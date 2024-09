Cận cảnh nhiều nơi của Hà Nội ngập nặng do nước sông Hồng dâng cao

Không chỉ mưa kéo dài, từ đêm 9/9 đến sáng 10/9, nước sông Hồng dâng nhanh, khiến nhiều khu dân cư ở quận Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm… bị ngập. Người dân phải hối hả di dời đồ đạc, chạy lũ trong đêm.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, nhiều tuyến nội thành Hà Nội có thể bị ngập. Trong đó, một số tuyến có thể ngập sâu hơn trải rộng trên 10 quận nội thành gồm Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm và Hà Đông.

Cảnh báo cấp độ rủi ro do thiên tai do ngập lụt ở cấp 1. Cánh bảo các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến này có thể gặp khó khăn, gây tắc nghẽn cục bộ, đặc biệt với tình trạng cây gãy đổ sau bão số 3 quét qua Hà Nội (ngày 7/9) chưa được xử lý triệt để.

75 tuyến phố ở Hà Nội có thể ngập trong 3 giờ tới GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong 3 - 6 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục mưa to. Nhiều tuyến phố ở Hà Nội có thể sẽ bị ngập.

Khu vực Hà Đông, nước dâng cao sát Cầu Trắng. Ảnh: T.Sơn

Người dân bơm nước từ sân nhà ra ngõ. (Video: Quốc Tuấn)

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 13/CĐ-UBND về việc tập trung ứng phó lũ lớn trên các tuyến sông.

Theo đó, chủ động rà soát, sẵn sàng các phương án sơ tán người dân, di chuyển tài sản đến nơi an toàn khi cần thiết; xác định các khu vực nguy hiểm, khu vực có địa hình trũng, thấp dễ xảy ra ngập sâu, cô lập, khu vực sát bờ sông, nguy cơ sạt lở nguy hiểm, khu vực bãi giữa sông Hồng, lên danh sách các hộ dân cần sơ tán; chuẩn bị các điểm sơ tán an toàn, đảm bảo đủ chỗ ở, lương thực, nước uống, thuốc men cho người dân; hướng dẫn người dân nắm rõ quy trình, thao tác khi có lệnh sơ tán; kiên quyết triển khai phương án sơ tán, đảm bảo an toàn đối với người dân; phân công cán bộ phụ trách từng khu vực, hộ gia đình cần sơ tán, đảm bảo không bỏ sót người dân.

Theo dự báo của Trung tâm KTTV Quốc gia, khu vực Hà Nội tiếp tục nhiều mây, có mưa dông. Nhiều nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đường phố Hà Nội thành sông (video: Quốc Tuấn)

Hà Nội ngập nặng và ngập rác. Ảnh: NDCC

Đường Hà Nội thành sông. Ảnh: DL

Người dân sử dụng xuồng, thuyền máy di chuyển, chở đồ đạc... ra khỏi khu vực ngập sâu trong bãi bồi sông Hồng. Ảnh: VTC News

Chủ xe xích lô tranh thủ "kiếm cơm" trong mùa nước lũ. Ảnh: PLO.