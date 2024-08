Nam thanh niên 26 tuổi nguy kịch do thói quen dùng thuốc nhiều người hay mắc phải

Gặp họa do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Mới đây, Khoa Nội thận, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã cứu sống một bệnh nhân bị suy thận giai đoạn 5, suýt mất mạng do điều trị suy thận bằng thuốc nam.

Bệnh nhân nam, 26 tuổi, trú tại Long Biên - Hà Nội nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, lơ mơ, thể trạng gầy suy kiệt, không ăn uống được, nôn trớ liên tục, miệng loét.

Gia đình bệnh nhân cho biết, năm 2019, bệnh nhân được phát hiện suy thận độ 2, được bác sĩ hướng dẫn dùng thuốc tại nhà và tái khám theo lịch để bảo tồn chức năng thận, ngăn bệnh tiến triển.

Bệnh nhân suýt mất mạng do dùng thuốc nam chữa suy thận. Ảnh BVCC.

Tuy nhiên nửa năm gần đây, do được người nhà mách cho 1 số thầy lang chữa bệnh bằng thuốc nam, bệnh nhân bỏ thuốc tây, không tái khám định kỳ nữa. Theo gia đình bệnh nhân, sau lần đầu sử dụng thuốc nam, bệnh nhân có đi khám thấy chỉ số vẫn bình thường nên gia đình tiếp tục bốc thuốc về cho bệnh nhân uống.

Thế nhưng, ở lần này, bệnh nhân xuất hiện tình trạng lưỡi trắng bất thường, miệng đau loét không nuốt nổi. Nghĩ do không hợp thuốc, gia đình tiếp tục cắt thuốc ở 3 nơi khác nhau cho bệnh nhân uống nhưng tình trạng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Lúc này, bệnh nhân mới được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tại đây, các chỉ số xét nghiệm khi vào viện là: Cretinin là 2018 gấp 20 lần giá trị cao nhất, chỉ số ure là 86,2 gấp 12 lần giá trị cao nhất của người bình thường. Bệnh nhân được chẩn đoán ngập máu tăng ure máu, suy thận mạn giai đoạn 5 có chỉ định điều trị bằng phương pháp lọc máu cấp cứu.

Sau đợt điều trị tích cực, các chức năng thận của bệnh nhân đã dần về trạng thái ổn định, sức khỏe được cải thiện hơn. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn còn gầy và suy kiệt cần được theo dõi và nâng cao thể trạng. Sau khi ra viện, bệnh nhân được xếp lịch lọc máu chu kỳ để duy trì sự sống.

Đáng chú ý, đây không phải là trường hợp hiếm gặp họa do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ đã tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân vào viện trong tình trang suy gan và hôn mê gan rất nặng do tự ý bỏ thuốc kháng virus để dùng thuốc nam, thuốc bắc với hy vọng bệnh sẽ đỡ. Tuy nhiên, có trường hợp tiên lượng rất nặng do thói quen tai hại này.

Hay các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cũng cấp cứu cho nhiều trẻ nhỏ bị ngộ độc do dùng thuốc nam chữa bệnh. Gần đây nhất là trường hợp bé gái 3 tuổi ở Thanh Hóa bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh cho con.

Thận trọng khi dùng thuốc nam theo lời mách

Theo các chuyên gia, hiện nay, nhiều người có thói quen dùng thuốc theo lời mách hoặc theo kinh nghiệm dân gian, nhất là đối với các loại thuốc nam. Với suy nghĩ thuốc nam lành tính, không gây hại cho sức khỏe lại có thể chữa bệnh, đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhiều người đã tin tưởng mua về sử dụng.

Theo các chuyên gia, không nên sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc, thành phần, tránh gây hệ lụy xấu cho sức khỏe. Ảnh minh họa.

Thế nhưng, trên thực tế, các chuyên gia cảnh báo, việc sử dụng thuốc nam tràn lan, bừa bãi, không có hướng dẫn cụ thể của người có chuyên môn rất dễ gây ra những hệ lụy xấu cho sức khỏe, thậm chí là tính mạng.

Theo TS Nguyễn Văn Tuyên, Trưởng khoa Nội thận Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, gần 1 năm trở lại đây, Khoa đã tiếp nhận điều trị nhiều trường hợp suy thận mức độ nặng, tổn thương thận cấp trên nền bệnh thận mạn có liên quan tới việc uống thuốc nam.

TS Tuyên cho biết, hiện chưa có nghiên cứu khoa học nào chỉ rõ tác dụng chữa suy thận bằng thuốc nam. Đặc biệt trên người bệnh thận mạn, chức năng thận vốn đã kém nên việc dùng các hoạt chất từ thuốc nam, ngay cả ăn uống thường ngày đều cần phải cẩn trọng để tránh tiến triển suy thận nặng hơn.

Từng chia sẻ về nguy cơ gây ngộ độc của các loại thuốc nam không rõ nguồn gốc, BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: Bản chất của thuốc nam là tốt. Tuy nhiên, khi bảo quản, có cơ sở đã dùng diêm sinh hay lưu huỳnh hoặc có một số chất bảo quản, phụ gia khác. Các chất đó có thể gây ra vàng da, men gan tăng cao dẫn đến các chức năng của gan bị suy giảm, không đảm bảo được các chức năng bình thường.

"Khi những chất độc này vào cơ thể, chúng làm hủy hoại tế bào gan, dần dần làm suy giảm chức năng gan. Khi gan không đảm bảo được các chức năng bình thường sẽ dẫn đến suy gan, suy đa tạng như hội chứng não gan, hội chứng gan thận. Khi đó bệnh nhân có thể rơi vào hôn mê gan, tiên lượng tử vong cao", BS Huyền cho hay.

Bên cạnh đó, một số người có nguy cơ gặp họa do dùng thuốc nam là do bệnh nhân không tuân thủ đúng hướng dẫn của thầy thuốc về cách sắc, cách uống, liều lượng và quy trình điều trị. Hoặc do người bệnh dùng phối hợp quá nhiều loại thuốc, trong đó có cả tân dược và thuốc y học cổ truyền, nên dẫn đến sự tương tác và sản sinh những chất có hại cho cơ thể.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, người dân trước khi uống bất kỳ một thứ thuốc gì đều phải tìm hiểu rõ nguồn gốc, không được uống thuốc hoặc các chế phẩm không rõ nguồn gốc; không tùy tiện sử dụng thuốc nam khi không có chỉ định, không tự ý nâng liều và kéo dài ngày dùng.

Trường hợp sau khi uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc mà có biểu hiện mệt mỏi, khó chịu, tiểu vàng, người dân phải đi khám ngay tại cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.