Nam diễn viên đóng vai công an nhiều nhất trên phim giờ vàng VTV là ai?
Gần 19 năm đóng vai chiến sĩ công an, nam diễn viên này gây chú ý khi tiếp tục đảm nhận vai diễn này trong bộ phim "Lằn ranh" trên khung giờ vàng VTV.
Khán giả truyền hình Việt gần như quen mặt với nam diễn viên Bảo Anh, người chuyên các vai diễn công an trên khung giờ vàng VTV. Với gần 20 năm đảm nhận loại vai này, Bảo Anh có thể coi là nam diễn viên đóng vai công an nhiều nhất màn ảnh.
Diễn viên Bảo Anh sinh năm 1981, bắt đầu theo đuổi nghệ thuật sau khi tốt nghiệp khóa diễn xuất tại Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) – Đài Truyền hình Việt Nam. Với gương mặt điển trai, phong thái điềm đạm, nam tính, anh nhanh chóng được các đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” cho những vai diễn nghiêm nghị, chuẩn mực, đặc biệt là hình tượng người chiến sĩ công an.
Suốt gần 19 năm làm nghề, Bảo Anh gần như góp mặt trong hầu hết các phim hình sự, điều tra nổi bật trên sóng VTV như Người phán xử, Mê cung, Hồ sơ cá sấu, Mặt nạ gương, Biệt dược đen, series Cảnh sát hình sự… Đáng chú ý, có những bộ phim khán giả tưởng anh chỉ đóng vai người thường, nhưng đến tận tập cuối, nhân vật mới lộ diện là cảnh sát chìm – tạo nên những cú “lật kèo” đáng nhớ.
Một trong những vai diễn ấn tượng nhất của Bảo Anh chính là Bảo “ngậu” trong Người phán xử. Nhân vật này là tay chân thân tín của ông trùm Phan Quân (NSND Hoàng Dũng), luôn xuất hiện với vẻ ngoài giang hồ, bí ẩn, khiến khán giả không ngừng suy đoán về thân phận thật sự.
Chỉ đến tập cuối, Bảo “ngậu” mới lộ diện là cảnh sát chìm, người trực tiếp tham gia bắt giữ Phan Quân, đẩy Lương Bổng (NSND Trung Anh) vào tù. Cách xây dựng tâm lý nhân vật chặt chẽ, diễn xuất tiết chế nhưng đầy nội lực của Bảo Anh giúp vai diễn này trở thành một trong những hình tượng cảnh sát chìm ấn tượng nhất trên phim truyền hình Việt.
Năm 2019, Bảo Anh tiếp tục ghi dấu ấn trong Mê cung với vai Thiếu tá Trần Đình Quyết – đội phó đội điều tra hình sự. Nhân vật của anh là người nguyên tắc, nghiêm khắc, thậm chí sẵn sàng đối đầu quan điểm với đội trưởng Khánh (Hồng Đăng), nhưng luôn tận tâm và vững vàng về nghiệp vụ.
Sau đó, nam diễn viên đảm nhận vai trưởng phòng cảnh sát điều tra trong Hồ sơ cá sấu, bộ phim xoáy sâu vào cuộc chiến giữa lực lượng công an và các thế lực ngầm. Với kinh nghiệm nhiều năm gắn bó hình tượng này, Bảo Anh thể hiện tròn trịa sự cứng rắn, bản lĩnh của một người chỉ huy.
Đến Mặt nạ gương , anh vào vai Tùng – đội trưởng đội trọng án, mang màu sắc trẻ trung, năng động hơn so với các vai trước. Để phù hợp với hình ảnh nhân vật, Bảo Anh từng trải qua 10 ngày siết cân khắc nghiệt, giảm tới 8kg trước ngày bấm máy, duy trì chế độ tập luyện nghiêm ngặt suốt quá trình quay phim.
Hiện tại, ở phim Lằn ranh đang phát sóng, Bảo Anh tiếp tục đảm nhiệm vai công an trong một tác phẩm chính luận. So với các phim trước, vai diễn lần này khó hơn bởi lời thoại nặng tính chính trị – pháp lý, đòi hỏi độ chính xác cao và sự tiết chế cảm xúc, đặc biệt khi nhân vật có nhiều phân đoạn làm việc với Viện kiểm sát.
Chia sẻ về việc thường xuyên được giao vai công an, Bảo Anh từng cho biết anh gần như không bao giờ từ chối khi nhận lời mời dạng vai này. Với nam diễn viên, hình tượng người chiến sĩ công an là đại diện cho công lý, cho cái thiện.
Nếu cùng lúc được mời vào vai phản diện và vai công an, anh sẽ ưu tiên chọn vai công an, dù đất diễn có ít hơn. Theo Bảo Anh, làm điều xấu thì dễ, còn thể hiện cái tốt sao cho thuyết phục mới là thử thách lớn đối với người diễn viên.
Bảo Anh thừa nhận hình ảnh anh đóng vai công an trở nên quen thuộc với khán giả, đến mức ngoài đời nhiều người vẫn nghĩ anh là công an thật. Trái ngược với vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị trên phim, ngoài đời nam diễn viên là người vui tính, hay cười và sống khá tình cảm.
Theo anh, chính những khoảng lặng nội tâm của người đàn ông trưởng thành lại giúp anh hợp với các vai công an. Càng lớn tuổi, trải nghiệm càng dày, anh càng muốn đưa sự “chín” đó vào nhân vật để mỗi vai diễn sau không lặp lại chính mình.
Bên cạnh sự nghiệp thành công, Bảo Anh hiện có cuộc sống yên bình, viên mãn bên vợ con. Sinh ra ở nội thành Hà Nội nhưng từ năm 2008, nam diễn viên đã chọn về quê sống, tránh xa thành phố ồn ào. Anh từng cho biết, trong một lần muốn rời bỏ công việc vì áp lực, khi trở về quê ngoại ở Quốc Oai, anh lại yêu thích không khí bình yên nơi đây. Sau đó, Bảo Anh chọn sống hẳn ở quê.
Vợ của Bảo Anh kém anh 11 tuổi. Sau hơn 10 năm kết hôn, họ có ba người con. Nam diễn viên nhiều lần khẳng định, thành công của mình có được là nhờ hậu phương vững chắc – người vợ chu toàn mọi việc gia đình để anh yên tâm theo đuổi các dự án phim liên tục.
Bảo Anh là ông bố tận tụy, người đàn ông trân trọng giá trị gia đình. Với anh, hạnh phúc hiện tại là sự cân bằng giữa nghề nghiệp, gia đình và một không gian sống bình yên.
