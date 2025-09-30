Mới nhất
Ngập lụt khắp Hà Nội, hàng loạt trường linh hoạt bố trí bữa ăn, chỗ ngủ cho học sinh

Thứ ba, 19:38 30/09/2025 | Giáo dục
Mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão Bualoi đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại Hà Nội chiều 30/9. Nhiều trường học trên địa bàn Thủ đô đã quyết định hỗ trợ hàng trăm học sinh ăn tối và ngủ lại trường miễn phí để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Hàng nghìn học sinh được hỗ trợ ăn ngủ miễn phí qua đêm

Chiều tối nay (30/9) khi ngập đạt đỉnh, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã gấp rút gửi thông báo khẩn đến phụ huynh. Các trường khuyến cáo phụ huynh không nên mạo hiểm đưa đón con, thay vào đó, các em có thể ở lại.

Ngập lụt khắp Hà Nội, hàng loạt trường linh hoạt bố trí bữa ăn, chỗ ngủ cho học sinh- Ảnh 1.

Các lớp học cùng sáng đèn và có học sinh ở lại trường.

Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa đã có thông báo khẩn, cho phép tất cả học sinh nhà xa, phải qua các tuyến phố ngập nước hoặc bố mẹ gặp khó khăn khi đưa đón, đều có thể ăn tối và ngủ lại trường đêm nay.

Cô Cao Thanh Nga - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường sẽ cử giáo viên quản lý, chăm sóc, bố trí phòng riêng cho nam và nữ, đồng thời lo bữa ăn tối miễn phí. Phụ huynh gặp khó khăn khi đón con cũng được mời vào nghỉ tại phòng học tầng 1 để đợi ngớt mưa.

Ngập lụt khắp Hà Nội, hàng loạt trường linh hoạt bố trí bữa ăn, chỗ ngủ cho học sinh- Ảnh 2.

Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa trực tiếp đến lớp động viên học sinh.

Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh thông báo chi tiết: "Trong trường hợp cha mẹ chưa thể đến đón con, các con có thể ở lại trường. Nhà trường đã bố trí quản sinh trực, đảm bảo chỗ nghỉ ngơi và đồ ăn tối cho các con trong khả năng và hoàn toàn miễn phí. Nhà trường đã bố trí chỗ vệ sinh cá nhân và ngủ qua đêm cho các con. Cha mẹ hoàn toàn có thể yên tâm".

Tương tự, Trường Ngôi sao Hoàng Mai cũng thông báo sẽ tổ chức ăn tối và bố trí giáo viên, nhân sự trực để học sinh đăng ký nghỉ lại qua đêm tại trường nếu phụ huynh không đến đón được.

Ngập lụt khắp Hà Nội, hàng loạt trường linh hoạt bố trí bữa ăn, chỗ ngủ cho học sinh- Ảnh 3.

Dù không thể về nhà do ngập lụt, các em học sinh vẫn được chăm sóc chu đáo, vui vẻ ăn tối tại trường trong chiều 30/9.

Ngập lụt khắp Hà Nội, hàng loạt trường linh hoạt bố trí bữa ăn, chỗ ngủ cho học sinh- Ảnh 4.

Một thông báo của giáo viên chủ nhiệm tới phụ huynh.

Các trường như THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Marie Curie và Tiểu học Lê Quý Đôn cũng đồng loạt triển khai phương án tương tự. Thầy Đàm Tiến Nam, Hiệu trưởng Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết chỉ tính đến cuối giờ chiều hôm nay, trường đã ghi nhận trên 880 học sinh đăng ký ở lại qua đêm do khu vực nhà các em chưa rút nước.

Hiệu trưởng Trường Marie Curie yêu cầu nhà bếp, giáo viên lo chu tất các suất ăn tối miễn phí cho những học sinh phải ở lại đêm nay.

Trường Phổ thông liên cấp Đa Trí Tuệ cũng thông báo cho học sinh ăn tối và trông giữ muộn miễn phí.

Tinh thần chủ động, linh hoạt ứng phó

Hành động kịp thời của các trường là sự cụ thể hóa tinh thần chủ động trong Công văn số 3978 của Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành trưa cùng ngày. Công văn yêu cầu các đơn vị bị ảnh hưởng bởi ngập lụt cần chủ động xây dựng phương án, hình thức học tập phù hợp (như chuyển học trực tuyến) và tuyệt đối không tổ chức hoạt động ngoài trời, ngoại khóa.

Để hỗ trợ học sinh về nhà an toàn, tại nhiều trường học, các thầy cô giáo đã kê bàn ghế làm cầu tạm để phụ huynh đón con. Đặc biệt, tại khu vực ngập sâu như chung cư Ecohome 1 (Đông Ngạc), Ban Quản trị chung cư đã phải cầu viện các đơn vị xung quanh hỗ trợ đưa đón học sinh, trong đó có cả xe của lực lượng quân đội.

Sở GD&ĐT Hà Nội khuyến cáo các trường cần tiếp tục chủ động rà soát, di dời tài sản, và duy trì sự cảnh giác cao độ. Tình hình ngập lụt tại nhiều khu vực trũng thấp ở Hà Nội dự kiến vẫn còn kéo dài.

Đỗ Vi
