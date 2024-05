Mưa lớn ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Cơ quan khí tượng cho biết, hôm nay (8/5), khu vực Cao Bằng, Bắc Kạn đã có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to; lượng mưa từ 0-8h có nơi trên 50mm như: Quang Trọng (Cao Bằng) 60.5mm, Dương Phong (Bắc Kạn) 51mm,…



Đáng lưu ý, từ hôm nay đến ngày mai (9/5), ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông trên diện rộng; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ đêm 9/5, mưa lớn giảm dần.

Cơ quan khí tượng dự báo, đêm 9/5 và từ đêm 11-14/5, khu vực trên có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có nguy cơ gây ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng dự báo, đêm 9/5 và từ đêm 11-14/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Ảnh minh hoạ



Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ cũng dự báo, từ nay đến 9/5, thời tiết Hà Nội có mưa, mưa rào, có nơi mưa to và giông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi hơn 50mm.

Ngày và đêm 10/5, khu vực này tiếp tục mưa rào rải rác, có nơi mưa to và giông. Ngày 11/5, trời nắng, nền nhiệt tăng mạnh đến 34 độ. Nhưng từ 12-14/5, mưa giông xuất hiện trở lại, mức nhiệt cao nhất duy trì không quá 31 độ.

Trong khi đó, ngày 9 - 10/5, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 55%.

Khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết ngày mai 9/5 trên cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ C.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng khu vực từ Quảng Nam tới Khánh Hòa có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt; riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

