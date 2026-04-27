Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Mục sở thị chung cư cũ phường Nam Định ở Ninh Bình xuống cấp, nỗi lo hiện hữu từng góc nhà

Thứ hai, 18:06 27/04/2026 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hai khu chung cư cũ 181 và 207 ở đường Hoàng Văn Thụ (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, kết cấu bị hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào nhất là mùa mưa bão đang chuẩn bị đến gần.

Trên con đường Hoàng Văn Thụ, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình nhìn bề ngoài con phố nhìn đẹp, khang trang nhưng ít ai biết sâu bên trong các ngõ là những căn nhà đã xuống cấp trầm trọng.

Khu chúng cư cũ số 207 đường Hoàng Văn Thụ (phường Nam Định) được xây dựng từ năm 1940, hiện vẫn là nơi cư trú của 16 hộ dân với 45 nhân khẩu. Lối dẫn vào khu nhà vô cùng chật hẹp, tối tăm. Ngay từ lối vào, hệ thống điện được đấu nối chằng chịt.

Cầu thang dẫn lên những căn hộ trên gác 2 bị hư hỏng, người dân phải dùng các thanh sắt, gỗ để chống đỡ ánh sáng gần như không lọt tới. Người lạ nếu không dùng đèn pin khó lòng bước nổi, kể cả giữa ban ngày.

Người dân sinh sống ở đây cho biết, hàng chục năm nay, căn hộ xuống cấp nghiêm trọng, trần nhà tróc lở, trời mưa là dột tứ phía.

Những căn hộ trên tầng 3, khu chung cư ở 207 Hoàng Văn Thụ xuống cấp nghiêm trọng nên lâu nay không còn người ở.

Bên trong một căn hộ bỏ hoang.

Những hộ dân ở đây cho biết, hiện đã có phương án di dời từ cơ quan chức năng. Trong đó, người dân có thể ra ngoài từ thuê hoặc đến ở tại khu ký túc xá sinh viên. Những năm qua, để cầm cự, người dân chỉ còn cách căng tấm bạt tạm bợ để che mưa. Mỗi khi bão về, người dân sống tại chung cư cũ này lại tất tả di tản đến nơi khác để đảm bảo an toàn.

Tương tự, các hộ dân sinh sống tại khu chung cư ở 181, Hoàng Văn Thụ cũng đang phải chật vật bám trụ trong những căn hộ xuống cấp nghiêm trọng.

Bà Nguyễn Thị Dâu (SN 1957) cho biết, bà đã sống ở đây gần 30 năm. Mỗi khi trời mưa, bà phải dùng áo mưa để che chắn đồ đạc trong nhà vì nước dột từ nhiều phía. Theo bà Nguyệt, nhiều năm qua, chính quyền địa phương liên tục thông báo về việc tái định cư, bố trí nơi ở an toàn hơn cho các hộ dân. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thấy triển khai. Khi vào mùa mưa bão, người dân trong khu chung cư cũ lại phải sơ tán để đảm bảo an toàn do khu nhà có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào.

Những căn hộ ở tầng trên của chung cư 181 Hoàng Văn Thụ, trần nhà bị thấm dột, phải dùng các tấm bạt để giúp che nước mưa ngấm xuống.

Qua tìm hiểu của phóng viên, chung cư cũ số 181 Hoàng Văn Thụ hiện có 23 hộ dân với 41 nhân khẩu; chung cư cũ số 207 có 16 hộ dân với 45 nhân khẩu đang sinh sống.

Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình, toàn phường Nam Định có 29 chung cư cũ thuộc tài sản công. Các công trình này phần lớn được xây dựng từ trước những năm 1970, đến nay đã hết niên hạn sử dụng, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các hộ dân đang sinh sống. Trong đó, 2 chung cư cũ tại số 181 và 207 đường Hoàng Văn Thụ được xây dựng từ những năm 1940, diện tích đất xây dựng lần lượt là 650m2 và 496m2.

Từ năm 2022, UBND tỉnh Nam Định (cũ) đã ban hành kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP Nam Định, trong đó ưu tiên phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư nguy hiểm, hư hỏng nặng trước.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tập trung di dời các hộ dân tại các chung cư cũ nguy hiểm cấp D. Cải tạo, xây dựng lại 1 khu chung cư cũ tạo quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước để tái định cư cho các hộ dân đang thuê tại các nhà chung cư cũ trên địa bàn.

Theo quyết định điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021–2030 (ban hành ngày 28/3/2026), tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2026-2030 hoàn thành dự án cải tạo xây dựng lại khu chung cư 5 tầng đường Trần Đăng Ninh (phường Nam Định) và hoàn thành việc bố trí nhà ở cho thuê cho các hộ dân tại 2 khu chung cư cũ số 181 và 207, đường Hoàng Văn Thụ. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo dự án gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Video chung cư cũ phường Nam Định ở Ninh Bình xuống cấp:

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Dự án cải tạo, xây dựng khu chung cư xuống cấp ở Huế hiện ra sao?

Dự án cải tạo, xây dựng khu chung cư xuống cấp ở Huế hiện ra sao?

Cận cảnh khu chung cư xuống cấp, nhuốm màu thời gian giữa lòng TP Huế

Cận cảnh khu chung cư xuống cấp, nhuốm màu thời gian giữa lòng TP Huế

Gần 1.600 hộ dân sống trong các khu chung cư xuống cấp nghiêm trọng ở Hà Nội sẽ phải di dời

Gần 1.600 hộ dân sống trong các khu chung cư xuống cấp nghiêm trọng ở Hà Nội sẽ phải di dời

Khu chung cư xuống cấp trầm trọng ở TP HCM: Vừa ở vừa run

Khu chung cư xuống cấp trầm trọng ở TP HCM: Vừa ở vừa run

Kiên quyết dỡ bỏ chung cư xuống cấp, nhà nguy hiểm

Kiên quyết dỡ bỏ chung cư xuống cấp, nhà nguy hiểm

Cùng chuyên mục

3 con giáp đón nhận nhiều tin vui, tài lộc thịnh vượng những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5

3 con giáp đón nhận nhiều tin vui, tài lộc thịnh vượng những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Đời sống - 25 phút trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đay là 3 con giáp sẽ đón nhận tin vui và tài chính thịnh vượng trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lai Châu: Tận dụng 'thời gian vàng', CSGT kịp thời cứu sống cháu bé bị điện giật tại lễ hội

Lai Châu: Tận dụng 'thời gian vàng', CSGT kịp thời cứu sống cháu bé bị điện giật tại lễ hội

Đời sống - 29 phút trước

GĐXH - Trong lúc làm nhiệm vụ tại Lễ hội Then Kin Pang (tỉnh Lai Châu), tổ công tác CSGT đã kịp thời phát hiện và cứu sống một cháu bé 10 tuổi bị điện giật rơi vào trạng thái nguy kịch.

Danh tính thiếu nữ điều khiển xe máy ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái

Danh tính thiếu nữ điều khiển xe máy ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với một thiếu nữ sinh năm 2008 về hành vi điều khiển xe máy đi ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái.

Sống không toan tính, 3 con giáp này lại nhận về nhiều hơn mong đợi

Sống không toan tính, 3 con giáp này lại nhận về nhiều hơn mong đợi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Chính sự chân thành và giản dị trong cách sống khiến những con giáp này dễ dàng chiếm được cảm tình của người xung quanh.

Tháng sinh Âm lịch của người của người càng chăm chỉ càng giàu, hậu vận rực rỡ

Tháng sinh Âm lịch của người của người càng chăm chỉ càng giàu, hậu vận rực rỡ

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có những tháng sinh Âm lịch mà người sinh ra dù gặp trở ngại ban đầu nhưng nhờ sự chăm chỉ và kiên trì, họ vẫn từng bước đạt được thành công.

Lịch chi trả lương hưu tháng 5/2026 mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào?

Lịch chi trả lương hưu tháng 5/2026 mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2026 có sự điều chỉnh so với thông lệ. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Hiện trạng tỉnh lộ 485B ở Ninh Bình vướng 'nút thắt' đường sắt, xe cộ phải quay đầu đi vòng

Hiện trạng tỉnh lộ 485B ở Ninh Bình vướng 'nút thắt' đường sắt, xe cộ phải quay đầu đi vòng

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Điểm giao cắt với tuyến đường sắt Bắc – Nam chưa được đưa vào sử dụng khiến phương tiện lưu thông trên tỉnh lộ 485B ở Ninh Bình buộc phải chuyển hướng sang đường gom. Thực trạng này không chỉ gây bất tiện cho người dân mà còn làm giảm hiệu quả đầu tư của dự án.

Ninh Bình: Bãi rác sát nghĩa trang ở Vạn Thắng được xử lý sau khi báo chí phản ánh

Ninh Bình: Bãi rác sát nghĩa trang ở Vạn Thắng được xử lý sau khi báo chí phản ánh

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Bãi rác tồn tại hơn 20 năm tại khu vực sát nghĩa trang Mả Vạn, xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình từng nhiều lần bốc khói, gây ô nhiễm nghiêm trọng, nay đã được san gạt, xử lý sau khi Gia đình và Xã hội phản ánh.

Hai cô gái không đội mũ bảo hiểm phóng xe máy ngược chiều trên làn cao tốc 100 km/giờ

Hai cô gái không đội mũ bảo hiểm phóng xe máy ngược chiều trên làn cao tốc 100 km/giờ

Đời sống - 1 ngày trước

Hai cô gái đèo nhau trên xe máy chạy vào làn sát dải phân cách giữa, nơi tốc độ tối đa cho phép lên tới 100 km/giờ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng

5 cặp con giáp đại kỵ trong kinh doanh: Hợp tác là dễ trắng tay

5 cặp con giáp đại kỵ trong kinh doanh: Hợp tác là dễ trắng tay

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, có những cặp con giáp nếu bắt tay làm ăn chung rất dễ nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến thua lỗ, thậm chí "đường ai nấy đi".

Xem nhiều

5 cặp con giáp đại kỵ trong kinh doanh: Hợp tác là dễ trắng tay

5 cặp con giáp đại kỵ trong kinh doanh: Hợp tác là dễ trắng tay

Đời sống

GĐXH - Theo tử vi, có những cặp con giáp nếu bắt tay làm ăn chung rất dễ nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến thua lỗ, thậm chí "đường ai nấy đi".

Tháng sinh Âm lịch của người của người càng chăm chỉ càng giàu, hậu vận rực rỡ

Tháng sinh Âm lịch của người của người càng chăm chỉ càng giàu, hậu vận rực rỡ

Đời sống
Sống không toan tính, 3 con giáp này lại nhận về nhiều hơn mong đợi

Sống không toan tính, 3 con giáp này lại nhận về nhiều hơn mong đợi

Đời sống
Chiêm ngưỡng những tác phẩm phong lan, cây kiểng tuyệt đẹp được dâng tiến vào Hoàng cung Huế

Chiêm ngưỡng những tác phẩm phong lan, cây kiểng tuyệt đẹp được dâng tiến vào Hoàng cung Huế

Đời sống
Lịch chi trả lương hưu tháng 5/2026 mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào?

Lịch chi trả lương hưu tháng 5/2026 mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào?

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top