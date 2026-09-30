Tin sao 30/9: Trương Quỳnh Anh đọ sắc cùng Hyomin (T-ARA), Nguyễn Văn Chung tạm dừng hoạt động

Thứ tư, 19:20 30/09/2026 | Giải trí
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GĐXH - Trương Quỳnh Anh khoe nhan sắc xinh tươi rạng rỡ khi đứng chung khung hình với ca sĩ Hyomin (T-ARA), trong khi đó nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tuyên bố tạm nghỉ để tập trung cho thi học kỳ.

Trương Quỳnh Anh đọ sắc cùng Hyomin T - ARA , Nguyễn Văn Chung tạm nghỉ thi học kỳ - Ảnh 1.

Ngọc Trinh thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh với phong cách ngọt ngào, quyến rũ.

Trương Quỳnh Anh đọ sắc cùng Hyomin T - ARA , Nguyễn Văn Chung tạm nghỉ thi học kỳ - Ảnh 2.

Thời gian gần đây, Ngọc Trinh mang đến những bất ngờ trong phong cách thời trang táo bạo, mạnh mẽ khác hẳn với hình ảnh ngây thơ trước đây.

Trương Quỳnh Anh đọ sắc cùng Hyomin T - ARA , Nguyễn Văn Chung tạm nghỉ thi học kỳ - Ảnh 3.

MC Thanh Thanh Huyền chia sẻ loạt ảnh xinh tươi rạng rỡ và trải nghiệm một ngày được ngồi trong Hội đồng Nghệ thuật của Vietnam NextGen Fashion Era 2.

Trương Quỳnh Anh đọ sắc cùng Hyomin T - ARA , Nguyễn Văn Chung tạm nghỉ thi học kỳ - Ảnh 4.

"Điều Huyền thích nhất ở thế hệ này là các bạn không ngại thử, không ngại khác biệt và luôn có một câu chuyện riêng muốn kể bằng thời trang", MC Thanh Thanh Huyền viết trên trang cá nhân.

Trương Quỳnh Anh đọ sắc cùng Hyomin T - ARA , Nguyễn Văn Chung tạm nghỉ thi học kỳ - Ảnh 5.

Emoura Phạm chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ cùng dàn thí sinh hoa hậu, cô đang bước vào vòng phỏng vấn kín Miss Grand International 2026.

Trương Quỳnh Anh đọ sắc cùng Hyomin T - ARA , Nguyễn Văn Chung tạm nghỉ thi học kỳ - Ảnh 6.

Trương Quỳnh Anh chia sẻ cùng chung khung hình với ca sĩ Hyomin (T-ARA) tại một sự kiện. Cả hai được khán giả nhận xét là xinh tươi, nhan sắc "lão hóa ngược".

Trương Quỳnh Anh đọ sắc cùng Hyomin T - ARA , Nguyễn Văn Chung tạm nghỉ thi học kỳ - Ảnh 7.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hài hước thông báo đang bước vào tuần lễ thi học kỳ 1 nên xin phép tạm ngưng hẹn hò vui chơi và mạng xã hội để có thời gian luyện đàn tập hát. 

Trương Quỳnh Anh đọ sắc cùng Hyomin T - ARA , Nguyễn Văn Chung tạm nghỉ thi học kỳ - Ảnh 8.

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(Ảnh FB nhân vật)

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