Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Ngày 27/4, Trung tâm An ninh hàng không - Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, đã bàn giao chiếc túi bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho hành khách để quên ở sân bay.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 26/4, Đội An ninh Cơ động (Trung tâm An ninh hàng không) nhận tin báo từ ông Nguyễn Đăng Luyến (nhân viên điều hành hãng taxi Mai Linh) về việc có 1 kiện hành lý là chiếc túi da xách tay không xác nhận được chủ để trên xe đẩy, khu vực taxi đón khách nhà ga T1 Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, nơi nam hành khách để quên túi xách. Ảnh: AHT

Đội An ninh Cơ động sau đó đã lập biên bản để kiểm tra chiếc túi này và tìm hành khách để quên. Qua kiểm tra, bên trong có 636 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và một số giấy tờ mang tên L.D.T.

Khoảng 10 phút sau, hành khách để quên chiếc túi xách trên là ông L.D.T (ngụ Hưng Yên) đã đến sân bay trình báo thất lạc tài sản trên và được đội an ninh bàn giao lại.

Trong trình báo thất lạc tài sản, nam hành khách cho biết, do mải nói chuyện nên đã để quên túi da xách tay trên xe đẩy.

Trung tâm An ninh hàng không - Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, để đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, tuần tra, giám sát an ninh để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm an ninh hàng không, an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực nội cảng.