Gửi 200 triệu đồng 12 tháng được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi?

Lãi suất ngân hàng hôm nay

VPBank vừa cập nhật biểu lãi suất huy động trực tuyến mới





Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa cập nhật biểu lãi suất huy động trực tuyến mới với mức lãi suất tăng thêm 0,3%/năm kỳ hạn 6 – 12 tháng, đồng thời tăng thêm 0,2%/năm lãi suất huy động kỳ hạn 13 – 36 tháng.

Theo biểu lãi suất ngân hàng mới nhất, VPBank giữ nguyên lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-5 tháng tại 4,75%/năm, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất dành cho tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-12 tháng đồng loạt được niêm yết mới tại 6,5%/năm, tăng 0,3%/năm so với trước đó. VPBank là một trong số ít các ngân hàng niêm yết lãi suất huy động mức trên 6%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 13 – 36 tháng cũng tăng thêm 0,2%/năm để niêm yết mới tại mức lãi suất 6,4%/năm.

Trước khi tăng lãi suất huy động, VPBank cũng vừa trải qua 3 ngày (1 – 3/3) cộng thêm lãi suất 0,4%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến từ 10 triệu đồng với kỳ hạn từ 1 tháng trở lên.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NIÊM YẾT NGÀY 6/3/2026 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 3,2 3,7 5,7 5,7 6 6 BIDV 3 3,4 4,5 4,5 5,2 5,3 VIETINBANK 3 3,4 4,5 4,5 5,2 5,3 VIETCOMBANK 4 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 ABBANK 3,8 4 6,3 6,3 6,3 6,3 ACB 4,3 4,65 5,2 5,3 5,7 BAC A BANK 4,55 4,55 6,8 6,8 6,85 6,9 BAOVIETBANK 4,75 4,75 6,2 6,2 6,25 6,25 BVBANK 4,75 4,75 6,3 6,3 6,6 7 EXIMBANK 4,6 4,7 5,4 5,3 5,3 5,8 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 4,4 4,4 5,7 5,4 6 5,35 LPBANK 4,7 4,75 6,8 6,8 7 7,1 MB 4,5 4,7 5,55 5,55 5,8 5,8 MBV 4,6 4,75 6,5 6,5 7,2 7,2 MSB 4,1 4,1 5,2 5,2 5,8 5,8 NAM A BANK 4,6 4,75 5,7 5,6 5,7 5,9 NCB 4,5 4,7 6,2 6,25 6,3 6,3 OCB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,6 6,8 PGBANK 4,75 4,75 7,1 7,1 7,2 6,8 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,8 5,8 6,1 6,8 SACOMBANK 4,6 4,6 5,9 5,9 6,1 6,1 SAIGONBANK 4,75 4,75 6 6 6,3 6,5 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 3,95 4,45 5,15 5,35 5,5 5,95 SHB 4,2 4,65 5,6 5,6 5,8 6 TECHCOMBANK 4,35 4,75 6,85 5,85 6,95 5,95 TPBANK 4,75 4,75 5,4 5,5 5,7 5,9 VCBNEO 4,75 4,75 6,2 5,45 6,4 6,2 VIB 4,75 4,75 5,7 5,8 6,5 5,9 VIET A BANK 4,6 4,75 6,1 6,1 6,2 6,3 VIETBANK 4,6 4,6 6,1 6,2 6,3 6,6 VIKKI BANK 4,7 4,7 6,5 6,5 6,6 6,7 VPBANK 4,75 4,75 6,5 6,5 6,5 6,4

Trong khi đó, tại ngân hàng số Cake by VPBank, lãi suất cộng thêm cho khách hàng lần đầu gửi tiền từ 1 – 31/3/2026 lên đến 0,9%/năm, nâng lãi suất tiền gửi từ kỳ hạn 6 tháng lên 8,2%/năm.

VPBank là ngân hàng duy nhất điều chỉnh lãi suất trong ngày hôm nay, cũng là ngân hàng thứ ba tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 3 sau VietBank và Sacombank.

Tính đến 31/12/2025, VPBank thuộc Top 3 các ngân hàng ngoài quốc doanh huy động tiền gửi nhiều nhất, với trên 631 nghìn tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Lãi suất tiết kiệm 12 tháng cao nhất 9%

Lãi suất PVcomBank hiện ở mức cao nhất thị trường, lên đến 9% cho kỳ hạn 12 tháng với số tiền gửi tối thiểu 2.000 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, PVcomBank niêm yết lãi suất 12 tháng cao nhất ở mức 6,1% khi khách hàng gửi tiền online và 5,8% khi gửi tiền tại quầy.

Theo sau, HDBank với mức lãi suất 7,7% cho kỳ hạn 12 tháng, điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, HDBank niêm yết lãi suất 12 tháng cao nhất ở mức 5,8% khi khách hàng gửi tiền online và 5,7% khi gửi tiền tại quầy.

Top những ngân hàng có lãi suất cao khi gửi tiết kiệm 12 tháng ở điều kiện thường có thể kể đến như: PGBank, Cake by VPBank, Vikki Bank, BacABank...

PGBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 7,2%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ.

Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 7,1%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Khách hàng lĩnh lãi đầu kỳ, theo tháng, theo quý nhận lãi suất lần lượt là: 6%; 6,27%; 6,31%. Hiện Cake by VPBank niêm yết lãi suất cao nhất là 7,3% ở kỳ hạn 6 tháng.

BAC A BANK đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,85% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện BAC A BANK đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6,9%/năm ở kỳ hạn từ 18-36 tháng.

Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,6% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6,7%/năm ở kỳ hạn 13 tháng.

Gửi tiết kiệm 12 tháng nhận tiền lãi bao nhiêu?

Bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi

Ví dụ, người dân gửi 200 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 7,3%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

200 triệu đồng x 7,3%/12 x 12 = 14,6 triệu đồng.

Ví dụ, người dân gửi 800 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 7,3%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

800 triệu đồng x 7,3%/12 x 12 = 58,4 triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.