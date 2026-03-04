Lãi suất BIDV, Vietcombank, Agribank, Vietinbank mới nhất ưu đãi lớn: Bất ngờ số tiền lãi khi gửi tiết kiệm 500 triệu đồng vào Vietcombank
GĐXH - Vietcombank đang áp dụng lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân cao nhất ở mức 6,8%.
Lãi suất ngân hàng hôm nay
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) lần đầu tiên trong năm 2026 thay đổi biểu lãi suất huy động với mức lãi suất tăng thêm đến 0,8%/năm.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến do VietBank áp dụng kể từ ngày 2/3, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 – 2 tháng tăng 0,5%/năm lên 4,6%/năm. Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 – 5 tháng cũng được niêm yết mới tại 4,6%/năm, tăng 0,1%/năm so với trước đó.
Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 – 23 tháng đồng loạt tăng thêm 0,6%/năm từ hôm nay. Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 – 8 tháng mới nhất là 6,1%/năm. Qua đó, VietBank trở thành một trong số ít ngân hàng niêm yết lãi suất trên 6%/năm ngay từ kỳ hạn 6 tháng.
Cũng với mức lãi suất tăng thêm 0,6%/năm, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 8 – 11 tháng được VietBank tăng lên 6,2%/năm; kỳ hạn 12 – 13 tháng niêm yết mới tại 6,3%/năm.
Trong khi đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 14 - 15 tháng lần lượt được niêm yết mới tại 6,3%/năm và 6,4%/năm.
Lãi suất niêm yết mới cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 16 – 17 tháng cũng lên đến 6,5%/năm.
Trong khi đó, lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết của VietBank đã lên đến 6,6%/năm. Mức lãi suất này được áp dụng cho các kỳ hạn tiền gửi từ 18 – 36 tháng sau khi tăng thêm lãi suất 0,6%/năm đối với kỳ hạn 18 – 23 tháng; tăng 0,5%/năm lãi suất kỳ hạn 24 tháng; tăng 0,3%/năm lãi suất kỳ hạn 36 tháng.
Đà tăng lãi suất còn diễn ra mạnh hơn với tiền gửi tiết kiệm tại quầy.
Lãi suất tiết kiệm tại quầy, kỳ hạn 1 – 5 tháng đồng loạt tăng lên 4,5%/năm, tăng tới 0,7%/năm đối với lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 – 2 tháng, và tăng 0,6%/năm với lãi suất kỳ hạn 3 – 5 tháng.
Thậm chí lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 6 – 11 tháng còn tăng thêm 0,8%/năm, lên 6%/năm đối với kỳ hạn 6 – 8 tháng, 6,1%/năm với kỳ hạn 9 – 11 tháng.
Lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 12 tháng và 14 tháng mới nhất là 6,2%/năm, tăng 0,7%/năm so với trước đó.
Lãi suất ngân hàng các kỳ hạn còn lại được điều chỉnh tăng thêm từ 0,5 – 0,6%/năm. Hiện lãi suất mới nhất kỳ hạn 16 – 17 tháng là 6,4%/năm, trong khi lãi suất ngân hàng kỳ hạn 18 – 36 tháng đồng loạt niêm yết mới tại 6,5%/năm.
Đây là lần đầu tiên VietBank thay đổi biểu lãi suất huy động kể từ sau ngày 19/12/2025. Đây cũng là ngân hàng đầu tiên thay đổi lãi suất huy động trong tháng 3/2026.
Trước đó, có 9 ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 2/2026 gồm:
Agribank, MB, TPBank, KienlongBank, Sacombank, LPBank, Vietcombank, Techcombank, Viet A Bank.
Bên cạnh tăng lãi suất, nhiều ngân hàng còn "lì xì" thêm lãi suất cho người gửi tiền nhân dịp đầu năm.
Lãi suất BIDV, Vietcombank, Agribank, Vietinbank mới nhất
Vietcombank cho hay từ 23/2 – 18/3 lãi suất ngân hàng cộng thêm 0,2%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6, 9, 12, 24 tháng. Lãi suất tiền gửi cao nhất lên đến 6,8%/năm.
Trong khi đó, BIDV tiếp tục cộng thêm lãi suất tối đa lên đến 2,5%/năm (tuỳ từng kỳ hạn) so với lãi suất niêm yết tại quầy khi khách hàng gửi tiết kiệm online trên smartbanking.
VietinBank cũng công bố tặng thêm lãi suất tiền gửi cho mọi kỳ hạn, mức lãi suất cộng thêm cao nhất tới 2,65%/năm
Cụ thể, lãi suất cộng thêm từ 0,9%-2,65%/năm so với niêm yết cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng; từ 1%-2,35%/năm với kỳ hạn 3-5 tháng.
VietinBank còn cộng thêm lãi suất từ 1%-2,3%/năm so với lãi suất ngân hàng niêm yết kỳ hạn 6-11 tháng. Như vậy, lãi suất tiết kiệm thực tế kỳ hạn 6-11 tháng tại VietinBank được đẩy lên 5,5%-6,8%/năm sau khi được cộng thêm.
Đối với các kỳ hạn tiền gửi từ 12-36 tháng, lãi suất ngân hàng cộng thêm cho người gửi từ 0,1-0,8%/năm. Do đó, lãi suất huy động cao nhất lên đến 6,1%/năm.
Gửi tiết kiệm 500 triệu đồng Vietcombank về tay gần 80 triệu
Bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Công thức tính tiền lãi như sau:
Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất tiền gửi %/12 x số tháng gửi.
Ví dụ, bạn gửi 500 triệu VND vào Ngân hàng Vietcombank, kỳ hạn 36 tháng và hưởng lãi suất 5,3%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:
500 triệu VND x 5,3%/12 tháng x 36 tháng = 79,5 triệu VND.
* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn cụ thể.
