Sau Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp Sửu, Tỵ, Dậu đón tín hiệu mới về tài lộc, sự nghiệp

Dự báo vận khí của 3 con giáp Tý, Thân, Thìn từ sau Rằm tháng 9 âm lịch 2026 GĐXH – Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có những lời khuyên cho 3 con giáp Tý – Thân – Thìn dưới đây từ sau Rằm tháng 9 âm lịch.

1. Con giáp Sửu có cơ hội cải thiện nguồn thu

Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2026, con giáp Sửu có nhiều chuyển biến đáng chú ý trong vận trình. Bạn không nên chỉ nhìn vào kết quả trước mắt mà cần tính toán đường dài, đặc biệt trong công việc, tiền bạc và các mối quan hệ cá nhân.

Công việc có nhiều dấu hiệu khởi sắc nhờ cát tinh Thiên Đức nâng đỡ. Đi kèm cơ hội là trách nhiệm lớn, đòi hỏi Sửu cần tính toán chặt chẽ.

Tài chính của con giáp Sửu cũng có xu hướng tăng nhưng khả năng giữ tiền lại là bài toán đáng quan tâm. Thu nhập chính có thể được cải thiện nhờ thành quả từ một dự án hoặc công việc quan trọng, song Kiếp Tài khiến các khoản chi phát sinh liên tục.

Nếu có thu nhập tăng thêm, cách tốt nhất là chia tiền thành từng nhóm rõ ràng: chi tiêu thiết yếu, tiết kiệm, dự phòng và khoản dành cho nhu cầu cá nhân. Làm được điều này, tuổi Sửu vừa tận hưởng thành quả lao động vừa tránh rơi vào cảnh kiếm được nhiều nhưng cuối tháng vẫn không còn bao nhiêu.

Về tình cảm, người độc thân có sức hút khá nổi bật và dễ được chú ý trong môi trường công việc hoặc các cuộc gặp gỡ xã hội. Dù vậy, không phải mối quan hệ nào xuất hiện cũng đáng để bạn đầu tư tình cảm. Với người có đôi, áp lực công việc có thể khiến bạn dành quá ít thời gian cho gia đình, từ đó phát sinh những lời trách móc.

2. Con giáp Tỵ bình tĩnh trước những lựa chọn nghề nghiệp

Những ngày cuối tháng 9 âm lịch 2026, người tuổi Tỵ được khuyên nên dành thời gian quan sát chờ đợi thời cơ chín muồi thay vì vội vàng hành động. Con giáp Sửu có cơ hội phát huy tốt khả năng của mình. Bản mệnh có năng lực, có kiến thức và quan trọng nhất là có khả năng nhìn ra những điều người khác dễ bỏ qua.

Càng bình tĩnh đứng phía sau quan sát, con giáp Tỵ càng có quyết định chính xác, giúp sự nghiệp phát triển hơn. Tháng này cũng có dấu hiệu về cơ hội nghề nghiệp mới. Người đang có ý định chuyển việc có thể nhận được lời mời từ nhà tuyển dụng hoặc được giới thiệu một vị trí phù hợp hơn.

Tài chính của con giáp Tỵ ổn định. Bạn cũng có thể nhận được khoản bất ngờ trong những ngày cuối tháng. Tính cách thận trọng, biết cân nhắc trước khi xuống tiền giúp cho con giáp Tỵ tránh được những quyết định thiếu sáng suốt. Đây là nền tảng tốt để tuổi Tỵ xây dựng kế hoạch tài chính vững vàng hơn trong thời gian tới.

Chuyện tình cảm của tuổi Tị trong tháng này không quá sôi động nhưng lại có xu hướng ổn định về mặt cảm xúc. Người độc thân có xu hướng kén chọn và đặt tiêu chuẩn cao hơn cho chuyện yêu đương. Người đã có đôi có thể hơi xa cách vì dành nhiều thời gian cho công việc và suy ngẫm cá nhân.

3. Con giáp Dậu tránh vướng vào chuyện thị phi

Những ngày cuối tháng 9 âm lịch 2026, công việc của người tuổi Dậu nhìn chung vẫn duy trì được sự ổn định. Điều người tuổi Dậu cần đề phòng nhất trong công việc không phải là thiếu năng lực mà là việc bạn dễ bị cuốn vào những thông tin bên lề. Đừng vội chia sẻ thông tin chưa xác thực, cũng không nên tham gia vào những cuộc bàn luận mang tính phe phái.

Sự im lặng đúng lúc đôi khi còn có giá trị hơn một lời nói khéo léo. Con giáp Dậu cần nhớ làm tốt phần việc của mình, giữ nguyên tắc, hạn chế thị phi và để năng lực lên tiếng.

Tài lộc của con giáp Dậu những ngày sau Rằm tháng 9 âm lịch chưa có nhiều biến chuyển. Bạn có tâm lý muốn tích lũy, hạn chế những khoản đầu tư mạo hiểm và đây thực tế là lựa chọn khá phù hợp với vận trình hiện tại. Giữ tiền cũng là một dạng đầu tư cho tuổi Dậu thời điểm này.

Chuyện tình cảm của người tuổi Dậu chịu ảnh hưởng khá rõ từ tâm lý bất an. Người có đôi dễ muốn được đối phương quan tâm, trong khi người độc thân lại có xu hướng tìm về những mối quan hệ quen thuộc thay vì vội vàng bắt đầu chuyện mới. Nếu biết tiết chế sự lo lắng và giao tiếp thẳng thắn, tình cảm vẫn có thể trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng trong tháng. Tình duyên tháng này cần sự chân thành, chậm rãi và cảm giác an toàn được xây dựng bằng hành động thực tế.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.