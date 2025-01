Ngăn chặn hai thanh, thiếu niên tự chế pháo nổ

Ngày 15/01, Công an xã Thiệu Trung (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) phát hiện một học sinh lớp 4 có tên P.M.Q. (SN 2015, trú tại thôn 1, xã Thiệu Trung) vừa tự chế tạo một quả pháo nổ và chuẩn bị mang đi đốt thử.

Tiến hành khám xét nơi ở của Q. lực lượng công an đã thu giữ các chất sử dụng để chế tạo pháo, gồm: 3 túi nilon bên trong có chứa chất bột màu trắng có tổng trọng lượng 1,85kg (nghi là KCL03); 3 túi nilon chứa chất bột màu vàng, có tổng trọng lượng 0,94kg (nghi là bột lưu huỳnh); 1túi nilon bên trong có chứa chất bột màu đen, trọng lượng 0,03Kg (nghi là thuốc nổ); 5 ống giấy hình trụ tròn, rỗng (vật dùng để nhồi thuốc pháo); 10 dây nilon màu trắng (ngòi nổ).

Đối tượng và tang vật Công an xã Thiệu Trung kịp thời phát hiện, thu giữ.

Tiến hành xác minh mở rộng, lực lượng Công an xác định, toàn bộ số bột nêu trên là do P.V.T (SN 2009, trú tại thôn 1, xã Thiệu Trung) mang đến để chế tạo pháo nổ. Tại cơ quan Công an, T. khai nhận đã lên mạng đặt mua số bột trên, sau đó đem về nhà P.M.Q. cất giấu và sử dụng cho việc chế tạo pháo nổ vào dịp Tết.

Hiện Công an xã Thiệu Trung đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.