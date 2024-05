Từ cuộc gọi lạ, người đàn ông mất hơn 1 tỉ đồng khi tham gia sàn giao dịch chứng khoán

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành điều tra xác minh vụ việc một người đàn ông sinh sống trên địa bàn bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỉ đồng khi tham gia lời mời gọi đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán trên mạng xã hội.

Theo đó, vào tháng 5/2023, ông V.T.T (SN 1952, trú tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) nhận được cuộc gọi từ một người lạ sử dụng tài khoản zalo Nguyễn Thị Yên Nhi. Qua nói chuyện, người này giới thiệu về sàn giao dịch chứng khoán FOR FANS AROUND THE WORLD, đồng thời mời ông T. đầu tư tiền để chơi trên sàn chứng khoán này và được nạn nhân đồng ý.

Sau đó, nạn nhân được hướng dẫn cách lập tài khoản để nạp tiền tham gia vào sàn giao dịch chứng khoán FOR FANS AROUND THE WORLD. Lập được tài khoản xong, ngày 25/6/2023, ông T. nạp số tiền 5 triệu đồng để chơi thử và được chuyển khoản tiền lãi 400 nghìn đồng. Đến ngày hôm sau, theo hướng dẫn của tài khoản zalo Yến Nhi, nạn nhân tiếp tục nạp 50 triệu đồng để chơi và được chuyển lại 5 triệu đồng tiền lãi.

Tài khoản zalo của đối tượng lừa đảo khiến nạn nhân bị lừa hơn 1 tỉ đồng.

Ngày 27/6/2023, tài khoản zalo Yến Nhi nói với ông T. rằng, hiện đang có gói tri ân khách hàng nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập sàn chứng khoán FOR FANS AROUND THE WORLD, với trị giá 50.000USD (tương đương khoảng hơn 1 tỉ đồng việt nam). Gói tri ân sẽ có nhiều ưu đãi và mức tiền lãi cao khi tham gia đầu tư.

Do thấy việc đầu tư chứng khoản dễ dàng và có lãi nhanh nên nạn nhân đồng ý. Đến khoảng 18h ngày 27/6/2023, tài khoản zalo Yến Nhi hướng dẫn ông T. vào sàn giao dịch chứng khoản trên, đăng nhập và chọn gói tri ân khách hàng trị giá 50.000USD.

Lúc này, tài khoản zalo Yến Nhi yêu cầu ông T. chuyển số tiền 1 tỉ 175 triệu đồng, chia làm 3 lần chuyển. Lần 1 và lần 2 mỗi lần 400 triệu đồng, lần 3 là 375 triệu đồng. Sau khi ông T. chuyển tiền, tài khoản zalo Yến Nhi tiếp tục bảo với nạn nhân đóng thêm tiền thuế để được giao dịch và rút tiền lãi.

Do ông T. không có tiền để đóng thêm nên tài khoản zalo Yến Nhi nhắn tin đe dọa nạn nhân, nếu không chuyển tiền sẽ báo công an. Nhận thấy sự việc có dấu hiệu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông T. làm đơn trình báo đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

