Ngày Mùng 3 Tết, trái cây giá cao, hoa tươi bất ngờ 'hạ nhiệt'

Ghi nhận của phóng viên tại một số chợ truyền thống tại Hà Nội như chợ Hà Đông (quận Hà Đông), chợ Canh (Nam Từ Liêm), chợ Nam Trung Yên (Cầu Giấy)… cho thấy, nhiều tiểu thương đã bắt đầu mở hàng từ sáng nay (tức Mùng 3 Tết Nguyên đán), với đa dạng, phong phú các mặt hàng thực phẩm.



Chị Nguyễn Thị An (32 tuổi, ở Phương Canh, Nam Từ Liêm) cho biết, gia đình chị làm lễ hóa vàng vào ngày Mùng 3 Tết Nguyên đán, nên từ sáng sớm đã có mặt tại chợ Canh để mua hoa tươi và một số loại rau cần thiết.

Theo chị An, nhìn chung, các mặt hàng thực phẩm đều có mức giá tương đương thời điểm ngày 30 Tết, nhiều mặt hàng giảm về với giá như ngày thường.

Để mâm lễ hóa vàng ngày Mùng 3 Tết được tươm tất, tươi ngon, chị An đã đi chợ từ rất sớm để mua sắm từ trái cây tươi đến rau xanh. Ảnh: NVCC

Đơn cử như Thanh Long vẫn giữ giá bán như những ngày đầu của kỳ nghỉ Tết là 45.000 – 55.000 đồng/kg, tùy loại; dưa dấu là 25.000 – 35.000 đồng/kg; dưa lưới 65.000-75.000 đồng/kg; cam canh 60.000-75.000 đồng/kg…

Với mặt hàng rau xanh cũng tương tự, như su hào có giá 7.000 – 8000 đồng/củ; súp lơ xanh 18.000-20.000 đồng/cây; cà rốt 8.000 đồng/kg; cải ngọt từ 14.000-16.000 đồng/kg; xà lách 15.000-20.000 đồng/kg; cà chua từ 18.000-20.000 đồng/kg…

Theo chị An, các gia đình làm lễ hóa vàng và nhu cầu đi lễ đầu năm tăng nhưng trái cây bán trong những ngày đầu năm chủ yếu là hàng có sẵn từ trong năm nên chưa có giá mới. Do đó, riêng mặt hàng trái cây là giữ giá bán so với những ngày 29, 30 Tết Nguyên đán.

Theo chị An, trong ngày hôm nay, mặt hàng hoa tươi "hạ nhiệt" so với cận Tết, riêng hoa Ly chỉ còn 15.000 - 25.000 đồng/cành. Ảnh: NVCC

Mặc dù giá bán thực phẩm xanh và trái cây không giảm nhưng theo chị Trần Thị Linh (39 tuổi, ở Yên Hòa, Hà Nội), giá hoa tươi lại bất ngờ "hạ nhiệt".

Theo chị Linh, nếu hoa hồng có giá bán từ 15.000 – 18.000 đồng/bông vào chiều 30 Tết thì vào hôm nay, mức giá giảm chỉ còn 5.000 – 7.000 đồng/bông; hoa ly có mức giá từ 60.000 đồng/bông, hôm nay giảm còn 15.000 - 25.000 đồng/cành; hoa cúc từ 8.000 đồng/bông giảm còn 4.000-5000 đồng/bông; hoa lay ơn từ 12.000 đồng/cành giảm còn 7.000-8.000 đồng/cành…

Các tiểu thương cho biết, sở dĩ mặt hàng rau xanh, hoa tươi không tăng giá là do thời tiết bất ngờ ấm nóng trở lại nên rau xanh phát triển thuận lợi.

