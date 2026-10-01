Mỹ Tâm thông báo tin 'nóng' giữa đêm

Chi Pu tựa nàng thơ giữa lòng kiến trúc cổ kính châu ÂuThế giới showbiz -
GĐXH - Trong chuyến du lịch đến Pháp, Chi Pu xuất hiện với diện mạo đầy cuốn hút, khoe trọn vẻ đẹp sang chảnh và lãng mạn tựa nàng thơ.
Sau những ngày khiến khán giả đứng ngồi không yên với loạt tín hiệu về concert See The Light - Day 2, đêm 30/9, Mỹ Tâm chính thức thông báo trên trang cá nhân Live Concert See The Light - Day 2 sẽ diễn ra vào ngày 21/11 tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP. Hồ Chí Minh.
Thông tin lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, đặc biệt sau sức nóng mà See The Light đã tạo ra trước đó tại Hà Nội. Việc lựa chọn TP. Hồ Chí Minh làm điểm đến tiếp theo cũng khiến đêm thứ hai của live concert See The Light trở thành một trong những đêm nhạc được người hâm mộ Mỹ Tâm mong chờ vào cuối năm nay.
Trên mạng xã hội, nhiều khán giả từng tham dự See The Light tại Mỹ Đình cho biết sẵn sàng tiếp tục có mặt tại Day 2. Những người từng bỏ lỡ concert trước cũng bắt đầu lên kế hoạch để không bỏ lỡ cơ hội lần này. Hàng loạt hình ảnh đã đặt vé máy bay ngay sau khi đọc thông tin về ngày diễn ra đêm nhạc cũng được các fan thi nhau thả vào phần bình luận. Trên các diễn đàn mạng xã hội cũng bắt đầu đưa ra các bài thảo luận "săn vé Day 2", cho thấy sức nóng của Mỹ Tâm trong lòng người hâm mộ là vô cùng lớn.
Theo định hướng của chương trình, Live Concert See The Light - Day 2 không đơn thuần là việc mang nguyên vẹn concert trước đó đến một địa điểm mới. Ê-kíp đang chuẩn bị những thay đổi phù hợp với không gian tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, đồng thời bổ sung nhiều yếu tố mới trong âm nhạc và phần trình diễn.
Nếu See The Light tại Hà Nội từng để lại dấu ấn với quy mô sân khấu lớn, hệ thống trình diễn được đầu tư cùng không khí của hàng chục nghìn khán giả, thì Live Concert See The Light - Day 2 tiếp tục được chuẩn bị với mục tiêu tạo nên một đêm diễn đủ khác biệt và xứng đáng với sự chờ đợi của người xem. Thông điệp được Mỹ Tâm dành cho lần trở lại này cũng rất rõ ràng: một đêm "bùng nổ tuyệt đối" dành cho Sài Gòn.
Mỹ Tâm đã có Live Concert See The Light tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) vô cùng mãn nhãn và thành công. Ảnh BTC cung cấp
Sân khấu, âm thanh, ánh sáng, các bản phối và nội dung trình diễn đang được ê-kíp chuẩn bị cho không gian mới. Bên cạnh những ca khúc đã gắn liền với Mỹ Tâm qua nhiều giai đoạn sự nghiệp, chương trình cũng hứa hẹn có thêm những tiết mục và bất ngờ dành riêng cho Live Concert See The Light - Day 2.
Đây vốn là điều được khán giả chờ đợi trong những concert của Mỹ Tâm. Không chỉ nghe lại các ca khúc quen thuộc, người xem còn chờ những bản phối mới, cách dàn dựng mới và những khoảnh khắc chỉ có thể xuất hiện trong một đêm diễn trực tiếp.
Theo ê-kíp, Live Concert See The Light - Day 2 vẫn tiếp nối tinh thần và câu chuyện của See The Light nhưng sẽ có những điều chỉnh và bổ sung để tạo nên trải nghiệm mới cho khán giả.
Các yếu tố từ âm nhạc, dàn dựng, sân khấu, ánh sáng đến nội dung trình diễn đều đang được tính toán dựa trên đặc điểm của địa điểm tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Điều đó cũng đồng nghĩa khán giả từng có mặt tại Live Concert See The Light Day 1 vẫn có lý do để tiếp tục đến với Live Concert See The Light - Day 2, trong khi những người lần đầu tham dự See The Light có thể trải nghiệm trọn vẹn tinh thần của concert.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
GĐXH - Trong chuyến du lịch đến Pháp, Chi Pu xuất hiện với diện mạo đầy cuốn hút, khoe trọn vẻ đẹp sang chảnh và lãng mạn tựa nàng thơ.
GĐXH - Bộ ảnh không chỉ là món quà thị giác dành tặng người hâm mộ mà còn cho thấy một khía cạnh hoàn toàn mới mẻ, đầy quyến rũ của thủ môn Bùi Tiến Dũng.
GĐXH - Lisa đã vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký để nhận giải Nghệ sĩ nhạc Pop xuất sắc tại MTV Video Music Awards (VMAs) 2026.
Thông tin nhà sản xuất âm nhạc quốc tế nổi tiếng này trở thành một thành viên của SpaceSpeakers nhận được nhiều quan tâm của khán giả.
GĐXH - Bộ ba diễn viên xuất hiện trên sân khấu cùng thể hiện ca khúc chủ đề của bộ phim "Tân dòng sông ly biệt" từng gây cơn sốt năm 2001.
GĐXH - Sau màn hát karaoke gây "ám ảnh" mạng xã hội, nhân vật bà Thủy do Vân Dung đảm nhận tiếp tục trở thành tâm điểm trong loạt hình ảnh mới của "Án mạng karaoke". Cái chết của bà mở ra hàng loạt nghi vấn khi những người có mặt tại khu tu tập đều có động cơ riêng.
Không chỉ xinh đẹp, nữ diễn viên này còn có sự nghiệp thành công rực rỡ khi quyết định lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh.
Đảm nhận nhiều vai diễn phản diện, nữ diễn viên này từng bị khán giả gắn mác "hoa hậu bị ghét nhất"màn ảnh TVB".
Giành vương miện năm 18 tuổi, cô được xem là biểu tượng nhan sắc rực rỡ và bền bỉ với danh xưng 'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' .
GĐXH - Nữ diễn viên Aimee Lou Wood và tài tử Johnny Flynn có màn tái xuất đáng chú ý trong phim điện ảnh "The Idiot".
Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.