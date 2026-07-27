Ăn trứng vào bữa sáng đừng quên 4 thực phẩm này: Không chỉ no lâu mà còn giúp hấp thu dinh dưỡng tốt hơn

Ăn trứng vào bữa sáng đúng cách sẽ giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn. Khám phá 4 thực phẩm nên kết hợp với trứng để no lâu, tăng hấp thu vitamin, bảo vệ tim mạch, não bộ và duy trì năng lượng suốt cả ngày.

Ăn trứng vào bữa sáng mang lại những lợi ích gì?

Ăn trứng vào bữa sáng là lựa chọn của nhiều người nhờ hàm lượng protein chất lượng cao, đầy đủ 9 axit amin thiết yếu cùng các dưỡng chất quan trọng như choline, vitamin D và vitamin B12. Tuy nhiên, để phát huy tối đa giá trị dinh dưỡng, trứng nên được kết hợp với những thực phẩm phù hợp thay vì ăn riêng. Một bữa sáng cân bằng không chỉ giúp cơ thể no lâu mà còn duy trì nguồn năng lượng ổn định cho cả ngày.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích kết hợp trứng với yến mạch, quả bơ, rau chân vịt và táo ăn kèm bơ hạnh nhân. Yến mạch giàu chất xơ beta-glucan giúp hỗ trợ giảm cholesterol và ổn định đường huyết. Quả bơ cung cấp chất béo không bão hòa, giúp cơ thể hấp thu tốt hơn các vitamin tan trong dầu có trong trứng. Rau chân vịt giàu lutein và zeaxanthin hỗ trợ bảo vệ thị lực, trong khi táo và bơ hạnh nhân bổ sung chất xơ, protein thực vật cùng chất béo lành mạnh, góp phần kéo dài cảm giác no và hạn chế ăn vặt.

Việc ăn trứng vào bữa sáng kết hợp với những thực phẩm giàu chất xơ, vitamin và chất béo tốt không chỉ giúp nâng cao giá trị dinh dưỡng của bữa ăn mà còn hỗ trợ tim mạch, não bộ, kiểm soát cân nặng và duy trì sức khỏe lâu dài. Chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc, bạn đã có thể xây dựng một bữa sáng cân bằng, đủ chất và tạo nền tảng cho một ngày làm việc, học tập hiệu quả.