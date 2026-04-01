Ô tô giá 148 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, đi 120km/lần sạc, tháo pin như xe máy, sạc tại nhà, rẻ chỉ ngang Honda SH

Ô tô ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, đi 120km/lần sạc, tháo pin như xe máy, sạc tại nhà

Nano S05 sẽ được đưa ra thị trường vào tháng 6/2026.

Theo kế hoạch, Nano S05 sẽ được đưa ra thị trường vào tháng 6/2026. Mẫu xe hai chỗ này do TMT Motors phát triển dựa trên nền tảng Silence S04 từ châu Âu, sau đó tinh chỉnh lại để phù hợp điều kiện giao thông và khí hậu tại Việt Nam.

Điểm đáng chú ý nhất của Nano S05 nằm ở hệ thống pin. Xe có hai cấu hình gồm pin cố định và pin tháo rời. Với bản pin tháo rời, người dùng có thể lấy pin ra chỉ trong khoảng 15 giây để mang vào nhà hoặc văn phòng sạc trực tiếp bằng điện dân dụng. Đây là giải pháp phù hợp trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc chưa phổ biến.

Ở phiên bản pin cố định, xe có phạm vi di chuyển khoảng 120 km cho mỗi lần sạc đầy. Trong khi đó, bản pin tháo rời cung cấp nhiều lựa chọn với quãng đường từ 75 km đến 150 km, tương đương gần 10 vòng Hồ Tây nếu sử dụng trong điều kiện đô thị. Cả hai phiên bản đều hỗ trợ sạc từ nguồn điện 220V và chuẩn CCS2.

Ngoại thất xe mang phong cách hiện đại

Về kích thước, xe có thông số chiều dài x rộng x cao lần lượt là 2.280 mm x 1.290 mm x 1.590 mm, thuộc nhóm phương tiện siêu nhỏ. Thiết kế này giúp Nano S05 dễ dàng xoay trở trong các tuyến phố chật hẹp, phù hợp với môi trường đô thị đông đúc.

Ngoại thất xe mang phong cách hiện đại với cụm đèn LED trước sau và dải đèn định vị ban ngày. Kính chắn gió lớn kết hợp đầu xe ngắn giúp tối ưu tầm nhìn khi di chuyển trong ngõ nhỏ hoặc điều kiện thời tiết bất lợi. Xe sử dụng bộ mâm 13 inch đi kèm lốp 155/65R13, hướng đến sự linh hoạt và tiết kiệm năng lượng.

Khoang nội thất được thiết kế tối giản cho hai người ngồi. Xe trang bị màn hình màu 5 inch hiển thị thông tin vận hành như tốc độ, dung lượng pin và chế độ lái. Dù không có màn hình giải trí trung tâm, Nano S05 vẫn có các tiện ích cơ bản như điều hòa, kính chỉnh điện, cổng sạc USB và giá đỡ điện thoại.

Không gian chứa đồ phía sau đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày như balo hoặc túi xách. Điều này cho thấy mẫu xe không chỉ phục vụ di chuyển cá nhân mà còn phù hợp với các mục đích như đi làm, giao hàng nhẹ hoặc di chuyển nội đô.

Khoang nội thất được thiết kế tối giản cho hai người ngồi.

Với mức giá thấp hơn nhiều mẫu xe máy cao cấp, Nano S05 tạo ra một lựa chọn mới cho người dùng đô thị. Khả năng sạc tại nhà, tháo pin linh hoạt và chi phí vận hành thấp là những

Trong bối cảnh xe điện đang dần phổ biến, sự xuất hiện của Nano S05 cho thấy thị trường không chỉ dừng ở các mẫu xe cỡ lớn, mà đang mở rộng xuống phân khúc siêu nhỏ, tập trung vào tính tiện lợi và chi phí sử dụng. Đây có thể là bước đệm để xe điện tiếp cận gần hơn với nhóm khách hàng phổ thông trong thời gian tới.

Giá ô tô điện Nano S05

Nano S05 - mẫu ô tô điện siêu nhỏ chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam đang thu hút sự chú ý khi có giá chỉ từ 148 triệu đồng.

Trong bối cảnh xe điện đang dần phổ biến, sự xuất hiện của Nano S05 cho thấy thị trường không chỉ dừng ở các mẫu xe cỡ lớn, mà đang mở rộng xuống phân khúc siêu nhỏ, tập trung vào tính tiện lợi và chi phí sử dụng. Đây có thể là bước đệm để xe điện tiếp cận gần hơn với nhóm khách hàng phổ thông trong thời gian tới.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun E100.

Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.

Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.

Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.

E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.

E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.

Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V





Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.