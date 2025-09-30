Ngập lụt khắp Hà Nội, hàng loạt trường linh hoạt bố trí bữa ăn, chỗ ngủ cho học sinh
Mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão Bualoi đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại Hà Nội chiều 30/9. Nhiều trường học trên địa bàn Thủ đô đã quyết định hỗ trợ hàng trăm học sinh ăn tối và ngủ lại trường miễn phí để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Hàng nghìn học sinh được hỗ trợ ăn ngủ miễn phí qua đêm
Chiều tối nay (30/9) khi ngập đạt đỉnh, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã gấp rút gửi thông báo khẩn đến phụ huynh. Các trường khuyến cáo phụ huynh không nên mạo hiểm đưa đón con, thay vào đó, các em có thể ở lại.
Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa đã có thông báo khẩn, cho phép tất cả học sinh nhà xa, phải qua các tuyến phố ngập nước hoặc bố mẹ gặp khó khăn khi đưa đón, đều có thể ăn tối và ngủ lại trường đêm nay.
Cô Cao Thanh Nga - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường sẽ cử giáo viên quản lý, chăm sóc, bố trí phòng riêng cho nam và nữ, đồng thời lo bữa ăn tối miễn phí. Phụ huynh gặp khó khăn khi đón con cũng được mời vào nghỉ tại phòng học tầng 1 để đợi ngớt mưa.
Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh thông báo chi tiết: "Trong trường hợp cha mẹ chưa thể đến đón con, các con có thể ở lại trường. Nhà trường đã bố trí quản sinh trực, đảm bảo chỗ nghỉ ngơi và đồ ăn tối cho các con trong khả năng và hoàn toàn miễn phí. Nhà trường đã bố trí chỗ vệ sinh cá nhân và ngủ qua đêm cho các con. Cha mẹ hoàn toàn có thể yên tâm".
Tương tự, Trường Ngôi sao Hoàng Mai cũng thông báo sẽ tổ chức ăn tối và bố trí giáo viên, nhân sự trực để học sinh đăng ký nghỉ lại qua đêm tại trường nếu phụ huynh không đến đón được.
Các trường như THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Marie Curie và Tiểu học Lê Quý Đôn cũng đồng loạt triển khai phương án tương tự. Thầy Đàm Tiến Nam, Hiệu trưởng Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết chỉ tính đến cuối giờ chiều hôm nay, trường đã ghi nhận trên 880 học sinh đăng ký ở lại qua đêm do khu vực nhà các em chưa rút nước.
Hiệu trưởng Trường Marie Curie yêu cầu nhà bếp, giáo viên lo chu tất các suất ăn tối miễn phí cho những học sinh phải ở lại đêm nay.
Trường Phổ thông liên cấp Đa Trí Tuệ cũng thông báo cho học sinh ăn tối và trông giữ muộn miễn phí.
Tinh thần chủ động, linh hoạt ứng phó
Hành động kịp thời của các trường là sự cụ thể hóa tinh thần chủ động trong Công văn số 3978 của Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành trưa cùng ngày. Công văn yêu cầu các đơn vị bị ảnh hưởng bởi ngập lụt cần chủ động xây dựng phương án, hình thức học tập phù hợp (như chuyển học trực tuyến) và tuyệt đối không tổ chức hoạt động ngoài trời, ngoại khóa.
Để hỗ trợ học sinh về nhà an toàn, tại nhiều trường học, các thầy cô giáo đã kê bàn ghế làm cầu tạm để phụ huynh đón con. Đặc biệt, tại khu vực ngập sâu như chung cư Ecohome 1 (Đông Ngạc), Ban Quản trị chung cư đã phải cầu viện các đơn vị xung quanh hỗ trợ đưa đón học sinh, trong đó có cả xe của lực lượng quân đội.
Sở GD&ĐT Hà Nội khuyến cáo các trường cần tiếp tục chủ động rà soát, di dời tài sản, và duy trì sự cảnh giác cao độ. Tình hình ngập lụt tại nhiều khu vực trũng thấp ở Hà Nội dự kiến vẫn còn kéo dài.
Từ năm 2026 cấp bằng tốt nghiệp THPT số cho học sinh cả nướcGiáo dục - 1 ngày trước
Năm 2026 triển khai đồng bộ cấp bằng tốt nghiệp THPT số cho học sinh, đồng thời hồi tố cho các năm từ 2024 trở về trước, hướng đến mục tiêu số hóa học bạ.
Bảo hiểm thân thể học sinh: Loại hình bảo hiểm này mang lại quyền lợi gì mà tất cả học sinh nên tham gia?Giáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Bảo hiểm thân thể học sinh là loại bảo hiểm bảo vệ sức khỏe, thân thể và tính mạng của học sinh trước các rủi ro bệnh tật, tai nạn bất ngờ xảy ra. Mức đóng bảo hiểm thân thể học sinh được quy định thế nào?
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 và 2027 sẽ như thế nào?Xã hội - 3 ngày trước
Bộ GD&ĐT vừa chính thức chốt lộ trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 và 2027, khẳng định một lộ trình "kép" mang tính lịch sử.
Chính thức thi tốt nghiệp trên máy tính năm 2027 tại điểm đủ điều kiệnGiáo dục - 4 ngày trước
100.000 thí sinh sẽ thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính vào khoảng tháng 4-5/2026. Tháng 6/2027, sẽ tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính tại các điểm có đủ điều kiện và tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên giấy tại các điểm thi khác.
5 điểm mới thi tốt nghiệp THPT năm 2026Giáo dục - 4 ngày trước
Năm 2026 cả nước có 34 tỉnh, thành với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nên kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ có một số điều chỉnh. Có 5 điểm mới đáng chú ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.
Những trường đại học đầu tiên công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026Giáo dục - 5 ngày trước
Tính đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố cho sinh viên được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 từ 3 - 4 tuần.
Thầy giáo 9X đạt 9.0 IELTS sau 7 năm ôn luyệnGiáo dục - 5 ngày trước
Từ mốc 6.5 IELTS, sau 7 năm ôn luyện mài dũa 4 kỹ năng thầy Nguyễn Thanh Lộc chạm mốc 9.0 IELTS (Listening & Reading: 9.0, Speaking & Writing: 8.5).
Cách tính tiền lương dạy thêm giờ theo quy định mới nhất, hàng triệu giáo viên nên biếtGiáo dục - 6 ngày trước
GĐXH - Theo Thông tư 21/2025/TT-BGDĐT, cách tính tiền lương dạy thêm giờ của giáo viên được quy định thế nào? Dưới đây là các thông tin chi tiết.
Giáo viên dạy thêm giờ được hưởng lương gấp 1,5 lầnGiáo dục - 6 ngày trước
Mỗi tiết dạy thêm của giáo viên được tính bằng 1,5 lần tiền lương một tiết dạy thông thường, tổng số tiết dạy thêm được trả lương không quá 200 tiết/năm học.
Bộ GD&ĐT đề xuất quy định về xếp lương đối với nhà giáoGiáo dục - 1 tuần trước
Bộ GD&ĐT đề xuất quy định mã số, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập.
5 điểm mới thi tốt nghiệp THPT năm 2026Giáo dục
Năm 2026 cả nước có 34 tỉnh, thành với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nên kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ có một số điều chỉnh. Có 5 điểm mới đáng chú ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.