Lãi suất tiết kiệm 13 tháng lập đỉnh 9%: Sốc số tiền lãi nhận được khi gửi 500 triệu đồng

Bất ngờ số lãi về tay khi gửi tiết kiệm 300 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,2 - 9%.

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Lãi suất huy động cao nhất do Bac A Bank niêm yết lên đến 7,1%/năm

Việc các ngân hàng đẩy lãi suất huy động lên mức 7%/năm hoặc vượt qua mức lãi suất này đã không còn là trường hợp hiếm gặp.

Theo thống kê, một loạt các ngân hàng đang niêm yết lãi suất huy động tiền gửi từ 7%/năm, bao gồm: Bac A Bank, BVBank, LPBank, MBV, OCB, PGBank.

Trong đó, Bac A Bank niêm yết lãi suất ngân hàng 7%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6 – 11 tháng; 7,05%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12 – 15 tháng.

Lãi suất huy động cao nhất do Bac A Bank niêm yết lên đến 7,1%/năm, áp dụng với tiền gửi kỳ hạn 24 – 36 tháng.

Tại BVBank, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 18 và 24 tháng từ đầu năm 2026 cũng đã tăng lên lần lượt 7% và 7,1%/năm. Ngoài ra, nhà băng này cũng đang áp dụng chương trình tặng mã dự thưởng khi gửi tiết kiệm với các phần thưởng là sổ tiết kiệm trị giá từ 1 – 100 triệu đồng.

Còn tại LPBank, trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngân hàng cũng đã đẩy lãi suất tiền gửi lên mức cao nhất 7,2%/năm với kỳ hạn 24 – 60 tháng.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 15 – 18 tháng cũng được LPBank niêm yết mới tại 7,1%/năm. Trong khi đó, kỳ hạn 12 – 13 tháng cũng đang được nhà băng này trả lãi suất lên tới 7%/năm.

Tại Ngân hàng MBV, lãi suất huy động kỳ hạn 12 – 36 tháng từ lâu đã được ngân hàng niêm yết tại 7,2%/năm. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là mức lãi suất cuối cùng nếu khách hàng gửi số tiền lớn tại quầy và được "mặc cả" lãi suất với ngân hàng.

Ngân hàng Phương Đông (OCB) từ lâu cũng đã niêm yết lãi suất ngân hàng vượt 7%/năm theo 3 mức tiền gửi khác nhau.

Đối với tiền gửi dưới 100 triệu đồng, lãi suất tiền gửi cao nhất là 7,1%/năm cho kỳ hạn 36 tháng. Với số tiền từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, lãi suất tiền gửi cao nhất là 7,2%/năm cho kỳ hạn 36 tháng, 7%/năm cho kỳ hạn 24 tháng.

Đối với tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên, OCB áp dụng lãi suất huy động cao nhất lên đến 7,3%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 36 tháng. Đây cũng là mức lãi suất niêm yết công khai cao nhất trong các ngân hàng hiện nay. Cũng với mức tiền này, khách hàng sẽ nhận lãi suất 7%/năm cho kỳ hạn 21 tháng và 7,1%/năm cho kỳ hạn 24 tháng.

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG HUY ĐỘNG LÃI SUẤT TỪ 7%/NĂM NGÂN HÀNG 3 THÁNG 6 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG 24 THÁNG 36 THÁNG LPBANK 4,75 6,8 7 7,1 7,2 7,2 OCB 4,75 6,4 6,7 6,9 7,1 7,3 BVBANK 4,75 6,3 6,6 7 7,1 BAC A BANK 4,75 7 7,05 7,1 7,1 7,1 MBV 4,75 6,5 7,2 7,2 7,2 7,2 PGBANK 4,75 7,1 7,2 6,8 6,8 6,8

Nhà băng còn lại đang niêm yết lãi suất trên 7%/năm là PGBank. Theo đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 – 9 tháng do PGBank niêm yết là 7,1%/năm. Lãi suất tiết kiệm cao nhất được nhà băng này niêm yết là 7,2%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12 – 13 tháng.

Ngoài các ngân hàng kể trên, các ngân hàng còn lại dù không công khai niêm yết lãi suất trên 7%/năm nhưng hầu hết đều đang áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất cho người gửi tiền, mức cộng tuỳ theo lượng tiền gửi. Thậm chí có ngân hàng mới đây công bố lãi suất tiết kiệm được cộng thêm đến 2,5%/năm.

Lãi suất tiết kiệm 13 tháng lập đỉnh 9%

Theo khảo sát của báo Lao Động, lãi suất PVcomBank hiện ở mức cao nhất thị trường, lên đến 9% cho kỳ hạn 13 tháng với số tiền gửi tối thiểu 2.000 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, PVcomBank niêm yết lãi suất 13 tháng cao nhất ở mức 6,3% khi khách hàng gửi tiền online và 6% khi gửi tiền tại quầy.

Theo sau, HDBank với mức lãi suất 8,1% cho kỳ hạn 13 tháng, điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, HDBank niêm yết lãi suất 13 tháng cao nhất ở mức 6% khi khách hàng gửi tiền online và 5,9% khi gửi tiền tại quầy.

Top những ngân hàng có lãi suất cao khi gửi tiết kiệm 13 tháng ở điều kiện thường có thể kể đến như: PGBank, Cake by VPBank, Vikki Bank, BacABank...

PGBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 7,2%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện mức lãi suất PGBank niêm yết cao nhất là 7,2% áp dụng ở kỳ hạn 12, 13 tháng.

Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 7,1%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện mức lãi suất Cake by VPBank niêm yết cao nhất là 7,3% áp dụng ở kỳ hạn 6 tháng.

Bac A Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 6,85% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ.

Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 6,7% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ.

Gửi tiết kiệm 13 tháng nhận tiền lãi bao nhiêu?

Bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi

Ví dụ, người dân gửi 500 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 13 tháng và hưởng lãi suất 7,2%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

500 triệu đồng x 7,2%/12 x 13 = 39 triệu đồng.

Ví dụ, người dân gửi 1,5 tỉ đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 13 tháng và hưởng lãi suất 7,1%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

1,5 tỉ đồng x 7,1%/12 x 13 = 115,375 triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.