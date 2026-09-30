Tin sao 30/9: Trương Quỳnh Anh đọ sắc cùng Hyomin (T-ARA), Nguyễn Văn Chung tạm dừng hoạt động
GĐXH - Trương Quỳnh Anh khoe nhan sắc xinh tươi rạng rỡ khi đứng chung khung hình với ca sĩ Hyomin (T-ARA), trong khi đó nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tuyên bố tạm nghỉ để tập trung cho thi học kỳ.
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