Nghệ An phát động Chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ

Dự lễ phát động Chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ có ông Lê Thanh Dũng - Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế), ông Nguyễn Hữu Lê – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghê An, lãnh đạo một số sở ban, ngành liên quan.

Ông Nguyễn Hữu Lê, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Nguyễn Hữu Lê đánh giá cao những nỗ lực của toàn ngành Dân số trong trong thời gian qua, đặc biệt trong việc triển khai các chiến dịch. Trong đó, đã hoàn toàn chủ động triển khai toàn diện các nội dung theo định hướng dân số và phát triển, chú trọng nâng cao chất lượng dân số, triển khai hoạt động tầm soát các bệnh tật bẩm sinh, sàng lọc trước sinh, sơ sinh.

Ngoài ra, công tác dân số cũng đã quan tâm ứng phó những thách thức về cơ cấu dân số như mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số… Đây là tiền đề, tạo đà tích cực để ngành dân số tỉnh nhà tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ những năm tiếp theo. Đồng thời góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Nghệ An.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo ngành Y tế cũng đã chỉ ra những khó khăn thách thức trong công tác dân số hiện nay khi Nghệ An vẫn là tỉnh có quy mô dân số lớn, hơn 3,5 triệu dân (đứng thứ tư cả nước); là tỉnh có mức sinh cao thứ 6 cả nước (2,61 con) và vẫn có xu hướng tăng. Đáng lưu ý là tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên có giảm nhưng chưa đáng kể và vẫn còn rất cao (28,08%); tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đang ở mức cao (116,33 bé trai/100 bé gái); chất lượng dân số mặc dù đã được nâng lên nhưng vẫn còn thấp…

Trong bối cảnh trên, hoạt động cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/Kế hoạch hóa gia đình đóng một vai trò hết sức quan trọng trong công tác Dân số và Phát triển. Việc làm tốt trong cung cấp dịch vụ sẽ giải quyết được các vấn đề cơ bản của công tác dân số, trong đó đáng chú ý là việc chủ động hơn về Kế hoạch hóa gia đình để thực hiện mô hình gia đình ít con; góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Ông Nguyễn Hữu Lê, đánh trống phát lệnh ra quân chiến dịch.

Để thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra và thực hiện thành công chiến dịch trong năm 2024, thay mặt Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Nguyễn Hữu Lê đề nghị các ban, ngành liên quan và các địa phương cần tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư nguồn lực cho công tác dân số. Trong đó, cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa là mục tiêu, vừa là tiền đề để nâng cao chất lượng dân số, góp phần chủ động, chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Bên cạnh đó, tăng cường tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các nội dung, hình thức phù hợp với các nhóm đối tượng, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo tính lan tỏa sâu rộng, hiệu quả trong quần chúng nhân dân. Ngoài ra, cần phải quan tâm đi vào chiều sâu, chất lượng và tính hiệu quả thiết thực trong cung cấp dịch vụ, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cho đối tượng tự nguyện chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Theo kế hoạch, Chiến dịch năm 2024 được tổ chức tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An và được chia thành 2 đợt, kết thúc trước ngày 30/11/2024.

Ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số ghi nhận và đánh giá rất cao công tác dân số của tỉnh Nghệ An.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số cho biết, Cục luôn ghi nhận và đánh giá rất cao công tác dân số của tỉnh Nghệ An. Điều này thể hiện rõ, trong công tác tham mưu chỉ đạo. Nghệ An là một trong những địa phương đã rất chủ động, linh hoạt tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quan trọng về công tác Dân số và Phát triển. Đặc biệt liên quan đến việc chỉ đạo thực hiện chính sách Dân số trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hơn nữa, Nghệ An đã luôn chủ động tranh thủ thời cơ, biết chọn vấn đề cần ưu tiên để quyết liệt chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác dân số và phát triển, điển hình như việc tổ chức các hoạt động truyền thông - tư vấn gắn với cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số.

Ông Lê Thanh Dũng nói chuyện với người dân xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn về các vấn đề SKSS/KHHGĐ.

Một số mô hình truyền thông - giáo dục nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; sàng lọc trước sinh và sơ sinh; chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi dựa vào cộng đồng... của Nghệ An đang là "mơ ước" của 1 số tỉnh, thành trong cả nước hiện nay.

Ngoài ra, các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội phát triển rất mạnh. Đây là 1 kênh thông tin cực kỳ quan trọng và hữu ích trong việc nắm bắt tình hình triển khai các hoạt động ở cơ sở.

Trao quà cho các hộ dân trên địa bàn huyện Kỳ Sơn thực hiện tốt chính sách dân số, KHHGĐ.

Thời gian tới, Bộ Y tế mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đầu tư cho công tác dân số. Mong muốn đội ngũ làm công tác Dân số - Y tế Nghệ An tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, nỗ lực hơn nữa để khắc phục những khó khăn thách thức đang đặt ra đối với công tác dân số Nghệ An hiện nay.

Sẽ điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 vào ngày 1/4 tới GĐXH - Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 được thực hiện trên phạm vi cả nước tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (tỉnh, thành phố) được triển khai tại thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2024. Thời gian thu thập thông tin trong điều tra được bắt đầu từ ngày 01/4/2024 đến ngày 30/4/2024.