giật rơi vào trạng thái nguy kịch.
Danh tính thiếu nữ điều khiển xe máy ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng CáiĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với một thiếu nữ sinh năm 2008 về hành vi điều khiển xe máy đi ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái.
Sống không toan tính, 3 con giáp này lại nhận về nhiều hơn mong đợiĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Chính sự chân thành và giản dị trong cách sống khiến những con giáp này dễ dàng chiếm được cảm tình của người xung quanh.
Tháng sinh Âm lịch của người của người càng chăm chỉ càng giàu, hậu vận rực rỡĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, có những tháng sinh Âm lịch mà người sinh ra dù gặp trở ngại ban đầu nhưng nhờ sự chăm chỉ và kiên trì, họ vẫn từng bước đạt được thành công.
Lịch chi trả lương hưu tháng 5/2026 mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào?Đời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2026 có sự điều chỉnh so với thông lệ. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Hiện trạng tỉnh lộ 485B ở Ninh Bình vướng 'nút thắt' đường sắt, xe cộ phải quay đầu đi vòngĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Điểm giao cắt với tuyến đường sắt Bắc – Nam chưa được đưa vào sử dụng khiến phương tiện lưu thông trên tỉnh lộ 485B ở Ninh Bình buộc phải chuyển hướng sang đường gom. Thực trạng này không chỉ gây bất tiện cho người dân mà còn làm giảm hiệu quả đầu tư của dự án.
Ninh Bình: Bãi rác sát nghĩa trang ở Vạn Thắng được xử lý sau khi báo chí phản ánhĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Bãi rác tồn tại hơn 20 năm tại khu vực sát nghĩa trang Mả Vạn, xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình từng nhiều lần bốc khói, gây ô nhiễm nghiêm trọng, nay đã được san gạt, xử lý sau khi Gia đình và Xã hội phản ánh.
Hai cô gái không đội mũ bảo hiểm phóng xe máy ngược chiều trên làn cao tốc 100 km/giờĐời sống - 1 ngày trước
Hai cô gái đèo nhau trên xe máy chạy vào làn sát dải phân cách giữa, nơi tốc độ tối đa cho phép lên tới 100 km/giờ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng
5 cặp con giáp đại kỵ trong kinh doanh: Hợp tác là dễ trắng tayĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, có những cặp con giáp nếu bắt tay làm ăn chung rất dễ nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến thua lỗ, thậm chí "đường ai nấy đi".
5 cặp con giáp đại kỵ trong kinh doanh: Hợp tác là dễ trắng tayĐời sống
GĐXH - Theo tử vi, có những cặp con giáp nếu bắt tay làm ăn chung rất dễ nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến thua lỗ, thậm chí "đường ai nấy đi".