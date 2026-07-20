Không ăn trứng vẫn đủ đạm: 5 mẹo tăng protein siêu đơn giản bạn nên biết

Ưu tiên các loại thịt nạc giàu protein

Các loại thịt nạc như ức gà, thịt bò nạc hay thịt gà tây đều cung cấp nguồn protein chất lượng cao với lượng chất béo tương đối thấp. Đây là nhóm thực phẩm phù hợp để bổ sung vào bữa chính nếu mục tiêu là tăng lượng đạm nhưng vẫn duy trì chế độ ăn cân đối.

Bạn có thể kết hợp thịt nạc với salad, bánh mì nguyên cám, cơm, các món cuốn hoặc tô ngũ cốc để tạo nên bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Việc bổ sung một khẩu phần thịt nạc hợp lý cũng góp phần kéo dài cảm giác no và hỗ trợ duy trì khối cơ.

Bổ sung đậu nành và các loại hạt

Đối với người theo chế độ ăn thực vật hoặc muốn đa dạng nguồn protein, đậu nành cùng các loại hạt như hạt bí, hạt hướng dương và hạt lanh là những lựa chọn giàu dinh dưỡng.

Đối với người theo chế độ ăn thực vật hoặc muốn đa dạng nguồn protein, đậu nành cùng các loại hạt như hạt bí, hạt hướng dương và hạt lanh là những lựa chọn giàu dinh dưỡng.

Không chỉ chứa lượng protein đáng kể, các thực phẩm này còn bổ sung chất xơ, chất béo không bão hòa và nhiều vi chất có lợi cho sức khỏe. Bạn có thể thêm chúng vào salad, sữa chua, yến mạch, ngũ cốc hoặc dùng như một bữa ăn nhẹ giữa ngày để tăng lượng protein một cách thuận tiện.

Tăng lượng protein với phô mai tươi

Phô mai tươi là sản phẩm từ sữa nổi bật nhờ hàm lượng protein cao trong khi vẫn dễ kết hợp với nhiều món ăn khác nhau. Với hương vị nhẹ và kết cấu mềm mịn, loại thực phẩm này có thể sử dụng trong cả món mặn lẫn món ngọt.

Bạn có thể trộn phô mai tươi cùng mì, cơm, rau củ nướng, salad hoặc phết lên bánh mì nguyên cám. Đây là cách đơn giản giúp nâng cao giá trị dinh dưỡng của bữa ăn mà không làm thay đổi quá nhiều hương vị quen thuộc.

Kết hợp cơm với các loại đậu

Cơm trắng có chứa protein nhưng hàm lượng không cao. Khi kết hợp với các loại đậu như đậu đen, đậu đỏ, đậu gà hoặc đậu lăng, tổng lượng protein trong bữa ăn sẽ được cải thiện đáng kể.

Khi kết hợp cơm với các loại đậu như đậu đen, đậu đỏ, đậu gà hoặc đậu lăng, tổng lượng protein trong bữa ăn sẽ được cải thiện đáng kể.

Ngoài protein, các loại đậu còn cung cấp nhiều chất xơ, giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa. Đặc biệt, sự kết hợp giữa ngũ cốc và đậu còn tạo nên nguồn protein có chất lượng tốt hơn, rất phù hợp với người ăn chay hoặc muốn giảm tiêu thụ thực phẩm có nguồn gốc động vật.

Thay thế một số nguyên liệu bằng sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp là thực phẩm giàu protein hơn so với sữa chua thông thường nhờ quá trình lọc loại bỏ phần lớn nước và váng sữa. Đây là nguyên liệu linh hoạt, có thể sử dụng trong nhiều bữa ăn khác nhau.

Bạn có thể dùng sữa chua Hy Lạp làm bữa sáng cùng trái cây và yến mạch, thay thế kem chua trong các loại nước sốt, trộn salad hoặc kết hợp với sinh tố để tăng lượng protein. Nhờ hàm lượng đạm cao cùng kết cấu sánh đặc, thực phẩm này giúp bữa ăn vừa ngon miệng vừa hỗ trợ đáp ứng nhu cầu protein hằng ngày.

Sữa chua Hy Lạp là thực phẩm giàu protein hơn so với sữa chua thông thường nhờ quá trình lọc loại bỏ phần lớn nước và váng sữa.

Đảm bảo đủ protein mỗi ngày không đồng nghĩa với việc phải ăn nhiều trứng hay sử dụng các sản phẩm bổ sung. Chỉ cần lựa chọn thực phẩm phù hợp và kết hợp nguyên liệu một cách khoa học, bạn hoàn toàn có thể xây dựng chế độ ăn giàu đạm, đa dạng và cân bằng.

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