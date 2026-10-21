Vụ nước sông Cầu ở Thái Nguyên nhiều lần chuyển màu lạ: Công an đang vào cuộc

Thời gian gần đây, người dân thôn Bình An, xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên và một số khu vực dọc sông Cầu phản ánh tình trạng nước sông đổi màu bất thường. Hiện tượng này đã diễn ra nhiều lần, gần nhất là sáng 16/10, khi nước sông chuyển sang màu trắng sữa, đục ngầu và có mùi khó chịu.

Theo phản ánh của người dân, khoảng 2 tháng trước, dòng sông Cầu chảy qua khu vực bắt đầu xuất hiện màu nước lạ. Đáng chú ý, đàn vịt được người dân nuôi thả trên sông có nhiều con chết không rõ nguyên nhân, khiến các hộ chăn nuôi lo lắng.

Riêng rạng sáng 16/10, tình trạng nước sông đổi màu được ghi nhận nghiêm trọng hơn. Người dân bày tỏ lo ngại hiện tượng bất thường này có thể ảnh hưởng đến môi trường và nguồn nước sinh hoạt tại địa phương.

Nước sông Cầu, đoạn qua xã Bạch Thông đổi màu lạ vào ngày 16/10.

Người dân cho biết thêm, người dân khu vực chủ yếu sử dụng nước giếng khoan phục vụ sinh hoạt. Trước tình trạng nước sông đổi màu, bốc mùi khiến họ lo lắng nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước mà người dân đang sử dụng hằng ngày.

Bà Hoàng Thị Lan, người có nhiều năm nuôi vịt thả trên sông Cầu, cho biết thời gian gần đây, khi nước sông xuất hiện màu lạ, đàn vịt của gia đình bà cũng có biểu hiện ốm yếu.

“Mỗi ngày đều có vài con vịt bị chết không rõ nguyên nhân. Riêng sáng 16/10, đàn vịt nhà tôi có 3 con bị chết, một số con khác đang yếu đi, có khả năng còn tiếp tục chết”, bà Lan chia sẻ.





Vịt người dân nuôi thả ở sông Cầu chết bất thường (ảnh Ngọc Tú).

Theo bà Lan, đàn vịt được gia đình nuôi theo hình thức thả tự nhiên trên sông Cầu. Vì vậy, tình trạng nước sông đổi màu bất thường cùng việc vịt liên tục chết khiến gia đình bà không khỏi lo lắng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sông Cầu bắt nguồn từ khu vực Chợ Đồn, chảy qua xã Bạch Thông, phường Bắc Kạn, phường Đức Xuân rồi tiếp tục xuôi về hạ lưu. Trên đoạn sông từ khu vực Chợ Đồn qua xã Bạch Thông, theo ghi nhận của phóng viên, có ít nguồn thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp chảy ra sông. Trên địa bàn xã Bạch Thông có một nhà máy giấy hoạt động.

Trước phản ánh của người dân, ngày 16/10, đoàn kiểm tra của xã Bạch Thông đã làm việc với một đơn vị sản xuất giấy ở khu vực gần đó để tìm hiểu sự việc.





Nước chuyển màu lạ và có mùi bốc lên khó chịu.

Tại buổi làm việc, đại diện đơn vị sản xuất giấy khẳng định quy trình lọc của doanh nghiệp được thực hiện theo hình thức tuần hoàn, không có nguồn nước nào thải ra sông. Doanh nghiệp cũng cam kết chịu trách nhiệm nếu phát hiện việc thực hiện không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường.

Sau buổi làm việc, sáng sớm 17/10, người dân ghi nhận nước sông Cầu đoạn qua thôn Bình An không còn hiện tượng đục trắng sữa và mùi khó chịu như trước.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, hiện tượng nước sông đổi màu lại được phát hiện vào buổi chiều. Trong khi đó, đàn vịt của gia đình bà Lan vẫn tiếp tục chết, khiến người dân chưa hết bất an trước những diễn biến bất thường của dòng sông.





Ngày 21/10, trao đổi với phóng viên, ông Hà Ngọc Việt, Chủ tịch UBND xã Bạch Thông cho biết, địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra, rà soát các nguyên nhân và làm việc với đơn vị sản xuất giấy trên địa bàn.

Theo ông Việt, phía doanh nghiệp có ý kiến, sau khi kiểm tra lại có sơ suất trong quá trình vận hành nhà xưởng khiến một phần nước trào ra đường ống dẫn nước sinh hoạt.

“UBND xã Bạch Thông đã chỉ đạo công ty rà soát lại quy trình vận hành hoạt động cũng như phương án bảo vệ môi trường để đảm bảo hoạt động tuân thủ đúng quy định hiện hành. Hiện công an và các đơn vị liên quan vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xác nhận nguyên nhân cụ thể”, ông Việt thông tin.

Hiện nguyên nhân cụ thể khiến nước sông Cầu đổi màu bất thường và mối liên hệ giữa hiện tượng này với tình trạng vịt chết vẫn cần được cơ quan chức năng làm rõ. Kết quả kiểm tra, xác minh và các thông tin liên quan đến chất lượng nguồn nước sẽ là cơ sở để đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường, hoạt động chăn nuôi và đời sống người dân tại khu vực.