Người bệnh tiểu đường ăn trứng gà cần giữ 3 nguyên tắc này để ổn định đường huyết

Người bệnh tiểu đường ăn trứng gà có tốt không?

Trứng gà có giá trị dinh dưỡng cao và thường xuyên có mặt trong khẩu phần ăn hàng ngày của nhiều gia đình. Tuy nhiên, theo các bác sĩ Bệnh viện Medlatec, nếu ăn quá nhiều trứng gà có thể gây tăng lượng cholesterol, khiến nhiều người lo ngại về tác động của nó đến sức khỏe, nhất là những người bệnh tiểu đường.

Vậy người bệnh tiểu đường vẫn có thể bổ sung trứng gà vào chế độ ăn, bởi đây là thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, chứa lượng protein cao cùng nhiều loại vitamin và khoáng chất hỗ trợ tăng cường sức khỏe toàn diện.

Ngoài ra, trứng có hàm lượng carbohydrate thấp, hàm lượng protein và chất béo không bão hòa cao hơn.

Tuy nhiên, vì thực phẩm này chứa hàm lượng cholesterol khá cao nên người bệnh tiểu đường cần kiểm soát khối lượng tiêu thụ trứng gà trong chế độ ăn và bổ sung thêm các nguồn thực phẩm khác để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

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3 nguyên tắc giúp người bệnh tiểu đường ăn trứng gà để ổn định đường huyết

Theo các bác sĩ Bệnh viện Thu Cúc, người bệnh tiểu đường ăn trứng gà lưu ý 3 nguyên tắc sau:

Nguyên tắc 1: Chọn phương pháp nấu ít dầu mỡ

Người bị tiểu đường nên ưu tiên: Trứng luộc, trứng chần, trứng ốp la dùng dầu thực vật. Tránh trứng chiên ngập dầu, trứng bác thêm nhiều kem béo hoặc phô mai béo.

Nguyên tắc 2: Kết hợp với các loại thực phẩm khác

Đừng chỉ ăn trứng một mình, hãy kết hợp nó để tạo thành bữa ăn cân bằng:

Trứng + Rau xanh: Trộn trứng vào salad, hoặc ăn kèm rau cải bó xôi, cà chua, dưa leo. Chất xơ trong rau giúp làm chậm hấp thu đường hơn nữa.

Trứng + Ngũ cốc nguyên hạt: Ăn trứng với một lát bánh mì đen hoặc bánh mì ngũ cốc nguyên cám.

Tuyệt đối tránh combo: Trứng + Thịt xông khói (Bacon) + Bánh mì trắng. Đây là sự kết hợp chứa nhiều muối, chất béo bão hòa và tinh bột nhanh, cực kỳ hại cho người tiểu đường.

Nguyên tắc 3: Thời điểm ăn

Ăn trứng vào bữa sáng là lựa chọn tuyệt vời. Nghiên cứu cho thấy người ăn trứng vào bữa sáng thường có mức đường huyết ổn định hơn trong suốt 24 giờ tiếp theo và tiêu thụ ít calo hơn trong ngày so với người ăn bữa sáng bằng tinh bột (như bánh mì ngọt, xôi).

Người bệnh tiểu đường nên ăn bao nhiêu trứng là đủ?

Người tiểu đường nhưng không có biến chứng tim mạch hoặc mỡ máu cao có thể ăn khoảng 7–12 quả trứng/tuần nếu duy trì chế độ ăn lành mạnh. Người tiểu đường kèm mỡ máu cao hoặc bệnh tim cần hạn chế hơn, chỉ nên dùng khoảng 3–4 lòng đỏ trứng/tuần theo khuyến nghị. Tuy nhiên, có thể ăn lòng trắng trứng thoải mái vì không chứa cholesterol.

Vì vậy, người bệnh tiểu đường cần hiểu rõ chỉ số đường huyết của trứng gà, người bị tiểu đường sẽ dễ đưa ra lựa chọn ăn uống đúng đắn hơn. Do trứng không có chỉ số đường huyết nhưng lại giàu dinh dưỡng, nên hoàn toàn phù hợp trong chế độ ăn lành mạnh. Điều quan trọng là ăn với lượng hợp lý và chế biến đơn giản để mang lại lợi ích tốt nhất cho sức khỏe.