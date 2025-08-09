Năm 2025, ngành học nào của Đại học Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất?

Đại học Bách khoa Hà Nội đã đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến năm 2025 cho tất cả ngành, theo các phương thức: xét tuyển tài năng (diện 1.2 dựa vào chứng chỉ quốc tế và diện 1.3 dựa vào hồ sơ kết hợp phỏng vấn), xét điểm thi đánh giá tư duy và điểm thi tốt nghiệp THPT 2025.

Dự báo điểm chuẩn căn cứ các loại phổ điểm và dữ liệu tuyển sinh các năm trước đây. Với xét điểm thi tốt nghiệp, các ngành dự kiến lấy điểm chuẩn cao nhất gồm Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) với mức trên 27,8 điểm.

Dự kiến điểm chuẩn ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá tại Đại học Bách khoa Hà Nội 2025 lấy trong khoảng 26,5-28 điểm. Ảnh minh họa: ĐHBKHN



Nhóm ngành Kỹ thuật máy tính, công nghệ thông tin (Gloabl ICT), An toàn không gian số (chương trình tiên tiến), Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa, Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano, Công nghệ thông tin Việt Nhật dự kiến lấy trong khoảng 26,5-28 điểm.

Các ngành như Quản trị kinh doanh (hợp tác với Đại học Troy), Quản lý tài nguyên và môi trường, Tiếng Trung khoa học kỹ thuật và công nghệ dự có thể lấy 19 điểm.

Với các phương thức khác, dự đoán điểm chuẩn theo thang 100. Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết sẽ quy đổi điểm về chung thang 30, theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Dự báo mức điểm trúng tuyển vào 65 chương trình đào tạo năm 2025 của Đại học Bách khoa Hà Nội như sau:

Dự báo mức điểm chuẩn trúng tuyển vào 65 chương trình đào tạo năm 2025 của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HUST

Năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.680 sinh viên. Các phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển tài năng, đánh giá tư duy, dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT và diện cử tuyển, lưu học sinh.

Từ năm 2025-2026, học phí Đại học Bách khoa Hà Nội là khoảng 28-90 triệu đồng/năm, tăng 3-5 triệu đồng so với hiện nay. Trong đó, chương trình chuẩn thu mức 28-35 triệu đồng/năm.

