Lãi suất tiết kiệm 6 tháng tới 8,2%: Bất ngờ số tiền nhận về khi gửi 600 triệu đồng
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng trong hệ thống ngân hàng đang áp dụng cao nhất là 8,2%/năm.
Lãi suất ngân hàng hôm nay
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) niêm yết, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-60 tháng được điều chỉnh tăng mạnh.
Theo đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại MB đồng loạt tăng 0,35%/năm các kỳ hạn từ 6-9 tháng lên 5,9%/năm.
Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12-18 tháng tăng mạnh 0,5%/năm, qua đó lần đầu vượt qua ngưỡng 6%/năm để niêm yết mới tại 6,3%/năm.
Đặc biệt, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 24-60 tháng được MB đẩy lên đến 6,8%/năm, tăng 0,4%/năm so với trước đó. Đây cũng là mức lãi suất tiền gửi cao nhất theo niêm yết của MB.
Trong khi đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến các kỳ hạn từ 1-5 tháng vẫn được giữ nguyên từ 4,5-4,7%/năm.
Không chỉ tăng mạnh lãi suất huy động trực tuyến, MB cũng thực hiện tăng lãi suất huy động tại quầy với các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.
Hiện lãi suất huy động tại quầy dành cho tài khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, lĩnh lãi cuối kỳ được MB điều chỉnh như sau:
Lãi suất huy động tại quầy kỳ hạn 12-18 tháng tăng mạnh 0,6%/năm lên 6,1%/năm.
Lãi suất huy động tại quầy kỳ hạn 24-60 tháng tăng 0,3%/năm lên 6,6%/năm.
MB giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn còn lại: Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-5 tháng từ 3,7-4,1%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng 4,7%/năm.
|BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN DO CÁC NGÂN HÀNG NIÊM YẾT NGÀY 9/3/2026 (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|1 THÁNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|AGRIBANK
|3,2
|3,7
|5,7
|5,7
|6
|6
|BIDV
|3
|3,4
|4,5
|4,5
|5,2
|5,3
|VIETINBANK
|3
|3,4
|4,5
|4,5
|5,2
|5,3
|VIETCOMBANK
|4
|4,5
|5,5
|5,5
|5,5
|5,5
|ABBANK
|3,8
|4
|6,3
|6,3
|6,3
|6,3
|ACB
|4,3
|4,65
|5,2
|5,3
|5,7
|BAC A BANK
|4,55
|4,55
|6,8
|6,8
|6,85
|6,9
|BAOVIETBANK
|4,75
|4,75
|6,2
|6,2
|6,25
|6,25
|BVBANK
|4,75
|4,75
|6,3
|6,3
|6,6
|7
|EXIMBANK
|4,6
|4,7
|5,4
|5,3
|5,3
|5,8
|GPBANK
|3,9
|4
|5,55
|5,65
|5,85
|5,85
|HDBANK
|4,2
|4,3
|5,5
|5,3
|5,8
|6,1
|KIENLONGBANK
|4,4
|4,4
|5,7
|5,4
|6
|5,35
|LPBANK
|4,7
|4,75
|6,8
|6,8
|7
|7,1
|MB
|4,5
|4,7
|5,9
|5,9
|6,3
|6,3
|MBV
|4,6
|4,75
|6,5
|6,5
|7,2
|7,2
|MSB
|4,1
|4,1
|5,2
|5,2
|5,8
|5,8
|NAM A BANK
|4,6
|4,75
|5,7
|5,6
|5,7
|5,9
|NCB
|4,5
|4,7
|6,2
|6,25
|6,3
|6,3
|OCB
|4,75
|4,75
|6,3
|6,3
|6,6
|6,8
|PGBANK
|4,75
|4,75
|7,1
|7,1
|7,2
|6,8
|PVCOMBANK
|4,75
|4,75
|5,8
|5,8
|6,1
|6,8
|SACOMBANK
|4,6
|4,6
|5,9
|5,9
|6,1
|6,1
|SAIGONBANK
|4,75
|4,75
|6
|6
|6,3
|6,5
|SCB
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9
|SEABANK
|3,95
|4,45
|5,15
|5,35
|5,5
|5,95
|SHB
|4,2
|4,65
|5,6
|5,6
|5,8
|6
|TECHCOMBANK
|4,35
|4,75
|6,85
|5,85
|6,95
|5,95
|TPBANK
|4,75
|4,75
|5,4
|5,5
|5,7
|5,9
|VCBNEO
|4,75
|4,75
|6,2
|5,45
|6,4
|6,2
|VIB
|4,75
|4,75
|5,7
|5,8
|6,5
|5,9
|VIET A BANK
|4,6
|4,75
|6,1
|6,1
|6,2
|6,3
|VIETBANK
|4,6
|4,6
|6,1
|6,2
|6,3
|6,6
|VIKKI BANK
|4,7
|4,7
|6,5
|6,5
|6,6
|6,7
|VPBANK
|4,75
|4,75
|6,5
|6,5
|6,5
|6,4
Đối với lãi suất tiết kiệm tại quầy lĩnh lãi cuối kỳ dành cho tài khoản tiết kiệm từ 1 tỷ đồng trở lên, lãi suất cao hơn từ 0,1-0,2%/năm. Theo đó, lãi suất huy động cao nhất tại quầy là 6,7%/năm đối với kỳ hạn 24-60 tháng.
Lãi suất tiết kiệm 6 tháng cán mốc 8,2%
Theo khảo sát với gần 30 ngân hàng, Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất kỳ hạn 6 tháng ở điều kiện thường mức 7,3%/năm khi khách hàng nhận lãi cuối kỳ. Khi khách hàng nhận lãi đầu kỳ, theo tháng và theo quý sẽ nhận được lãi suất lần lượt ở mức 6,04%, 6,19% và 6,24%/năm.
Hiện Cake by VPBank đang tặng thêm lãi suất 0,9%/năm cho khách hàng cá nhân lần đầu tiên sử dụng sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng số Cake by VPBank. Điều kiện là khách hàng gửi từ 6 tháng trở lên và không tất toán trước hạn. Theo đó, ở kỳ hạn 6 tháng cộng thêm lãi suất được tặng, gửi tiền ở Cake by VPBank sẽ nhận được lãi suất cao tới 8,2%/năm. Chương trình này được ngân hàng áp dụng đến ngày 31.3.2026.
PGBank niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 7,1%/năm khi khách hàng nhận lãi cuối kỳ; nếu nhận lãi hàng tháng lãi suất áp dụng là 7%/năm. Hiện PGBank đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 7,2%/năm ở kỳ hạn 12 và 13 tháng.
BAC A BANK niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,8%/năm khi khách hàng gửi tiền online, nhận lãi cuối kỳ. BAC A BANK niêm yết lãi suất cao nhất là 6,9% khi khách hàng gửi tiền ở kỳ hạn 18, 24, 36 tháng trở lên.
Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,5%/năm khi khách hàng gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Kỳ hạn cao nhất đơn vị này đang niêm yết lãi suất là 13 tháng, ở mức 6,7%.
Gửi tiết kiệm 6 tháng nhận tiền lãi thế nào?
Công thức tính tiền lãi gửi tiết kiệm 6 tháng tại ngân hàng:
Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất (%)/12 tháng x số tháng gửi
Gửi 600 triệu đồng vào Ngân hàng A, với lãi suất 7,3% ở kì hạn 6 tháng. Tiền lãi bạn nhận được ước tính bằng:
600 triệu đồng x 7,3%/12 x 6 tháng = 21,9 triệu đồng.
Trước khi gửi tiết kiệm, bạn đọc nên so sánh lãi suất tiết kiệm giữa các ngân hàng, lãi suất giữa các kì hạn với nhau để hưởng tiền lãi cao nhất.
* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn cụ thể.
