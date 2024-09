Nam Định: Nước sông dâng cao hàng trăm hộ dân phả di dời khẩn cấp

Cơ quan chức năng kiểm tra bãi rác của Công ty CP Môi trường Nam Định bị dân tố gây ô nhiễm GĐXH - UBND phường Lộc Hòa tiến hành kiểm tra khu xử lý rác thải của Công ty CP Môi trường Nam Định và báo cáo UBND TP Nam Định chỉ đạo xử lý sau phản ánh của Gia đình và Xã hội.

Chiều ngày 10/9/2024, trao đổi với PV Gia đình và Xã hội, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nam Định cho biết, ảnh hưởng của mưa lớn và bão số 3 - YAGI, đêm 09/10 đến rạng sáng 10/10, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn trung bình 100 - 150mm. Đặc biệt trên địa bàn TP Nam Định đạt trên 200mm đã gây hiện tượng ngập úng tại nhiều tuyến đường. Theo dự báo, đợt mưa này còn diễn biến phức tạp, có khả năng mưa to đến rất to trong vài ngày tới và các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng đạt đỉnh lũ vào ngày 11/9/2024.

Tính đến 9h ngày 10/9/2024, mực nước trên sông Ninh Cơ, sông Đào lên nhanh. Mực nước trên sông Đào mực đo tại trạm thuỷ văn Nam Định là 4.10m (dưới mức báo động 3 khoảng 0,20m); trên sông Ninh Cơ tại trạm Trực Phương là 2.95m (trên mức báo động 3 khoảng 0,35m); trên sông Đáy tại trạm Ninh Bình là 3.13m (vượt mức báo động 2 khoảng 0,13m); tại Phủ Lý là 4.28m (vượt mức báo động 3 khoảng 0.28m).

Do ảnh hưởng từ cơn bão số 3, nhiều địa phương ở Nam Định ngập sâu.

Trước tình hình này, để khắc phục hậu quả và hạn chế tối đa thiệt hại do mưa bão chủ động gây ra, ban nhân dân tỉnh Nam Định yêu cầu các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan khẩn trương tập trung thực hiện chủ động xây dựng phương án, kịch bản, sẵn sàng di dân vùng nguy hiểm, vùng sạt lở, vùng bãi, bối không an toàn đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng người dân và di chuyển tài sản của người dân đến các địa điểm an toàn khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Nhất là UBND TP Nam Định và huyện Ý Yên, huyện Nam Trực.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và hướng dẫn UBND các huyện, thành phố kịp thời đảm bảo an toàn cho nhân dân nhằm ổn định phát triển sản xuất và đời sống sinh hoạt; chủ động xử lý giờ đầu đối với các tuyến đê sông, đê biển trên địa bàn tỉnh khi có sự cố xảy ra...

Trao đổi với PV, đại diện UBND huyện Ý Yên cho biết, toàn huyện này có 02 tuyến đê sông cấp II quan trọng là đê Tả Đáy và đê Hữu Đào, tổng chiều dài gần 40km và hơn 32km đê bối, đê bao với nhiều công trình, nhà máy, xí nghiệp đang hoạt động và khoảng 3.430 hộ dân với 20.782 nhân khẩu sinh sống vùng ngoài đê (trong bối và bờ bao sản xuất).

Nhiều địa điểm trên địa bàn huyện Ý Yên bị ngập. Ảnh Đồng Diệm

Một số tuyến đê có dân cư sinh sống vùng ngoài đê như các xã như: Yên Trị có khoảng 12.000 nhân khẩu; Yên Đồng khoảng 900 nhân khẩu; Yên Nhân khoảng 686 nhân khẩu; Yên Lộc khoảng 1.413 nhân khẩu; Yên Phúc khoảng 3.945 nhân khẩu. Trong vùng bờ bao sản xuất như: Trại Mễ, xã Yên Khang với 382 nhân khẩu; Ninh Mật, xã Hồng Quang với 1456 nhân khẩu

Tuyến bờ bao chỉ đảm bảo an toàn chống lũ ở mức báo động 2, nếu mực nước trên báo động 2 và tiếp tục lên cao phải thực hiện di dời người dân, tài sản ở các vùng trũng thấp đến nơi an toàn do xuất hiện tràn cục bộ, rò rỉ, thẩm lậu.

Hiện mực nước sông Đáy tại Cổ Đam đo lúc 12h là 3.74 trên mức báo động 3 là 4cm; tại Ninh Bình lúc 12h là 3.32 dưới báo động 3 là 18cm. Mực nước sông Đào tại Trạm thủy văn Nam Định lúc 9h là 4.1 dưới báo động 3 là 0,2m; tại Trạm bơm sông Chanh lúc 12h là 3.21 xấp xỉ báo động 3 là 19cm.

Lực lượng chức năng giúp người dân di dời tài sản.

Một số nơi xảy ra sự cố gồm: xã Hồng Quang, bờ bao sản xuất thôn Ninh Mật, Ngô Xá xảy ra tràn cục bộ khoảng 200m. UBND xã Hồng Quang đã thông báo và thực hiện di dời người dân, tài sản vùng ngoài đê, trong bờ bao sản xuất đến 2 điểm là Trạm y tế xã và Nhà văn hóa thôn Ninh Mật. Theo thống kê số lượng dân cư vùng ngoài đê của xã là 326 hộ tương đương 1.450 nhân khẩu.

Tại xã Yên Khang, bờ bao sản xuất thôn Trại Mễ có nguy cơ xảy ra tràn đoạn khoảng 200m. UBND xã Yên Khang đã thực hiện di dời người dân, tài sản vùng ngoài đê, trong bờ bao vào nhà văn hóa thôn Mễ Thượng và nhà văn hóa thôn Uy Nam. Số lượng dân cư vùng ngoài đê của xã này 116 hộ, khoảng 382 nhân khẩu.

Đối với xã Yên Phúc, bờ bao sản xuất thôn An Thành có nguy cơ xảy ra tràn tại một số vị trí với chiều dài khoảng 50m. UBND xã Yên Phúc đã thông báo, tuyên truyền các hộ dân di chuyển người dân, tài sản đến nơi an toàn. Số lượng dân cư vùng ngoài đê bối, trong bờ bao của xã khoảng 60 hộ, khoảng 240 nhân khẩu.

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng (đeo kính ở giữa) chỉ đạo tại hiện trường khu vực ngập úng ở huyện Ý Yên. Ảnh Đồng Diệm

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, chiều ngày khoảng 16h chiều ngày 10/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn huyện Ý Yên.

Tại xã Yên Khang, huyện Ý Yên, ông Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định giao UBND huyện này chủ động xử lý các tình huống rủi ro thuộc thẩm quyền với phương châm 4 tại chỗ. Nếu vượt mức độ rủi ro và khả năng của địa phương, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Tập trung thực hiện chủ động xây dựng phương án, kịch bản, sẵn sàng di dân vùng nguy hiểm, vùng sạt lở, vùng bãi, bối không an toàn đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng người dân và di chuyển tài sản của người dân đến các địa điểm an toàn khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Đảm bảo nơi ăn, ở để người dân yên tâm cư trú, chủ động lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Chủ động xử lý giờ đầu đối với các tuyến đê sông, đê biển trên địa bàn tỉnh khi có sự cố xảy ra...

Xem thêm video đang được quan tâm:

Video: Bên trong khu xử lý rác của Công ty CP Môi trường Nam Định