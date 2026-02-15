Ly hôn vì ngoại tình, tôi bị chồng cũ tước quyền gần gũi con trai

Vợ chồng tôi từng có 5 năm chung sống mà tôi vẫn nghĩ là đủ yên ổn. Chúng tôi không quá dư dả nhưng có nhà, có con trai kháu khỉnh, cả hai cùng đi làm và chia sẻ việc gia đình nhưng rồi tôi đã mắc phải sai lầm không thể cứu vãn.

Khi mọi thứ tưởng yên ổn thì tôi lại cảm nắng một đồng nghiệp. Mối quan hệ ấy không kéo dài, cũng không sâu đậm như nhiều người tưởng, nhưng khi chồng phát hiện, anh không đánh tôi, không làm ầm ĩ, chỉ lặng lẽ thu thập bằng chứng và lạnh lùng đưa tờ đơn ly hôn cho tôi, dù tôi đã rất ân hận nhưng anh không cho tôi cơ hội.

Chúng tôi ly hôn sau đó không lâu. Vì thu nhập của chồng cao hơn tôi nhiều, công việc ổn định, lại có nhà riêng, tòa án giao quyền nuôi con trai cho bố. Tôi hiểu điều đó và chấp nhận để con trai có cuộc sống tốt hơn. Nhưng điều khiến tôi đau nhất không chỉ là mất gia đình mà là việc chồng cũ liên tục dùng sai lầm của tôi để phủ nhận tư cách làm mẹ.

Chồng cũ liên tục dùng sai lầm của tôi để phủ nhận tư cách làm mẹ (ảnh minh hoạ: AI)

Trong suốt quá trình ra tòa, anh ấy đưa ra đủ lý do để chứng minh tôi không đủ điều kiện nuôi dạy con, rằng tôi là người mẹ hư hỏng, thiếu chuẩn mực đạo đức, không thể làm gương cho con. Tôi im lặng vì biết mình sai và không có quyền bào chữa cho lỗi lầm ấy.

Bản án của toà cho phép tôi được quyền thăm nom con theo quy định. Tôi nghĩ rằng, dù không còn là vợ chồng, ít nhất tôi vẫn có thể làm mẹ nhưng thực tế không đơn giản như vậy.

Hơn một năm nay, tôi gần như không được gặp con. Mỗi lần tôi xin đến thăm, chồng cũ lại đưa ra lý do lúc thì con bận học, lúc thì con ốm, lúc lại nói con không muốn gặp tôi vì mẹ không gương mẫu…

Chồng cũ có lần có nhắn thẳng rằng tôi đừng đến nữa, một người mẹ như tôi không tốt đối với sự phát triển của con.

Tết vừa rồi, tôi tha thiết xin được đón con về thăm ông bà ngoại nhưng chồng cũ kiên quyết từ chối. Anh nói tôi không có quyền đưa con đi đâu khi chưa được sự đồng ý của anh và lặp lại rằng tôi từng ngoại tình nên không xứng đáng được gần gũi con trai.

Tôi không phủ nhận lỗi lầm của mình nhưng tôi vẫn là mẹ của con tôi. Tôi chưa từng bỏ mặc con, sau ly hôn tôi vẫn gửi tiền, mua quà, hỏi han việc học của con qua tin nhắn, dù phần lớn không nhận được hồi âm.

Điều khiến tôi sợ nhất là khoảng cách ngày một lớn giữa tôi và con trai. Con còn nhỏ, dễ bị ảnh hưởng bởi những lời người lớn nói. Tôi sợ rằng trong tâm trí con, tôi sẽ dần trở thành một người mẹ tệ bạc, đáng xấu hổ và không còn chỗ đứng trong tuổi thơ của con.