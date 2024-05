Tin sáng 8/5: Người đọc Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã khóc khi thấy trời đổ mưa; Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh

Giọng đọc Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Tôi khóc khi trời đổ mưa

Sáng 7/5, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức tại SVĐ tỉnh Điện Biên lúc 7h30, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trong Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, khán giả cả nước được nghe những giọng đọc thuyết minh, dẫn dắt, giới thiệu các khối lực lượng tiến vào lễ đài. Đó là “những người kể chuyện thầm lặng”, góp phần không nhỏ làm nên một buổi lễ thành công, ấn tượng.

Thượng tá Hồ Thị Hoàng Hà, Phó Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội là một trong những người đọc thuyết minh trong buổi lễ sáng 7/5.

Nhóm 6 thành viên làm nhiệm vụ đọc thuyết minh, giới thiệu tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Chia sẻ với VietNamNet, chị cho biết mình cùng 5 đồng chí từ các đơn vị khác nhau được phân công thành 3 đội đọc thuyết minh cho sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng của đất nước. Trong đó, giọng miền Bắc có 2 nam, 1 nữ; giọng miền Nam có 1 nam và 2 nữ. Thượng tá Hoàng Hà đảm nhận nhiệm vụ đọc thuyết minh, giới thiệu từ Khối nữ Quân nhạc đến hết Khối chiến sĩ Đặc nhiệm và phần kết thúc.

"Tôi vừa tham gia đọc thuyết minh, vừa hỗ trợ hướng dẫn các bạn trong đội về phương pháp, kỹ thuật thuyết minh theo yêu cầu của cấp trên. Đây là lần thứ 3 tôi tham gia thuyết minh các dịp lễ mang tầm cỡ quốc gia. Tuy nhiên, tôi luôn có cảm xúc tự hào, xúc động mạnh mẽ mỗi lần cất giọng đọc", Thượng tá Hoàng Hà chia sẻ.

"Trước khi vào lễ, trời đổ mưa, tôi và các anh em trong đội nhìn các khối trước mắt bị dầm mưa nhưng vẫn nghiêm trang đứng đó. Chúng tôi đã khóc vì thấy thương yêu nhiều lắm", Thượng tá Hoàng Hà xúc động kể lại.

Cũng là một người có nhiệm vụ đọc thuyết minh giọng miền Nam tại buổi lễ sáng nay, Trung úy Lê Thị Ngọc Hân từ Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, cô đọc thuyết minh từ Khối nữ Du kích miền Nam tới hết các khối trong lực lượng Công an nhân dân.

"Đây là lần thứ 2 tôi vinh dự được tham gia diễu binh ở Điện Biên Phủ. 10 năm trước, tôi tham gia Khối nữ Du kích miền Nam. Từ cơ duyên đó, tôi được tuyển dụng về làm phát thanh viên, biên tập viên ở Bộ Tư lệnh TP.HCM. Sau đó, tôi tham gia sơ tuyển để đọc thuyết minh và được chọn.

Tôi vô cùng tự hào khi được kể chuyện, truyền tải trong buổi lễ quan trọng, hào hùng của đất nước. Khi đọc thuyết minh, giới thiệu, mỗi khối đều có truyền thống lịch sử, chúng tôi đã phải đọc đi đọc lại rất nhiều để cảm nhận truyền thống của họ và truyền tải cho mọi người", Trung ý Ngọc Hân bày tỏ.

Nhà báo Hà Quang Minh chia sẻ với VietNamNet, anh nghe các giọng đọc qua VTV mà nổi da gà, rơm rớm nước mắt. Các giọng đọc toát lên vẻ hào hùng, không lên gân, xúc động nhưng không làm thái quá.

"Các bạn ấy có giọng sáng, rất gần gũi, âm sắc đẹp, ở đúng ngưỡng nghe dễ chịu nhất. Các giọng đọc đều có một điểm chung là ngoài cảm xúc ra còn có sự hòa quyện với quân nhạc, tiếng bước chân, tiếng hô của các chiến sĩ rất tốt, không hề bị lấn át hay lấn át các âm thanh khác ở môi trường xung quanh. Mọi thứ đều vừa vặn, giọng Nam Bộ đặc biệt đẹp.

Một ưu điểm phải nói là xuất sắc là các bạn ấy nắm cực kỹ bài dẫn nên mạch đọc, nhịp đi ngôn ngữ cực đẹp, điều chỉnh cường độ tương hỗ nhau mỗi khi chuyển người dẫn", nhà báo Hà Quang Minh bày tỏ.

Một số khán giả khi xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng thể hiện niềm yêu thích với những giọng đọc thuyết minh trong buổi lễ.

Nam thanh niên bỏ lại hơn 1 cây vàng ở cửa hàng 0 đồng ở Thủ Đức

Ngày 7/5, mạng xã hội chia sẻ thông tin tìm kiếm người bỏ quên nhiều miếng vàng ở một cửa hàng 0 đồng chuyên quyên góp đồ cũ.

Hình ảnh chụp từ camera ghi lại thời điểm thanh niên vào quyên quần áo

Số vàng bị bỏ quên.

Anh Phạm Đức Hùng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thảo Điền, đơn vị phụ trách cửa hàng 0 đồng cho hay, khoảng 10 giờ ngày 26/4, một thanh niên đội mũ đến cửa hàng quyên góp đồ cũ.

Lúc tình nguyên viên hỏi tên và địa chỉ thì người này nói chuyện nhỏ nên không để lại thông tin.

Khi tình nguyện viên soạn đồ, trưng bày lên kệ thì phát hiện trong túi quần áo cũ khi nãy có 3 miếng kim loại, 2 chiếc nhẫn nghi là vàng và một giấy biên nhận mua bán của tiệm vàng (thời điểm năm 2006).

Ngoài ra còn có ghi ký hiệu vàng SJC và 9999. "Tổng hơn 1 cây vàng, trị giá hơn 100 triệu đồng nếu là vàng thật" - anh Hùng nói.

Anh Hùng sau đó đến cơ quan chức năng trình báo, đồng thời đăng tải lên mạng xã hội.

Lãnh đạo UBND phường Thảo Điền cho hay đã tiếp nhận thông tin trên và đang tìm kiếm chủ nhân số vàng trên.

Vụ hơn 500 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Liên quan đến vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở tiệm Băng (phường Xuân Bình, TP Long Khánh), SGGP đưa tin, ngày 7/5, ông Tăng Quốc Lập, Phó Chủ tịch UBND TP Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) cho biết, UBND TP Long Khánh đã chuyển cơ quan điều tra xác minh làm rõ.

Lãnh đạo TP Long Khánh đến thăm, động viện các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm

Theo đó, tổng số người nhập viện khám và điều trị tại bệnh viện là 568 trường hợp, đang điều trị 300 trường hợp, chuyển viện 11 trường hợp, 138 trường hợp đã được xuất viện, cấp toa thuốc cho 119 trường hợp bị nhẹ điều trị tại nhà.

Đến sáng 7/5 chỉ còn 124 bệnh nhân còn nằm theo dõi tại Bệnh viện Long Khánh và Bệnh viện Cao su Đồng Nai. Tất cả đều ổn định không có dấu hiệu nặng. Riêng ca nặng ở Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) vẫn đang theo dõi chưa có chuyển biến. Các ca ở Bệnh viện Nhi Đồng Nai đều ổn, 1 ca nặng đã có dấu hiệu tích cực.

Sau khi nhận được thông tin, UBND TP Long Khánh đã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, ghi nhận tiệm bán bánh mì thịt trên phục vụ khoảng 1.000 ổ/ngày không có giấy phép kinh doanh tại địa chỉ trên và không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tại đây, có 4 người làm việc trực tiếp không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, không có giấy khám sức khỏe.

Tuy nhiên, theo quy định cần chờ kết quả xét nghiệm của Viện Y tế công cộng TPHCM để chứng minh hành vi “bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm” của chủ cơ sở kinh doanh trên.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Long Khánh, hiện có những ca rất nặng và đa số là trẻ em. Vụ việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, do đó UBND TP Long Khánh đã chuyển các hồ sơ xác minh bước đầu của cơ sở kinh doanh nói trên cho Cơ quan Công an TP Long Khánh để điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.

Trong khi đó, Thượng tá Lê Chí Hiếu, Phó Trưởng Công an TP Long Khánh cho biết, cơ quan điều tra đang xác minh, truy xuất nguồn gốc nguồn nguyên liệu thực phẩm mà tiệm bánh sử dụng, chế biến dẫn đến vụ việc. Sự việc xảy ra, nhiều người bị ảnh hưởng đến sức khỏe đã đủ xác định có dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm.

Thông tin mới nhất vụ hàng chục người ngộ độc sau khi ăn tiết canh ở Thái Bình

Ngày 7/5, PGS. TS. Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết hiện Trung tâm tiếp nhận và điều trị cho 8 bệnh nhân là họ hàng trong gia đình được chuyển lên từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình vì nghi ngộ độc sau ăn tiết canh dê.

Một bệnh nhân điều trị tại BV Bạch Mai vì ngộ độc đã được xuất viện chiều 7/5

Về tình hình sức khỏe các bệnh nhân, PGS.TS Đỗ Duy Cường thông tin, sau 2 ngày điều trị, sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định và đều được ra viện vào chiều nay (ngày 7/5). "Điểm chung của các bệnh nhân là cùng ăn tiết canh dê tại một bữa cỗ chuẩn bị đám cưới của người trong họ. Chúng tôi đợi kết quả khẳng định vi sinh vật trong 1-2 ngày tới", bác sĩ PGS Cường nói.

Hiện các đơn vị chức năng đang xét nghiệm nhiều mẫu thử để có căn cứ khoa học mới đưa ra kết luận chính thức. Trả lời Tiền Phong, TS Cường cho biết những bệnh nhân được ra viện đã được lấy mẫu để xét nghiệm nhưng không tìm thấy liên cầu khuẩn lợn. Trong 2-3 ngày tới cơ quan chức năng sẽ có kết quả cuối cùng về tác nhân gây ngộ độc cho những bệnh nhân này cũng như bệnh nhân đã tử vong.

Trước đó, sau bữa cỗ cưới ở Thái Bình có ăn tiết canh dê, hàng chục người có triệu chứng ngộ độc phải nhập viện, trong đó, một người đã tử vong. Hiện chưa xác định cụ thể nguyên nhân do vi khuẩn liên cầu lợn hay ngộ độc do vi khuẩn khác. Theo lời kể của gia đình các bệnh nhân, trưa 1/5, gia đình có ăn tiết canh dê (dê giết mổ tại Ninh Bình, chuyển tiết và thịt dê ra), nhân tiết canh là tai, gan, cuống họng lợn đã luộc chín, ngoài ra có các món giò pha bì, gà rang, tôm kho, canh cua, cà. Khoảng 120 người cùng ăn bữa cỗ đó.

Đến ngày 4/5, ông P.T.T (SN 1957, người ăn bữa cỗ) có biểu hiện sốt nhẹ, ho, khó thở, đau tức 2 cạnh sườn, đến khám và điều trị tại Bệnh viện Da khoa tỉnh Thái Bình lúc 16h ngày 4/5. Đến 20 giờ cùng ngày, diễn biến bệnh nặng hơn, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai điều trị và tử vong sáng 5/5 với chẩn đoán là nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi nặng, biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, ngừng tuần hoàn và gout.

Con trai bệnh nhân cho biết, ông T. bị gout 2 năm nay, chưa có biến chứng. Khoảng10 ngày trước khi ăn cỗ, ông có vết thương ở ngón chân cái, mưng mủ, sau đó ông húng hắng ho, đau tức 2 bên sườn và khó thở nhẹ. Theo báo cáo của Trung tâm y tế dự phòng Thái Bình, 9 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã xin xuất viện và về y tế cơ sở tiếp tục theo dõi.

Miền Bắc đón không khí lạnh từ sáng nay

Từ rạng sáng nay, không khí lạnh yếu bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết nước ta, gây mưa dông diện rộng cho các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, vùng núi có mưa to đến rất to.

Ảnh minh họa

Chiều 7/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo chiều tối và đêm 7/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Từ gần sáng nay đến ngày 9/5, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng. Trong đó, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ đêm 9/5, mưa lớn giảm dần.

Dự báo sau đợt mưa dông này, khoảng ngày 11-14/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Tại Hà Nội, từ đêm nay (8/5) đến ngày 9/5, không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao gây mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, có nơi trên 50mm.

Ngày và đêm 10/5, thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại khu vực Tây Nguyên, Trung và Nam Trung Bộ trong những ngày tới, trời nắng, cục bộ có nắng nóng, chiều tối có mưa dông cục bộ vài nơi. Từ ngày 11-12/5, khu vực vùng núi của khu vực Bắc Trung Bộ và các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Nam Bộ những ngày tới tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối cục bộ có mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.