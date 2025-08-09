Năm 2025, ngành học nào của Đại học Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất?
GĐXH - Với xét điểm thi tốt nghiệp THPT, các ngành dự kiến lấy điểm chuẩn cao nhất của Đại học Bách khoa Hà Nội lên đến 28 điểm.
Đại học Bách khoa Hà Nội đã đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến năm 2025 cho tất cả ngành, theo các phương thức: xét tuyển tài năng (diện 1.2 dựa vào chứng chỉ quốc tế và diện 1.3 dựa vào hồ sơ kết hợp phỏng vấn), xét điểm thi đánh giá tư duy và điểm thi tốt nghiệp THPT 2025.
Dự báo điểm chuẩn căn cứ các loại phổ điểm và dữ liệu tuyển sinh các năm trước đây. Với xét điểm thi tốt nghiệp, các ngành dự kiến lấy điểm chuẩn cao nhất gồm Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) với mức trên 27,8 điểm.
Nhóm ngành Kỹ thuật máy tính, công nghệ thông tin (Gloabl ICT), An toàn không gian số (chương trình tiên tiến), Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa, Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano, Công nghệ thông tin Việt Nhật dự kiến lấy trong khoảng 26,5-28 điểm.
Các ngành như Quản trị kinh doanh (hợp tác với Đại học Troy), Quản lý tài nguyên và môi trường, Tiếng Trung khoa học kỹ thuật và công nghệ dự có thể lấy 19 điểm.
Với các phương thức khác, dự đoán điểm chuẩn theo thang 100. Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết sẽ quy đổi điểm về chung thang 30, theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Dự báo mức điểm trúng tuyển vào 65 chương trình đào tạo năm 2025 của Đại học Bách khoa Hà Nội như sau:
Năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.680 sinh viên. Các phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển tài năng, đánh giá tư duy, dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT và diện cử tuyển, lưu học sinh.
Từ năm 2025-2026, học phí Đại học Bách khoa Hà Nội là khoảng 28-90 triệu đồng/năm, tăng 3-5 triệu đồng so với hiện nay. Trong đó, chương trình chuẩn thu mức 28-35 triệu đồng/năm.
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 sẽ ra sao?Xã hội - 5 giờ trước
Đại diện Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có những phân tích, dự đoán về điểm chuẩn các ngành học năm 2025.
Nhiều giáo viên mừng thầm sẽ được nhận tiền thưởng 3.510.000 đồng nếu đạt được thành tích nàyGiáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị định 152/2025/NĐ-CP, nếu giáo viên được nhận bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh sẽ được thưởng 3.510.000 đồng (1,5 lần mức lương cơ sở).
Các trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2025 khi nào?Giáo dục - 1 ngày trước
Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các trường sẽ công bố điểm chuẩn và thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 22/8. Trong đó, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 20/8.
Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nướcGiáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Bộ GD&ĐT, lịch nghỉ các ngày lễ, tết trong năm của giáo viên, học sinh được thực hiện theo quy định của Nhà nước. Do đó, học sinh các cấp cũng được nghỉ lễ 2/9 trong 4 ngày.
Điều ít biết về nữ thủ khoa kép trường Đại học Dược Hà NộiGiáo dục - 2 ngày trước
Nguyễn Phương Ngân trở thành thủ khoa đầu ra Đại học Dược Hà Nội với GPA 3.81/4, khóa luận 9.5 điểm, khép lại hành trình ấn tượng khi từng là thủ khoa đầu vào.
Lịch công bố điểm chuẩn đại học năm 2025 mới nhấtGiáo dục - 2 ngày trước
Lịch công bố điểm chuẩn đại học năm 2025 mới nhất được Bộ GD-ĐT yêu cầu trước 17h ngày 22/8.
Thực hư thông tin tuyển dụng giáo viên năm 2025 ở Nghệ AnGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Một số trang mạng xã hội gần đây đăng tin về tuyển dụng giáo viên mầm non đến THCS tại Nghệ An năm 2025. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT khẳng định tỉnh chưa có kế hoạch tuyển dụng, do chưa có hướng dẫn và phân cấp thẩm quyền sau khi áp dụng mô hình chính quyền hai cấp.
Gần 9.000 thí sinh trượt tốt nghiệp THPT 2025Giáo dục - 2 ngày trước
Khoảng 0,79% trong hơn 1,12 triệu học sinh lớp 12 trượt tốt nghiệp THPT 2025, tương đương hơn 8.800 em.
Dự kiến điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2025Giáo dục - 3 ngày trước
GĐXH - NGƯT. PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính cho biết, dự đoán điểm chuẩn các ngành học của Học viện Tài chính năm 2025 có dải điểm chuẩn trải rộng có thể từ 22 – 28 điểm.
Xúc động hình ảnh hàng trăm giáo viên tình nguyện đến vùng lũ dọn dẹp trường lớpGiáo dục - 3 ngày trước
Những ngày qua, hàng trăm giáo viên của các trường học ở vùng xuôi đã vác theo cuốc, xẻng, lên các trường miền núi ở Nghệ An để hỗ trợ, dọn dẹp bùn đất sau mưa lũ.
Thực hư thông tin tuyển dụng giáo viên năm 2025 ở Nghệ AnGiáo dục
GĐXH - Một số trang mạng xã hội gần đây đăng tin về tuyển dụng giáo viên mầm non đến THCS tại Nghệ An năm 2025. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT khẳng định tỉnh chưa có kế hoạch tuyển dụng, do chưa có hướng dẫn và phân cấp thẩm quyền sau khi áp dụng mô hình chính quyền hai cấp.