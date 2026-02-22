Mới nhất
Nữ NSND tuổi Bính Ngọ là giám đốc, có chồng tài tử điện ảnh một thời

Chủ nhật, 07:00 22/02/2026 | Câu chuyện văn hóa

Nữ NSND đình đám không chỉ giữ vai trò giám đốc sân khấu lớn mà còn có cuộc hôn nhân viên mãn bên người chồng từng là tài tử điện ảnh nổi tiếng một thời.

NSND Hồng Vân sinh năm 1966 (tuổi Bính Ngọ), quê nội ở vùng quan họ Bắc Ninh. Dù gia đình không có truyền thống nghệ thuật, từ nhỏ chị được bà nhận định “đất nhà thế răng lược, thế nào cũng có người làm nghệ thuật”. Hồng Vân trở thành người đầu tiên trong gia đình theo đuổi con đường này.

Nữ NSND tuổi Bính Ngọ là giám đốc, có chồng tài tử điện ảnh một thời - Ảnh 1.

NSND Hồng Vân.

Năm 6 tuổi, chị được cho học violin với định hướng thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, khi theo gia đình chuyển vào Nam sinh sống, vì yêu mến cố nghệ sĩ Thanh Nga, chị quyết định thi vào Trường Sân khấu Nghệ thuật 2 (nay là Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM), khoa đạo diễn.

NSND Hồng Vân sớm khẳng định tên tuổi trên sân khấu kịch phía Nam, cùng thời với nhiều nghệ sĩ như Hữu Châu, Thành Lộc, Minh Nhí, Hồng Đào, Quang Minh, Hữu Nghĩa…

Giai đoạn 1989–2000, chị là diễn viên Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP.HCM. Từ năm 2001, chị đảm nhiệm nhiều vai trò: diễn viên, đạo diễn, Giám đốc Công ty Cổ phần Sân khấu Điện ảnh Vân Tuấn, đồng thời là bầu sô Sân khấu kịch Phú Nhuận.

Nữ NSND tuổi Bính Ngọ là giám đốc, có chồng tài tử điện ảnh một thời - Ảnh 2.

Nữ nghệ sĩ là Giám đốc Sân khấu kịch Hồng Vân.

Năm 2012, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và từng là Đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM nhiệm kỳ 2012–2016. Bên cạnh diễn xuất, chị còn tham gia sản xuất, quản lý và duy trì hoạt động sân khấu xã hội hóa trong nhiều năm.

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, Hồng Vân có tổ ấm hạnh phúc hơn 20 năm cùng ông xã Lê Tuấn Anh - gương mặt nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam thập niên 1990. Hai người quen và yêu nhau từ thời sinh viên, từng được xem là cặp “trai tài gái sắc” của trường. Tuy nhiên, một lần hiểu lầm vì ghen tuông khiến họ chia tay và xa nhau gần 10 năm.

Sau đó, mỗi người có hôn nhân riêng nhưng đều đổ vỡ. Năm 2000, họ gặp lại và quyết định quay về bên nhau. Đến năm 2005, cả hai tổ chức đám cưới sau 5 năm chung sống.

Nữ NSND tuổi Bính Ngọ là giám đốc, có chồng tài tử điện ảnh một thời - Ảnh 3.

NSND Hồng Vân và ông xã Lê Tuấn Anh hồi trẻ.

Hiện tại, Lê Tuấn Anh lui về hậu trường, tập trung kinh doanh nhà hàng và hỗ trợ vợ trong công việc. Hồng Vân từng chia sẻ chồng là “ông Bụt trong nhà”, là người chăm sóc con cái chu đáo. Không chỉ vậy, chồng của nghệ sĩ Hồng Vân còn khéo léo trong việc chăm sóc con cái, không phân biệt con chung hay con riêng. Ông xã đồng thời là điểm tựa lớn về tinh thần và tài chính. Trong những giai đoạn sân khấu gặp khó khăn, chị từng nhờ sự hỗ trợ của chồng để duy trì hoạt động.

Cặp đôi thường xuyên dành nhiều thời gian cho nhau để vun đắp hạnh phúc gia đình. Nữ nghệ sĩ và ông xã không ngại thể hiện tình cảm với nhau trước đám đông.

Nữ NSND tuổi Bính Ngọ là giám đốc, có chồng tài tử điện ảnh một thời - Ảnh 4.

NSND Hồng Vân có ba người con. Con gái lớn Nguyễn Ngô Hoàng Châu (Xí Ngầu, sinh năm 1994) hiện định cư tại Mỹ. Con trai Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên (Trê Phi, sinh năm 1997) từng du học Mỹ, tốt nghiệp ngành sản xuất phim và đạo diễn. Anh hiện tham gia quản lý và hoạt động tại sân khấu của mẹ. Con gái út Lê Ngô Ngọc Châu (Bí Ngô, sinh năm 2007) đang theo học tại trường quốc tế ở TP.HCM và được định hướng phát triển năng khiếu nghệ thuật.

Nữ nghệ sĩ hiện sở hữu nhà phố rộng rãi tại TP.HCM và biệt thự tại Vũng Tàu. Căn nhà tại TP.HCM có vườn trước – sau, hồ cá, hòn non bộ, khu trồng rau và cây ăn trái. Chị từng chia sẻ gia đình có cây khế hơn 100 năm tuổi và duy trì thói quen trồng rau, cây phục vụ sinh hoạt.

Nữ NSND tuổi Bính Ngọ là giám đốc, có chồng tài tử điện ảnh một thời - Ảnh 5.

Tổ ấm hạnh phúc của NSND Hồng Vân.

Thời gian gần đây, NSND Hồng Vân gây chú ý khi giảm 20kg, trong khi ông xã Lê Tuấn Anh cũng giảm tới 42kg nhờ kiên trì tập luyện và áp dụng chế độ khoa học để cải thiện sức khỏe. Sự thay đổi giúp nữ nghệ sĩ sở hữu vóc dáng gọn gàng hơn, diện mạo tươi tắn, phong cách thời trang và trang điểm cũng có nhiều chuyển biến tích cực.

NSND Hồng Vân cho biết cô nay tự tin diện những trang phục ôm dáng mà trước đây từng e ngại. Việc cải thiện thể trạng không chỉ giúp tinh thần thoải mái hơn mà còn khiến cuộc sống gia đình thêm phần năng động; vợ chồng cô thường xuyên đi du lịch, sang Mỹ thăm các con và cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong sinh hoạt thường ngày.

Đạo diễn Trần Lực phim "Tết này ai đến xông nhà" tuổi U70 vẫn lịch lãm, tâm huyết với nghề diễnĐạo diễn Trần Lực phim 'Tết này ai đến xông nhà' tuổi U70 vẫn lịch lãm, tâm huyết với nghề diễn

GĐXH - NSND Trần Lực được khán giả yêu mến suốt hơn 20 năm qua từ bộ phim "Tết này ai đến xông nhà" trong vai trò đạo diễn.

Lê Chi
