Nàng dâu hào môn với siêu đám cưới 2,6 nghìn tỷ, cuộc sống hôn nhân khó tin với những bất ngờ từ bố mẹ chồng

Người ta vẫn thường nhắc nhiều đến những câu chuyện cổ tích ngoài đời thực, nơi các cô gái bình thường bước vào cửa hào môn, đổi đời trong một bước. Nhưng đi kèm với ánh hào quang ấy, không ít nàng dâu đã phải rơi nước mắt, sống trong những bi kịch mà người ngoài khó lòng thấu hiểu. Thế nhưng, câu chuyện của Vương Viên Viên – nàng dâu của gia tộc Thái ở Hong Kong (Trung Quốc) lại là một ngoại lệ đầy ngọt ngào.

Cặp đôi trai tài gái sắc

Hôn lễ ngọt ngào và xa hoa

Năm 2013, Hong Kong từng chấn động trước thông tin về siêu đám cưới trị giá 2,6 nghìn tỷ đồng của Vương Viên Viên và Thái Gia Tán – con trai của Thái Vĩnh Văn, người được mệnh danh là "Vua đồ chơi" Hong Kong. Xuất thân chỉ là một nữ diễn viên nhỏ chuyên đóng vai phụ, Vương Viên Viên đã khiến công chúng bất ngờ khi chính thức trở thành con dâu của một trong những gia tộc giàu có và quyền lực nhất xứ Cảng Thơm.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2011, chỉ một năm sau đó Thái Gia Tán đã cầu hôn bằng một bản tình ca tự sáng tác. Hôn lễ của họ được tổ chức hoành tráng tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong. Gia tộc họ Thái chi tới 800 triệu đô la Hong Kong (khoảng 2,6 nghìn tỷ đồng) để tổ chức, vượt cả mức 700 triệu đô la Hong Kong của đám cưới đình đám "cô dâu 100 tỷ" Từ Tử Kỳ trước đó.

Không chỉ thế, quà cưới dành cho nàng dâu mới cũng gây choáng ngợp. "Vua đồ chơi" tặng con trai và con dâu một biệt thự trị giá 600 triệu đô la Hong Kong, còn mẹ chồng hào phóng tặng bộ trang sức vàng và kim cương trị giá 50 triệu đô la Hong Kong. Tổng giá trị quà cưới lên đến gần 2 nghìn tỷ đồng minh chứng cho sự yêu thương và coi trọng mà nhà họ Thái dành cho con dâu.

Trong lễ truyền thống tại dinh thự, Vương Viên Viên xuất hiện lộng lẫy trong trang phục vàng rực, đeo đầy nữ trang quý giá. Không gian được trang trí như một câu chuyện cổ tích với hoa hồng, nhà kẹo làm từ bánh hạnh nhân và bánh quy. Nửa tháng sau, tiệc cưới hoành tráng chính thức diễn ra với 160 bàn tiệc, quy tụ dàn khách mời toàn nhân vật tầm cỡ: "quốc bảo" Quách Tinh Tinh, ái nữ vua sòng bạc Hà Siêu Quỳnh, diễn viên Quan Chi Lâm, tỷ phú Lưu Loan Hùng…

Những nụ hôn dài trên sân khấu, những lời cảm ơn nghẹn ngào dành cho cha mẹ hai bên đã biến hôn lễ của cặp đôi thành sự kiện được cả Hong Kong nhớ mãi.

Cuộc sống hạnh phúc trong gia đình hào môn

Sau hôn lễ xa hoa, điều khiến công chúng ngưỡng mộ không kém chính là cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của Vương Viên Viên. Thái Gia Tán nổi tiếng là người chồng cưng chiều vợ hết mực. Anh mua biển số xe "TE AMO" (nghĩa là "Anh yêu em" trong tiếng Tây Ban Nha) để bày tỏ tình cảm, tự tay nấu nướng khi vợ ốm nghén, thậm chí còn học các lớp chăm sóc trẻ sơ sinh để có thể phụ giúp vợ.

Chỉ chưa đầy một năm sau đám cưới, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng. Thái Gia Tán đã khóc khi tự tay cắt dây rốn cho con. Đến năm 2016, họ hạnh phúc hơn nữa khi gia đình đón thêm cặp song sinh hai bé trai, trọn vẹn một tổ ấm năm người.

Mẹ chồng Vương Viên Viên cũng rất yêu thương con dâu, xây hẳn một khu vui chơi trong biệt thự để các cháu nhỏ được lớn lên trong môi trường đầy đủ tiện nghi. Về phần mình, Vương Viên Viên không lựa chọn cuộc sống tiểu thư xa hoa mà vẫn giữ lối sống giản dị. Cô làm hiệu phó tại một trường mẫu giáo danh tiếng ở Hong Kong, vừa có công việc ổn định vừa gần gũi chăm sóc con.

Trên mạng xã hội, Vương Viên Viên thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc gia đình thay vì phô trương hàng hiệu. Mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới, cô lại đăng ảnh ngày trọng đại năm nào như một lời nhắc nhở về hành trình hạnh phúc mà cả hai đã đi cùng nhau.

Trong thế giới hào môn đầy những định kiến, câu chuyện của Vương Viên Viên giống như một minh chứng hiếm hoi rằng hạnh phúc không chỉ đến từ tiền bạc, mà còn từ sự chân thành, trân trọng và tình yêu thương. Từ một nữ diễn viên ít tên tuổi, cô trở thành nàng dâu được cả Hong Kong ngưỡng mộ, không chỉ bởi đám cưới siêu xa hoa mà quan trọng hơn, bởi cuộc sống gia đình viên mãn và ngọt ngào mà cô đang tận hưởng.