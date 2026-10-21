Dự báo vận khí của 3 con giáp Tý, Thân, Thìn từ sau Rằm tháng 9 âm lịch 2026

Thay đổi bất ngờ cho các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất, Hợi trong tuần lễ 20/10 GĐXH - Xem tử vi tuần mới từ 19/10/2026 đến 25/10/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo những thay đổi bất ngờ cho các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất, Hợi. Cùng tham khảo để nắm bắt cơ hội phát triển.

1. Con giáp Tý

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, từ sau rằm tháng 9 âm lịch năm 2026, người tuổi Tý có xu hướng đi vào trạng thái ổn định hơn, đặc biệt khi bản mệnh biết biến những kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy thành hành động thực tế.

Tuy công việc có thể phát sinh thử thách bất ngờ, nhưng Tả Phù xuất hiện giúp tuổi Tý có thêm sự trợ lực, dễ gặp người hỗ trợ khi cần thiết. Đây là dấu hiệu cho thấy tuổi Tý không nhất thiết phải tự mình giải quyết tất cả khó khăn. Khi gặp vấn đề, con giáp Tý có thể nhận được lời hướng dẫn từ cấp trên, đồng nghiệp giàu kinh nghiệm hoặc người từng đi trước. Điều quan trọng là phải chủ động hỏi khi chưa rõ và tiếp thu góp ý với thái độ cầu thị.

Điểm đáng chú ý trong tháng này là khả năng củng cố vị thế tại nơi làm việc của con giáp Tý. Sự đáng tin cậy, đúng giờ, làm việc có trách nhiệm và giữ lời hứa chính là những yếu tố giúp người tuổi Tý ghi điểm. Chuyên gia khuyên, người tuổi Tý nên làm tốt phần việc của mình, giữ thái độ chuyên nghiệp và hỗ trợ đồng đội đúng lúc lại là cách tạo dựng uy tín bền vững nhất.

Tài lộc của con giáp Tý cũng tương đối sáng. Công sức bỏ ra có khả năng được đền đáp bằng lương thưởng hoặc nguồn thu chính đáng, song cần kiểm soát tốt các khoản chi và tránh những quyết định đầu tư quá mạo hiểm.

Chuyện tình cảm nhìn chung không có nhiều biến động tiêu cực, nhưng người độc thân có thể hơi chậm trong việc nắm bắt tín hiệu tình cảm. Người đã có đôi có cặp lại đứng trước những cuộc trao đổi thực tế về tiền bạc, gia đình và kế hoạch tương lai; nếu cùng nhau giải quyết thay vì né tránh, tình cảm sẽ càng bền chặt.

Thời điểm này, con giáp Tý cũng không nên chạy theo các khoản đầu tư có mức độ rủi ro cao. Nếu chưa có đủ kiến thức và kinh nghiệm, việc nóng vội tham gia dễ gặp biến cố.

Chuyện tình cảm của tuổi Tý thiên về sự chân thành và tính thực tế. Người độc thân có cơ hội được ai đó quan tâm, nhưng vấn đề nằm ở chính phản ứng của bạn. Với người đang yêu hoặc đã kết hôn, tháng này lại phù hợp để cùng nhau giải quyết những vấn đề thực tế. Đừng biến trách nhiệm thành áp lực khiến bản thân ít chia sẻ cảm xúc.

2. Con giáp Thân

Những ngày cuối tháng 9 âm lịch năm 2026 mang lại cho người tuổi Thân một nhịp vận trình khá đặc biệt. Chuyên gia khuyên, con giáp Thân cần chủ động di chuyển, mở rộng quan hệ, không nên đứng yên chờ cơ hội. Điều này sẽ giúp cho người tuổi Thân dễ kích hoạt vận may.

Cuộc sống của người tuổi Thân xu hướng bận rộn hơn, nhiều việc phát sinh nhưng cũng mở ra không ít cánh cửa mới. Lời khuyên dành cho tuổi Thân là hãy năng động nhưng không hấp tấp. Khi biết kết hợp sự nhanh nhạy với tính cẩn thận, người tuổi Thân sẽ biến đó thành cơ hội cho sự phát triển sự nghiệp.

Tài lộc của tuổi Thân cũng khởi sắc hơn những ngày đầu tháng. Người tuổi Thân cần nhớ, càng chủ động tạo ra cơ hội, càng dễ có tiền. Tuy nhiên, tiền vào nhanh thì tiền ra cũng không ít. Công tác, di chuyển, ăn uống, giao tiếp, mua sắm phục vụ công việc hoặc những kế hoạch cá nhân đều có thể khiến ngân sách bị kéo giãn.

Về phương diện tình cảm của con giáp Thân cũng khá rộng mở. Vận đào hoa của tuổi Thân dễ gắn với những chuyến đi, môi trường mới hoặc các mối quan hệ ngoài phạm vi quen thuộc. Người độc thân có thể gặp một người khiến mình chú ý trong quá trình công tác, du lịch, tham gia sự kiện hoặc qua một cuộc gặp gỡ tình cờ ở nơi xa.

Người đã có đôi cần chú ý hơn đến việc cân bằng giữa công việc và tình cảm.

3. Con giáp Thìn

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, nửa cuối tháng 9 âm lịch 2026, vận trình của người tuổi Thìn có phần kém ổn định hơn. Con giáp này dễ rơi vào trạng thái tâm trí phân tán, việc nọ chưa xong đã phải lo việc kia, càng cố làm nhanh càng dễ phát sinh sai sót hoặc mâu thuẫn.

Điểm đáng lưu ý nhất trong tháng chính là giao tiếp công sở. Một vấn đề vốn có thể trao đổi trong vài phút có khả năng kéo thành hàng loạt tin nhắn, email hoặc cuộc họp chỉ vì đôi bên hiểu chưa đúng ý nhau. Người tuổi Thìn vốn có tính chủ động, khi gặp tình trạng này rất dễ sốt ruột, nhưng càng nóng vội càng căng thẳng.

Thìn nên xác định mỗi ngày chỉ tập trung một vài nhiệm vụ thực sự quan trọng, hoàn thành chúng trước rồi mới xử lý việc phát sinh. Khi Tương Xung tạo ra nhiều biến động, sự bình tĩnh và khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên chính là lợi thế lớn nhất của bạn.

Về tài chính của con giáp Thìn có sự hao hụt khá lớn. Những khoản chi nhỏ nhưng liên tiếp xuất hiện, nếu không kiểm soát sẽ khiến ngân sách của con giáp Thìn hao hụt đáng kể.

Chuyên gia khuyên, Thìn cần thực tế, chủ động hơn. Hãy rà soát những khoản chi cố định, so sánh giá trước khi mua hàng và hạn chế các dịch vụ tiện lợi nhưng không thực sự cần thiết.

Ở phương diện tình cảm, áp lực công việc và sự mệt mỏi khiến tuổi Thìn có xu hướng thu mình, ít trò chuyện và dễ trở nên thiếu kiên nhẫn với người thân. Người đã có đôi cần đặc biệt tránh để sự im lặng khiến đối phương hiểu lầm thành lạnh nhạt.

Nhưng cũng cần nhớ là không nên tranh luận trong lúc tâm trạng không tốt, nhất là những vấn đề đã tồn tại từ trước. Một cuộc trò chuyện khi cả hai bình tĩnh sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc cố phân định đúng - sai trong lúc nóng giận.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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