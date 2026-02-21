Mới nhất
Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh bị truyền thông 'bẩn', NSX nói gì?

Thứ bảy, 15:10 21/02/2026 | Câu chuyện văn hóa
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Trước những thông tin sai lệch về phim Tết 'Mùi phở', đạo diễn - NSX phim Minh Beta đã phải lên tiếng làm rõ.

Danh hài Xuân Hinh: "Tôi gia trưởng để lo cho vợ con"Danh hài Xuân Hinh: 'Tôi gia trưởng để lo cho vợ con'

GĐXH - Trong những ngày đầu xuân năm mới, danh hài Xuân Hinh đã có những trải lòng về phim ảnh, về cuộc sống gia đình và những điều chưa biết về ông.

Tại buổi giao lưu thứ hai trong chuỗi cinetour "Mùi Phở", Tổng giám đốc Lotte Entertainment - Kim Jin Keun lần nữa quỳ gối trước toàn bộ khán giả trong rạp. Đây là hành động gây sốc với truyền thông và khán giả Việt.

Trước những tin đồn sai lệch về hành động này, ông Kim Jin Keun đã giải thích trong văn hóa Hàn Quốc, hành động quỳ gối là một nghi thức truyền thống đầu năm gọi là sebae - một cách cúi mình để thể hiện sự tôn trọng, khiêm nhường và lòng biết ơn sâu sắc.

Hành động quỳ gối của ông Kim Jin Keun thể hiện lòng biết ơn với khán giả.

Chứng kiến hành động của ông Kim Jin Keun, đạo diễn - NSX Minh Beta cảm thấy "lặng người". "Anh Kim mong muốn lan tỏa bộ phim "Mùi phở" không đơn thuần là để quảng bá cho món phở. Phở chỉ là cái cớ, để bộ phim nói được nhiều điều về lối sống, về nếp nghĩ, về những nét đẹp trong đời sống gia đình với những nét rất riêng của người Việt. Những điểm chạm đó mới là văn hoá, và phở có nhiều điều để nghĩ hơn là đơn thuần một thứ để ăn", đạo diễn Minh Beta chia sẻ.

Minh Beta cũng nhấn mạnh tâm huyết của bản thân và đội ngũ trong việc đem tác phẩm điện ảnh đầu tay đến với khán giả Việt. "Lựa chọn làm một bộ phim như "Mùi phở" với nhiều cái mới và những điều hoài bão, tôi biết ngay từ đầu đây không phải một dự án dễ dàng. Nhưng đó là một dự án đáng làm – thậm chí là cần phải làm, để tôn vinh và duy trì mạch nguồn của những nét đẹp văn hóa dân tộc. Nhìn lại, tôi tự thấy chúng tôi đã làm hết sức và thấy tự hào vì những gì mình làm được", nam đạo diễn cho biết.

Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh bị truyền thông 'bẩn', NSX nói gì? - Ảnh 3.

Đoàn làm phim "Mùi phở" khi giao lưu với khán giả.

Bên cạnh đó, đạo diễn Minh Beta cũng khẳng định ê-kíp "Mùi phở" đã chứng kiến nhiều hình thức cạnh tranh kém lành mạnh: thêu dệt thông tin sai sự thật, chạy bình luận ảo, vu khống, công kích cá nhân trắng trợn,... Nam đạo diễn dẫn chứng sự việc một phân cảnh của nhân vật Sá Sùng (Bảo Nam) bị xuyên tạc.

"Một tấm hình chưa được duyệt về cậu bé Sá Sùng hài hước trốn ông nội trong nồi nấu phở bị khuếch tán, lan truyền rất nhanh và bị khẳng định là "poster" của phim. Dựa vào đó, có người nói phim của tôi mang yếu tố kinh dị, thậm chí có bài viết kêu gọi đừng xem phim. Ai đã xem phim rồi sẽ thấy, đây chỉ là một tình tiết trốn tìm đáng yêu của trẻ nhỏ và hoàn toàn không phản cảm", đạo diễn Minh Beta cho biết.

Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh bị truyền thông 'bẩn', NSX nói gì? - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Xuân Hinh được xem là linh hồn của phim "Mùi phở".

Nam đạo diễn cũng thẳng thắn nói về chiến dịch tặng vé cho các đại gia đình và phủ nhận những tin đồn thất thiệt xoay quanh chuyện phim "ế" vé, cùng với sự xuất hiện của vô số bài bình luận phim một cách ác ý.

Sau "Bắc Bling", nghệ sĩ Xuân Hinh - Hòa Minzy - Tuấn Cry tái hợp trong phim chiếu TếtSau 'Bắc Bling', nghệ sĩ Xuân Hinh - Hòa Minzy - Tuấn Cry tái hợp trong phim chiếu Tết

GĐXH - Nghệ sĩ Xuân Hinh - Hòa Minzy - Tuấn Cry sẽ tái hợp trong OST "Lão ông cưới vợ" của phim Tết "Mùi phở". Khán giả khá tò mò về màn tái hợp này.

NSND Trọng Trinh: Tết cổ truyền là khoảnh khắc đặc biệt không gì thay thế được

NSND Trọng Trinh: Tết cổ truyền là khoảnh khắc đặc biệt không gì thay thế được

Câu chuyện văn hóa - 47 phút trước

Đối với NSND Trọng Trinh, Tết cổ truyền là thời khắc thiêng liêng không gì có thể thay thế. Gia đình ông vẫn luôn duy trì phong tục đón Tết truyền thống.

"Em xinh" Pháo, LyLy nói gì về "gã chồng hư" Vĩnh Đam trong phim Thỏ Ơi!!?

"Em xinh" Pháo, LyLy nói gì về "gã chồng hư" Vĩnh Đam trong phim Thỏ Ơi!!?

Câu chuyện văn hóa - 6 giờ trước

Sau khi Thỏ Ơi!! cán mốc 100 tỷ, dàn diễn viên liên tục chia sẻ hậu trường thú vị. LyLy và Pháo đã có những góc nhìn riêng về nhân vật "chồng hư" Vĩnh Đam trong phim.

Phan Mạnh Quỳnh tiết lộ vai trò đặc biệt của bà xã trong cuộc sống

Phan Mạnh Quỳnh tiết lộ vai trò đặc biệt của bà xã trong cuộc sống

Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước

Sau nhiều năm kín tiếng về đời sống riêng, Phan Mạnh Quỳnh hiếm hoi chia sẻ về bà xã Khánh Vy – người anh xem là điểm tựa tinh thần và hậu phương vững chắc.

Á quân Thần tượng Bolero 2019: Có thời tôi đi hát với cát-xê 250.000 đồng

Á quân Thần tượng Bolero 2019: Có thời tôi đi hát với cát-xê 250.000 đồng

Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước

Từ một họa sĩ thiết kế làm việc giờ hành chính, Trọng Hải rẽ hướng sang âm nhạc sau khi trở thành Á quân Thần tượng Bolero 2019.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Văn hoá phải đi vào nếp nhà, để mỗi người sống tử tế hơn, tự hào hơn

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Văn hoá phải đi vào nếp nhà, để mỗi người sống tử tế hơn, tự hào hơn

Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước

GĐXH - Nói về những đột phá trong Nghị quyết 80 về phát triển Văn hoá Việt Nam, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng sự thay đổi ấy phải bắt đầu từ nếp nhà, từ gia đình và từ cách ứng xử hàng ngày. "Tôi luôn tin: gia đình là thiết chế văn hóa nhỏ nhất nhưng quyết định nhất; nếu gia đình đổ vỡ, mọi khẩu hiệu văn hóa ngoài xã hội đều trở nên chông chênh".

Phía sau quyết định trở lại Việt Nam đóng phim của danh hài Vân Sơn

Phía sau quyết định trở lại Việt Nam đóng phim của danh hài Vân Sơn

Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước

Sau hơn 20 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, danh hài Vân Sơn trở lại Việt Nam và tái xuất điện ảnh với vai chính trong bộ phim “Đại tiệc trăng máu 8”.

Diễn viên Lê Phương: ‘Tết không cần xa hoa, chỉ cần có ba mẹ bên cạnh đã là một điều may mắn’

Diễn viên Lê Phương: ‘Tết không cần xa hoa, chỉ cần có ba mẹ bên cạnh đã là một điều may mắn’

Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước

Diễn viên Lê Phương luôn là tên tuổi luôn biết cách làm mới bản thân sau mỗi vai diễn trên màn ảnh. ‘Chị Hai quốc dân’ luôn hướng đến những giá trị bền vững khi làm nghệ thuật và luôn cho khán giả thấy được nguồn năng lượng làm việc đầy tích cực.

Cuộc sống bên 'đạo diễn trăm tỷ' của nữ diễn viên vừa đỗ cao học ở tuổi 42

Cuộc sống bên 'đạo diễn trăm tỷ' của nữ diễn viên vừa đỗ cao học ở tuổi 42

Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước

Ở tuổi U50, nữ diễn viên này gây chú ý khi trúng tuyển chương trình cao học ngành Văn hóa học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Sau 2 năm giải nghệ, 'kiều nữ màn ảnh Việt' Ngọc Lan giờ ra sao?

Sau 2 năm giải nghệ, 'kiều nữ màn ảnh Việt' Ngọc Lan giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Quyết định giải nghệ sau 21 năm làm nghề, cuộc sống của diễn viên Ngọc Lan nhận được nhiều quan tâm của khán giả.

Nàng thơ 'Em và Trịnh' được cầu hôn

Nàng thơ 'Em và Trịnh' được cầu hôn

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Lan Thy bật khóc khi bạn trai nhạc trưởng cầu hôn ngay trong lễ cưới của người thân. Cả hai đang chuẩn bị cho lễ cưới sau hai năm hẹn hò.

Phía sau quyết định trở lại Việt Nam đóng phim của danh hài Vân Sơn

Phía sau quyết định trở lại Việt Nam đóng phim của danh hài Vân Sơn

Câu chuyện văn hóa

Sau hơn 20 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, danh hài Vân Sơn trở lại Việt Nam và tái xuất điện ảnh với vai chính trong bộ phim “Đại tiệc trăng máu 8”.

Hoa hậu đóng phim Tết của Trường Giang: Làm mẹ đơn thân, từng đăng quang quốc tế

Câu chuyện văn hóa

Hoa hậu đóng phim Tết của Trường Giang: Làm mẹ đơn thân, từng đăng quang quốc tế

Câu chuyện văn hóa
Nghệ sĩ Trà My tổ chức thi gói bánh chưng, NSND Lan Hương làm giám khảo

Câu chuyện văn hóa

Nghệ sĩ Trà My tổ chức thi gói bánh chưng, NSND Lan Hương làm giám khảo

Câu chuyện văn hóa
Sau 2 năm giải nghệ, 'kiều nữ màn ảnh Việt' Ngọc Lan giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa

Sau 2 năm giải nghệ, 'kiều nữ màn ảnh Việt' Ngọc Lan giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa
Ca sĩ Việt nào cận kề ngưỡng cát-xê một tỷ đồng/show

Câu chuyện văn hóa

Ca sĩ Việt nào cận kề ngưỡng cát-xê một tỷ đồng/show

Câu chuyện văn hóa

Top