Ngân hàng tung lãi suất tới 8,3% khi gửi 100 triệu đồng: Bất ngờ số tiền lãi về tay

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào ưu đãi nhất tháng 3/2026?

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được VPBank cập nhật, lãi suất huy động VND lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân được điều chỉnh tăng từ 0,1-0,2%/năm các kỳ hạn từ 6-12 tháng.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-11 tháng đồng loạt tăng thêm 0,1%/năm lên 6,6%/năm.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12 tháng được VPBank tăng 0,2%/năm lên 6,7%/năm. Đây là mức lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết đối với tiền gửi trực tuyến.

Lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn còn lại được ngân hàng giữ nguyên. Trong đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-5 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 13-36 tháng 6,4%/năm.

VPBank vẫn niêm yết lãi suất tiền gửi bậc thang, lãi suất tiền gửi cao nhất được niêm yết cho tài khoản tiền gửi từ 10 tỷ đồng là 6,8%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 10/3/2026 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 3,2 3,7 5,7 5,7 6 6 BIDV 3 3,4 4,5 4,5 5,2 5,3 VIETINBANK 3 3,4 4,5 4,5 5,2 5,3 VIETCOMBANK 4 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 ABBANK 3,8 4 6,3 6,3 6,3 6,3 ACB 4,3 4,65 5,2 5,3 5,7 BAC A BANK 4,55 4,55 6,8 6,8 6,85 6,9 BAOVIETBANK 4,75 4,75 6,2 6,2 6,25 6,25 BVBANK 4,75 4,75 6,3 6,3 6,6 7 EXIMBANK 4,6 4,7 5,4 5,3 5,3 5,8 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 4,4 4,4 5,7 5,4 6 5,35 LPBANK 4,7 4,75 6,8 6,8 7 7,1 MB 4,5 4,7 5,9 5,9 6,3 6,3 MBV 4,6 4,75 6,5 6,5 7,2 7,2 MSB 4,1 4,1 5,2 5,2 5,8 5,8 NAM A BANK 4,6 4,75 5,7 5,6 5,7 5,9 NCB 4,5 4,7 6,2 6,25 6,3 6,3 OCB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,6 6,8 PGBANK 4,75 4,75 7,1 7,1 7,2 6,8 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,8 5,8 6,1 6,8 SACOMBANK 4,6 4,6 5,9 5,9 6,1 6,1 SAIGONBANK 4,75 4,75 6 6 6,3 6,5 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 3,95 4,45 5,15 5,35 5,5 5,95 SHB 4,2 4,65 5,6 5,6 5,8 6 TECHCOMBANK 4,35 4,75 6,85 5,85 6,95 5,95 TPBANK 4,75 4,75 5,4 5,5 5,7 5,9 VCBNEO 4,75 4,75 6,2 5,45 6,4 6,2 VIB 4,75 4,75 5,7 5,8 6,5 5,9 VIET A BANK 4,6 4,75 6,1 6,1 6,2 6,3 VIETBANK 4,6 4,6 6,1 6,2 6,3 6,4 VIKKI BANK 4,7 4,7 6,5 6,5 6,6 6,7 VPBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,7 6,4

Trước đó, nhà băng này từng tăng lãi suất huy động vào ngày 5/3 với mức tăng thêm 0,3%/năm lãi suất kỳ hạn 6-12 tháng, và tăng 0,2%/năm lãi suất huy động kỳ hạn 13-36 tháng.

Tính đến nay, đã có 4 ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm kể từ đầu tháng 3, gồm: VPBank, Sacombank, VietBank, MB.

Gửi 100 triệu đồng nhận lãi suất cao nhất lên đến 8,3%

Thị trường lãi suất tiết kiệm ngày càng sôi động khi các ngân hàng liên tục điều chỉnh tăng lãi suất, tập trung vào kênh gửi tiết kiệm trực tuyến và các chương trình cộng thêm lãi suất theo thời gian ưu đãi. Với mặt bằng mới này, người gửi chỉ cần 100 triệu đồng đã có thể tiếp cận nhóm lãi suất cao trên thị trường.

Tại ABBank, ngân hàng đang áp dụng chính sách cộng thêm 1,2%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến trong thời gian ưu đãi. Nhờ đó, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng được nâng lên mức 7,7%/năm. Mức lãi suất này áp dụng cho các khoản tiền gửi qua kênh số, không phân biệt quy mô tiền gửi, phù hợp với nhóm khách hàng gửi từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.

Trong khi đó, BVBank triển khai sản phẩm chứng chỉ tiền gửi trực tuyến với lãi suất cao nhất lên tới 7,8%/năm. Khách hàng có thể mua chứng chỉ tiền gửi qua kênh số với số tiền tối thiểu từ 10 triệu đồng, áp dụng cho các kỳ hạn 6, 9, 12 và 15 tháng. Lãi suất tương ứng là 6,5%/năm đối với kỳ hạn 6 và 9 tháng, 6,8%/năm với kỳ hạn 12 tháng và cao nhất 7,8%/năm cho kỳ hạn 15 tháng. Chương trình được triển khai đến hết 31/3/2026 hoặc kết thúc sớm khi đạt quy mô phát hành 1.000 tỉ đồng.

PVcombank cũng tham gia mạnh mẽ cuộc đua lãi suất bằng chương trình cộng thêm tới 1,5%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến vào ngày thứ Sáu hằng tuần. Điều kiện áp dụng là gửi trực tuyến, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên và số tiền gửi tối thiểu từ 100 triệu đồng. Với mức cộng thêm này, khoản gửi 100 triệu đồng có thể hưởng lãi suất 7,6%/năm ở kỳ hạn 12 tháng và 7,8%/năm ở kỳ hạn 13 tháng. Nếu lựa chọn các kỳ hạn từ 15 đến 36 tháng, lãi suất thực nhận lên tới 8,3%/năm, thuộc nhóm cao nhất trên thị trường hiện nay đối với các khoản tiền gửi không lớn.

Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất 7,1%/năm cho các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng. Ngân hàng này áp dụng thêm ưu đãi cộng tối đa 0,6%/năm cho khách hàng gửi tiền lần đầu, qua đó đưa mức lãi suất cao nhất lên tới 7,7%/năm ở các kỳ hạn trung và dài hạn. Ưu đãi áp dụng cho hình thức gửi trực tuyến, hướng tới nhóm khách hàng cá nhân mới giao dịch.

Bên cạnh nhóm ngân hàng trên, thị trường còn ghi nhận một số ngân hàng áp dụng lãi suất đặc biệt ở mức 8–9%/năm cho khách hàng có số dư tiền gửi rất lớn như MSB, HDBank và Vikki Bank. Tuy nhiên, các mức lãi suất này thường đi kèm điều kiện về số tiền gửi tối thiểu từ vài tỉ đến hàng chục tỉ đồng, không phổ biến với nhóm khách hàng gửi khoảng 100 triệu đồng.

Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng lãi ra sao?

Công thức tính tiền lãi khi gửi tiết kiệm ngân hàng, bạn đọc có thể tham khảo:

Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất tiền gửi %/12 x số tháng gửi

Người dân gửi tiết kiệm 100 triệu đồng vào ngân hàng V, kỳ hạn 18 tháng và hưởng lãi suất 6,8%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

100 triệu đồng x 7,2%/12 tháng x 36 tháng = 21,6triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.