Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Năm 2025, ngành học nào của Đại học Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất?

Thứ bảy, 10:28 09/08/2025 | Giáo dục
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Với xét điểm thi tốt nghiệp THPT, các ngành dự kiến lấy điểm chuẩn cao nhất của Đại học Bách khoa Hà Nội lên đến 28 điểm.

Đại học Bách khoa Hà Nội đã đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến năm 2025 cho tất cả ngành, theo các phương thức: xét tuyển tài năng (diện 1.2 dựa vào chứng chỉ quốc tế và diện 1.3 dựa vào hồ sơ kết hợp phỏng vấn), xét điểm thi đánh giá tư duy và điểm thi tốt nghiệp THPT 2025.

Dự báo điểm chuẩn căn cứ các loại phổ điểm và dữ liệu tuyển sinh các năm trước đây. Với xét điểm thi tốt nghiệp, các ngành dự kiến lấy điểm chuẩn cao nhất gồm Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) với mức trên 27,8 điểm.

Năm 2025, ngành học nào của Đại học Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất? - Ảnh 1.

Dự kiến điểm chuẩn ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá tại Đại học Bách khoa Hà Nội 2025 lấy trong khoảng 26,5-28 điểm. Ảnh minh họa: ĐHBKHN

Nhóm ngành Kỹ thuật máy tính, công nghệ thông tin (Gloabl ICT), An toàn không gian số (chương trình tiên tiến), Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa, Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano, Công nghệ thông tin Việt Nhật dự kiến lấy trong khoảng 26,5-28 điểm.

Các ngành như Quản trị kinh doanh (hợp tác với Đại học Troy), Quản lý tài nguyên và môi trường, Tiếng Trung khoa học kỹ thuật và công nghệ dự có thể lấy 19 điểm.

Với các phương thức khác, dự đoán điểm chuẩn theo thang 100. Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết sẽ quy đổi điểm về chung thang 30, theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Dự báo mức điểm trúng tuyển vào 65 chương trình đào tạo năm 2025 của Đại học Bách khoa Hà Nội như sau:

Năm 2025, ngành học nào của Đại học Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất? - Ảnh 2.

Dự báo mức điểm chuẩn trúng tuyển vào 65 chương trình đào tạo năm 2025 của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HUST

Năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.680 sinh viên. Các phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển tài năng, đánh giá tư duy, dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT và diện cử tuyển, lưu học sinh.

Từ năm 2025-2026, học phí Đại học Bách khoa Hà Nội là khoảng 28-90 triệu đồng/năm, tăng 3-5 triệu đồng so với hiện nay. Trong đó, chương trình chuẩn thu mức 28-35 triệu đồng/năm.

Dự báo điểm chuẩn vào Đại học Bách khoa Hà Nội 2025Dự báo điểm chuẩn vào Đại học Bách khoa Hà Nội 2025

Đại học Bách khoa Hà Nội đưa ra dự báo điểm chuẩn vào 65 chương trình đào tạo năm 2025 từ 19 đến 28 điểm.

Đại học Bách khoa Hà Nội đưa công thức quy đổi điểm tuyển sinh năm 2025Đại học Bách khoa Hà Nội đưa công thức quy đổi điểm tuyển sinh năm 2025

Là một trong những cơ sở giáo dục đại học tổ chức kì thi riêng được nhiều trường đại học công nhận kết quả, trước quy định mới của Bộ GD&ĐT, Đại học Bách khoa Hà Nội đưa ra công thức quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển.


L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Dự kiến điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2025

Dự kiến điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2025

Dự kiến điểm chuẩn đại học ngành Sư phạm năm 2025

Dự kiến điểm chuẩn đại học ngành Sư phạm năm 2025

Dự kiến điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân năm 2025

Dự kiến điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân năm 2025

12 thí sinh đạt điểm tuyệt đối xét tuyển tài năng vào Đại học Bách khoa Hà Nội

12 thí sinh đạt điểm tuyệt đối xét tuyển tài năng vào Đại học Bách khoa Hà Nội

Dự kiến điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2024

Dự kiến điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2024

Cùng chuyên mục

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 sẽ ra sao?

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 sẽ ra sao?

Xã hội - 5 giờ trước

Đại diện Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có những phân tích, dự đoán về điểm chuẩn các ngành học năm 2025.

Nhiều giáo viên mừng thầm sẽ được nhận tiền thưởng 3.510.000 đồng nếu đạt được thành tích này

Nhiều giáo viên mừng thầm sẽ được nhận tiền thưởng 3.510.000 đồng nếu đạt được thành tích này

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Nghị định 152/2025/NĐ-CP, nếu giáo viên được nhận bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh sẽ được thưởng 3.510.000 đồng (1,5 lần mức lương cơ sở).

Các trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2025 khi nào?

Các trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2025 khi nào?

Giáo dục - 1 ngày trước

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các trường sẽ công bố điểm chuẩn và thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 22/8. Trong đó, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 20/8.

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nước

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nước

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Bộ GD&ĐT, lịch nghỉ các ngày lễ, tết trong năm của giáo viên, học sinh được thực hiện theo quy định của Nhà nước. Do đó, học sinh các cấp cũng được nghỉ lễ 2/9 trong 4 ngày.

Điều ít biết về nữ thủ khoa kép trường Đại học Dược Hà Nội

Điều ít biết về nữ thủ khoa kép trường Đại học Dược Hà Nội

Giáo dục - 2 ngày trước

Nguyễn Phương Ngân trở thành thủ khoa đầu ra Đại học Dược Hà Nội với GPA 3.81/4, khóa luận 9.5 điểm, khép lại hành trình ấn tượng khi từng là thủ khoa đầu vào.

Lịch công bố điểm chuẩn đại học năm 2025 mới nhất

Lịch công bố điểm chuẩn đại học năm 2025 mới nhất

Giáo dục - 2 ngày trước

Lịch công bố điểm chuẩn đại học năm 2025 mới nhất được Bộ GD-ĐT yêu cầu trước 17h ngày 22/8.

Thực hư thông tin tuyển dụng giáo viên năm 2025 ở Nghệ An

Thực hư thông tin tuyển dụng giáo viên năm 2025 ở Nghệ An

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Một số trang mạng xã hội gần đây đăng tin về tuyển dụng giáo viên mầm non đến THCS tại Nghệ An năm 2025. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT khẳng định tỉnh chưa có kế hoạch tuyển dụng, do chưa có hướng dẫn và phân cấp thẩm quyền sau khi áp dụng mô hình chính quyền hai cấp.

Gần 9.000 thí sinh trượt tốt nghiệp THPT 2025

Gần 9.000 thí sinh trượt tốt nghiệp THPT 2025

Giáo dục - 2 ngày trước

Khoảng 0,79% trong hơn 1,12 triệu học sinh lớp 12 trượt tốt nghiệp THPT 2025, tương đương hơn 8.800 em.

Dự kiến điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2025

Dự kiến điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2025

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - NGƯT. PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính cho biết, dự đoán điểm chuẩn các ngành học của Học viện Tài chính năm 2025 có dải điểm chuẩn trải rộng có thể từ 22 – 28 điểm.

Xúc động hình ảnh hàng trăm giáo viên tình nguyện đến vùng lũ dọn dẹp trường lớp

Xúc động hình ảnh hàng trăm giáo viên tình nguyện đến vùng lũ dọn dẹp trường lớp

Giáo dục - 3 ngày trước

Những ngày qua, hàng trăm giáo viên của các trường học ở vùng xuôi đã vác theo cuốc, xẻng, lên các trường miền núi ở Nghệ An để hỗ trợ, dọn dẹp bùn đất sau mưa lũ.

Xem nhiều

Thực hư thông tin tuyển dụng giáo viên năm 2025 ở Nghệ An

Thực hư thông tin tuyển dụng giáo viên năm 2025 ở Nghệ An

Giáo dục

GĐXH - Một số trang mạng xã hội gần đây đăng tin về tuyển dụng giáo viên mầm non đến THCS tại Nghệ An năm 2025. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT khẳng định tỉnh chưa có kế hoạch tuyển dụng, do chưa có hướng dẫn và phân cấp thẩm quyền sau khi áp dụng mô hình chính quyền hai cấp.

Nhiều giáo viên mừng thầm sẽ được nhận tiền thưởng 3.510.000 đồng nếu đạt được thành tích này

Nhiều giáo viên mừng thầm sẽ được nhận tiền thưởng 3.510.000 đồng nếu đạt được thành tích này

Giáo dục
Lịch công bố điểm chuẩn đại học năm 2025 mới nhất

Lịch công bố điểm chuẩn đại học năm 2025 mới nhất

Giáo dục
Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nước

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nước

Giáo dục
Bộ GD&ĐT 'chốt' phương án dạy học 2 buổi/ngày ở các bậc học phổ thông

Bộ GD&ĐT 'chốt' phương án dạy học 2 buổi/ngày ở các bậc học phổ thông

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top