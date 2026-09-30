Tin sao 30/9: Trương Quỳnh Anh đọ sắc cùng Hyomin (T-ARA), Nguyễn Văn Chung tạm dừng hoạt động

1 giờ trước

GĐXH - "Gia đình chính là động lực để tôi "cày cuốc" suốt nhiều năm, tạo được nền tảng kinh tế ổn định trước khi dành nhiều thời gian hơn cho nghệ thuật. Tôi có sự ủng hộ của vợ và các con khi tham gia điện ảnh, hội họa hay những công việc khác", Danis Nguyễn - "trùm cuối" Trại buôn người chia sẻ.