Ngày sinh Âm lịch của người có phúc phần, càng trưởng thành càng dễ gặp may mắn

Theo quan niệm tử vi Á Đông, ngày sinh Âm lịch không chỉ thể hiện tính cách mà còn phần nào tiết lộ vận mệnh của mỗi người. Có những người sinh ra đã mang phúc khí đặc biệt – đi đến đâu cũng tỏa sáng, mang niềm vui, sự may mắn cho bản thân và cả gia đình, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Dưới đây là 4 ngày sinh Âm lịch được xem là “điểm son” trong tử vi, khiến người thân luôn tự hào và quý mến.

Người sinh ngày 2 và 3 Âm lịch: Thông minh, nhanh nhạy, dễ phát huy tài năng

Khi trưởng thành, nếu được định hướng đúng và kiên trì theo đuổi mục tiêu, người sinh vào ngày mùng 2 và mùng 3 Âm lịch có cơ hội phát huy thế mạnh của mình để tạo dựng sự nghiệp riêng. Ảnh minh họa



Người sinh vào ngày mùng 2 và mùng 3 Âm lịch thường được hình dung là những người hoạt bát, vui vẻ và có sức hút tự nhiên. Ngay từ nhỏ, họ đã bộc lộ sự nhanh nhạy, thích khám phá những điều mới mẻ và không ngại thể hiện cá tính riêng.

Điểm nổi bật của những người này là khả năng tiếp thu nhanh, tư duy linh hoạt và sự tò mò với thế giới xung quanh. Họ có thể tìm thấy niềm vui trong những lĩnh vực mà bản thân yêu thích, từ nghệ thuật, giao tiếp đến học tập hay sáng tạo.

Khi trưởng thành, nếu được định hướng đúng và kiên trì theo đuổi mục tiêu, họ có cơ hội phát huy thế mạnh của mình để tạo dựng sự nghiệp riêng. Sự thông minh sẽ càng có giá trị khi đi cùng tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và khả năng vượt qua khó khăn.

Với những gia đình có con sinh vào hai ngày Âm lịch này, điều quan trọng là sớm nhận ra sở trường của trẻ, tạo điều kiện để con trải nghiệm và phát triển năng lực. Sự đồng hành đúng cách của cha mẹ có thể giúp trẻ tự tin hơn trên hành trình trưởng thành.

Người sinh ngày 18 Âm lịch: Được kỳ vọng có phúc khí, sống tình cảm

Dù là nam hay nữ, người sinh ngày 18 Âm lịch đều có thể xây dựng tương lai tốt đẹp nếu biết phát huy năng lực, sống có trách nhiệm và giữ gìn những mối quan hệ gia đình bền chặt.. Ảnh minh họa

Theo quan niệm dân gian, người sinh ngày 18 Âm lịch thường được gắn với hình ảnh thông minh, tháo vát và giàu tình cảm. Họ được kỳ vọng không chỉ biết chăm lo cho bản thân mà còn quan tâm đến gia đình, luôn mong muốn mang lại niềm vui và sự yên tâm cho cha mẹ.

Những người này thường được mô tả là có tinh thần trách nhiệm, biết quan sát và chủ động tìm cách giải quyết vấn đề. Khi gặp thử thách, nếu giữ được sự kiên trì và thái độ tích cực, họ có thể từng bước tích lũy kinh nghiệm, mở rộng các mối quan hệ và tìm kiếm cơ hội phát triển.

Về phương diện tài lộc, ngày sinh này được xem là biểu tượng của phúc phần trong một số quan niệm tử vi dân gian. Dù vậy, sự sung túc không tự nhiên xuất hiện chỉ nhờ ngày sinh. Khả năng quản lý tài chính, lựa chọn nghề nghiệp phù hợp và sự nỗ lực lâu dài mới là những yếu tố quan trọng giúp mỗi người cải thiện cuộc sống.

Dù là nam hay nữ, người sinh ngày 18 Âm lịch đều có thể xây dựng tương lai tốt đẹp nếu biết phát huy năng lực, sống có trách nhiệm và giữ gìn những mối quan hệ gia đình bền chặt.

Người sinh ngày 20 Âm lịch: Có tiềm năng vươn lên, càng nỗ lực càng dễ đổi vận

Trên con đường sự nghiệp, người sinh ngày 20 Âm lịch có thể gặp những giai đoạn thuận lợi xen lẫn thử thách. Ảnh minh họa

Những người sinh vào ngày 20 Âm lịch sinh ra đã có số mệnh hạnh phúc là “Thập nhị nhân duyên”, theo Tri thức và Cuộc sống. Họ thường được gắn với hình ảnh có cá tính, giàu khát vọng và không dễ hài lòng với những gì đang có.

Họ có thể không đạt được thành công quá sớm, nhưng nếu biết kiên trì theo đuổi mục tiêu, những trải nghiệm tích lũy qua thời gian sẽ trở thành lợi thế.

Một trong những điểm đáng chú ý ở nhóm người này là khả năng quan sát và chờ đợi thời cơ. Thay vì nóng vội, họ có thể dành thời gian học hỏi, trau dồi kỹ năng và chuẩn bị cho những bước tiến dài hạn. Khi cơ hội xuất hiện, sự chủ động và quyết đoán sẽ giúp họ nắm bắt lợi thế tốt hơn.

Trên con đường sự nghiệp, người sinh ngày 20 Âm lịch có thể gặp những giai đoạn thuận lợi xen lẫn thử thách. Điều quan trọng là không để thất bại nhất thời làm mất đi động lực, đồng thời biết đánh giá rủi ro trước những quyết định liên quan đến tiền bạc.

Phúc phận, xét cho cùng, không chỉ nằm ở việc sở hữu nhiều tài sản mà còn ở khả năng sống bình an, có công việc phù hợp và những người thân yêu đồng hành. Khi kết hợp khát vọng với hành động thực tế, mỗi người đều có cơ hội cải thiện vận trình của chính mình.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.