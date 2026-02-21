Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh bị truyền thông 'bẩn', NSX nói gì?

Danh hài Xuân Hinh: 'Tôi gia trưởng để lo cho vợ con' GĐXH - Trong những ngày đầu xuân năm mới, danh hài Xuân Hinh đã có những trải lòng về phim ảnh, về cuộc sống gia đình và những điều chưa biết về ông.

Tại buổi giao lưu thứ hai trong chuỗi cinetour "Mùi Phở", Tổng giám đốc Lotte Entertainment - Kim Jin Keun lần nữa quỳ gối trước toàn bộ khán giả trong rạp. Đây là hành động gây sốc với truyền thông và khán giả Việt.

Trước những tin đồn sai lệch về hành động này, ông Kim Jin Keun đã giải thích trong văn hóa Hàn Quốc, hành động quỳ gối là một nghi thức truyền thống đầu năm gọi là sebae - một cách cúi mình để thể hiện sự tôn trọng, khiêm nhường và lòng biết ơn sâu sắc.

Hành động quỳ gối của ông Kim Jin Keun thể hiện lòng biết ơn với khán giả.

Chứng kiến hành động của ông Kim Jin Keun, đạo diễn - NSX Minh Beta cảm thấy "lặng người". "Anh Kim mong muốn lan tỏa bộ phim "Mùi phở" không đơn thuần là để quảng bá cho món phở. Phở chỉ là cái cớ, để bộ phim nói được nhiều điều về lối sống, về nếp nghĩ, về những nét đẹp trong đời sống gia đình với những nét rất riêng của người Việt. Những điểm chạm đó mới là văn hoá, và phở có nhiều điều để nghĩ hơn là đơn thuần một thứ để ăn", đạo diễn Minh Beta chia sẻ.

Minh Beta cũng nhấn mạnh tâm huyết của bản thân và đội ngũ trong việc đem tác phẩm điện ảnh đầu tay đến với khán giả Việt. "Lựa chọn làm một bộ phim như "Mùi phở" với nhiều cái mới và những điều hoài bão, tôi biết ngay từ đầu đây không phải một dự án dễ dàng. Nhưng đó là một dự án đáng làm – thậm chí là cần phải làm, để tôn vinh và duy trì mạch nguồn của những nét đẹp văn hóa dân tộc. Nhìn lại, tôi tự thấy chúng tôi đã làm hết sức và thấy tự hào vì những gì mình làm được", nam đạo diễn cho biết.

Đoàn làm phim "Mùi phở" khi giao lưu với khán giả.

Bên cạnh đó, đạo diễn Minh Beta cũng khẳng định ê-kíp "Mùi phở" đã chứng kiến nhiều hình thức cạnh tranh kém lành mạnh: thêu dệt thông tin sai sự thật, chạy bình luận ảo, vu khống, công kích cá nhân trắng trợn,... Nam đạo diễn dẫn chứng sự việc một phân cảnh của nhân vật Sá Sùng (Bảo Nam) bị xuyên tạc.

"Một tấm hình chưa được duyệt về cậu bé Sá Sùng hài hước trốn ông nội trong nồi nấu phở bị khuếch tán, lan truyền rất nhanh và bị khẳng định là "poster" của phim. Dựa vào đó, có người nói phim của tôi mang yếu tố kinh dị, thậm chí có bài viết kêu gọi đừng xem phim. Ai đã xem phim rồi sẽ thấy, đây chỉ là một tình tiết trốn tìm đáng yêu của trẻ nhỏ và hoàn toàn không phản cảm", đạo diễn Minh Beta cho biết.

Nghệ sĩ Xuân Hinh được xem là linh hồn của phim "Mùi phở".

Nam đạo diễn cũng thẳng thắn nói về chiến dịch tặng vé cho các đại gia đình và phủ nhận những tin đồn thất thiệt xoay quanh chuyện phim "ế" vé, cùng với sự xuất hiện của vô số bài bình luận phim một cách ác ý.