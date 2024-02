Nam Em 'đại náo' showbiz Việt bằng màn tố tình, liên quan tới slogan cô treo ở phòng khách 3 năm trước?

Đặc biệt, trong phòng khách, cô treo câu slogan: "I will be No. 1 showbiz Vietnam" để tự nhắc nhở bản thân. Tuy nhiên, chính câu khẩu hiệu này lại gây tranh cãi bởi đời tư "sóng gió" và lắm chiêu trò của cô.