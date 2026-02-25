Điều ít biết về mỹ nam cao 1m92 đóng chính phim đang dẫn đầu phòng vé Việt
Trần Lê Vĩnh Đam - nam chính phim "Thỏ ơi" của Trấn Thành đang nhận được nhiều chú ý của khán giả khi dự án này gây sốt tại phòng vé.
Nam ca sĩ từng mua 4 cây vàng/ngày, giờ sống độc thân trong dinh cơ tiền tỷCâu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
Thời hoàng kim, nam ca sĩ này được gọi là “Tứ đại thiên vương” của làng nhạc Việt với mức cát-xê cao ngất ngưởng.
Nữ NSND tuổi Bính Ngọ là giám đốc, có chồng tài tử điện ảnh một thờiCâu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
Nữ NSND đình đám không chỉ giữ vai trò giám đốc sân khấu lớn mà còn có cuộc hôn nhân viên mãn bên người chồng từng là tài tử điện ảnh nổi tiếng một thời.
Hôn nhân hơn 10 năm của cặp vợ chồng sao Việt tuổi NgọCâu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
Sau hơn một thập kỷ chung sống, cặp vợ chồng nổi tiếng này luôn hỗ trợ, làm điểm tựa cho nhau trong công việc và đời sống.
NSND Trọng Trinh: Tết cổ truyền là khoảnh khắc đặc biệt không gì thay thế đượcCâu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
Đối với NSND Trọng Trinh, Tết cổ truyền là thời khắc thiêng liêng không gì có thể thay thế. Gia đình ông vẫn luôn duy trì phong tục đón Tết truyền thống.
Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh bị truyền thông 'bẩn', NSX nói gì?Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
GĐXH - Trước những thông tin sai lệch về phim Tết 'Mùi phở', đạo diễn - NSX phim Minh Beta đã phải lên tiếng làm rõ.
"Em xinh" Pháo, LyLy nói gì về "gã chồng hư" Vĩnh Đam trong phim Thỏ Ơi!!?Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
Sau khi Thỏ Ơi!! cán mốc 100 tỷ, dàn diễn viên liên tục chia sẻ hậu trường thú vị. LyLy và Pháo đã có những góc nhìn riêng về nhân vật "chồng hư" Vĩnh Đam trong phim.
Phan Mạnh Quỳnh tiết lộ vai trò đặc biệt của bà xã trong cuộc sốngCâu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
Sau nhiều năm kín tiếng về đời sống riêng, Phan Mạnh Quỳnh hiếm hoi chia sẻ về bà xã Khánh Vy – người anh xem là điểm tựa tinh thần và hậu phương vững chắc.
Á quân Thần tượng Bolero 2019: Có thời tôi đi hát với cát-xê 250.000 đồngCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Từ một họa sĩ thiết kế làm việc giờ hành chính, Trọng Hải rẽ hướng sang âm nhạc sau khi trở thành Á quân Thần tượng Bolero 2019.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Văn hoá phải đi vào nếp nhà, để mỗi người sống tử tế hơn, tự hào hơnCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
GĐXH - Nói về những đột phá trong Nghị quyết 80 về phát triển Văn hoá Việt Nam, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng sự thay đổi ấy phải bắt đầu từ nếp nhà, từ gia đình và từ cách ứng xử hàng ngày. "Tôi luôn tin: gia đình là thiết chế văn hóa nhỏ nhất nhưng quyết định nhất; nếu gia đình đổ vỡ, mọi khẩu hiệu văn hóa ngoài xã hội đều trở nên chông chênh".
Phía sau quyết định trở lại Việt Nam đóng phim của danh hài Vân SơnCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Sau hơn 20 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, danh hài Vân Sơn trở lại Việt Nam và tái xuất điện ảnh với vai chính trong bộ phim “Đại tiệc trăng máu 8”.
Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh bị truyền thông 'bẩn', NSX nói gì?Câu chuyện văn hóa
GĐXH - Trước những thông tin sai lệch về phim Tết 'Mùi phở', đạo diễn - NSX phim Minh Beta đã phải lên tiếng làm rõ.