Muỗi 'chạy mất dép' với loại cây phong thủy siêu hợp trồng trong nhà

Cây tùng thơm

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, thay vì tiêu tốn tiền vào những loại thuốc diệt muỗi mà hiệu quả lại không cao thì bạn có thể lựa chọn việc trồng cây tùng thơm. Đây là lựa chọn vô cùng hoàn hảo bởi cây vừa có thể làm cây cảnh trong nhà, vừa có tác dụng đuổi muỗi hiệu quả.

Cây tùng thơm tỏa ra mùi hương chanh thoang thoảng rất dễ chịu, ngoài việc đuổi muỗi còn có tác dụng thư giãn đầu óc, giải tỏa stress những khi mệt mỏi.

VTC News cho biết, cây tùng có ý nghĩa phong thủy đặc biệt. Nó tượng trưng cho sự trường thọ, vĩnh cữu, may mắn vì cây có khả năng sống lâu và giữ được màu xanh tươi mát quanh năm.

Bên cạnh đó, cây tùng còn được cho là mang đến sự bình yên, an nhàn. Nó là biểu tượng của sự cân bằng và hài hòa trong không gian sống. Tùng cũng được tượng trưng cho khí chất đấng trượng phu.

Cây bạc hà

Cây bạc hà là một trong những loại cây trồng trong nhà đuổi muỗi hiệu quả nhất. Đặc biệt vào những mùa mưa, chính là điều kiện tốt để muỗi sinh sôi và phát triển, bạn hãy trồng một cây bạc hà trong nhà để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Cây bạc hà là một trong những loại cây trồng trong nhà đuổi muỗi hiệu quả nhất.

Bạc hà là loại cây rất dễ trồng, dễ nuôi, bạn không phải tốn quá nhiều công sức để chăm cây. Tinh chất bạc hà có khả năng ngăn chặn muỗi gấp nhiều lần so với những loại thuốc diệt muỗi đầy hóa chất. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng bạc hà để xông hơi giúp thư giản hiệu quả và an toàn.

Tía tô đất

Tía tô đất không chỉ là nguyên liệu cho các loại trà thảo dược mà còn có công dụng đuổi muỗi hiệu quả. Nếu nhà bạn xuất hiện nhiều muỗi, thay vì sử dụng bình xịt côn trùng có chứa nhiều chất hóa học ảnh hưởng đến sức khỏe, bạn hãy trồng cây tía tô đất trong nhà chắc chắn sẽ đuổi muỗi an toàn và hiệu quả tức thì.

Tía tô đất thuộc loại cây thân thảo, lá màu xanh hay đỏ tía, có răng cưa xung quanh lá. Tinh dầu từ lá tạo cho con người cảm giác thư thái, thoải mái và vô cùng dễ chịu, nhưng mùi hương này làm cho bọn côn trùng rất sợ và tránh xa. Cây rất dễ trồng, bạn không cần phải chăm sóc thường xuyên, cây phát triển tốt trong điều kiện thiếu ánh sáng.

Trong phong thủy, trồng loại cây này quanh nhà còn mang ý nghĩa bảo vệ gia chủ, xua tan âm khí và đem lại sức sống tươi mới cho không gian sống

Cây hương thảo

Thông tin trên VOV, loại cây có nguồn gốc từ châu Âu, thường được sử dụng rất nhiều trong chế biến thức ăn. Đặc điểm của cây hương thảo là có hương thơm rất dễ chịu, tốt cho sức khỏe con người. Khi sử dụng trong các món ăn, nó giúp loại bỏ căng thẳng, tăng cường trí nhớ, giúp tinh thần sảng khoái. Khi được trồng trong nhà, nó có thể là vật trang trí, tỏa hương thơm cho không gian sống của bạn và đặc biệt là giúp bạn tránh xa muỗi.

Cây này khi được trồng trong nhà có thể là vật trang trí, tỏa hương thơm cho không gian sống của bạn và đặc biệt là giúp bạn tránh xa muỗi.

Cây hương thảo không cần tưới nước, bón phân thường xuyên, thích hợp trồng ở nhiều vị trí trong nhà như phòng khách, bàn làm việc, phòng ngủ, nhà vệ sinh…

Cây ngải cứu

Không chỉ có tác dụng trong y học và làm đẹp, ngải cứu còn có công dụng tốt trong việc phòng tránh và xua đuổi muỗi.

Bạn có thể đặt cây ở cửa ra vào, cửa sổ, chân cầu thang, hoặc chặt những cánh cây nhỏ cho vào tủ quần áo để hạn chế ẩm mốc, xua đuổi côn trùng.

Muốn gia đạo hưng thịnh, trồng ngay loại cây này trước nhà, quả càng nhiều lộc càng to GĐXH - Cây đu đủ là biểu tượng của sự ấm no, thịnh vượng và may mắn. Theo phong thủy, trồng cây này trước nhà giúp gia chủ thu hút tài lộc, tránh tà khí và bảo vệ gia đình khỏi những điều xấu.

Tháng 7 âm lịch: Làm ngay những điều này để gia đạo bình an, công danh vượng GĐXH - Rằm tháng 7 âm lịch là dịp lễ tâm linh quan trọng, vừa để tưởng nhớ tổ tiên, báo hiếu cha mẹ, vừa là thời điểm được dân gian quan niệm cửa âm mở, mỗi người nên gieo phúc, hóa giải vận xui và cầu bình an cho gia đình.