Điều ít biết về mỹ nam cao 1m92 đóng chính phim đang dẫn đầu phòng vé Việt

Tại buổi ra mắt "Thỏ ơi", Trấn Thành cho biết anh lựa chọn Vĩnh Đam hoàn toàn dựa trên sự phù hợp với nhân vật. Nam đạo diễn tiết lộ Vĩnh Đam phải trải qua vòng casting khá khắt khe trước khi được giao vai chính. Về những ồn ào trong quá khứ, Trấn Thành nói có thể xuất phát từ sự bồng bột của tuổi trẻ. Anh cũng thẳng thắn chia sẻ rằng bản thân khi còn trẻ từng có không ít phát ngôn thiếu chín chắn. Bởi vậy, đạo diễn mong khán giả sẽ lắng nghe từ nhiều phía.