Sau gần 3 thập kỷ, dàn diễn viên 'Chuyện nhà Mộc' giờ ra sao?

Thứ bảy, 07:00 31/01/2026 | Câu chuyện văn hóa

Sau 28 năm kể từ khi ra mắt, dàn diễn viên của bộ truyền hình "Chuyện nhà Mộc" có nhiều thay đổi trong nghề nghiệp và cuộc sống.

Bộ phim Chuyện nhà Mộc của đạo diễn Trần Lực ra mắt năm 1998 ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi cốt truyện chân thật cùng diễn xuất mộc mạc của dàn diễn viên chính. Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của gia đình ông Mộc, từ đó phản ánh thực trạng đời sống gần gũi thời bấy giờ.

Sau gần 3 thập kỷ, dàn diễn viên của phim thay đổi nhiều. Có người sự nghiệp nghệ thuật vẻ vang song cũng có người chọn cuộc sống kín tiếng, rời xa nghệ thuật.

NSƯT Hải Điệp qua đời ở tuổi 85

Xuất phát điểm từ một nghệ sĩ chèo, ít ai biết Chuyện nhà Mộc là bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của NSƯT Hải Điệp. Vào vai ông Mộc, nghệ sĩ chèo năm ấy như "dốc cả tâm can" để mang đến hình ảnh một người cha nghèo chịu khó, chịu thương và hết lòng vì con cái.

Vai diễn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả, khiến NSƯT Hải Điệp từ người "diễn chèo phục vụ quần chúng ở nông thôn" trở thành cái tên được rất nhiều nhà làm phim để mắt tới.

Sau gần 3 thập kỷ, dàn diễn viên 'Chuyện nhà Mộc' giờ ra sao? - Ảnh 1.

NSƯT Hải Điệp đóng vai chính trong "Chuyện nhà Mộc".

Chia sẻ về vai diễn để đời, NSƯT Hải Điệp nói ông vốn chỉ diễn chèo phục vụ quần chúng ở nông thôn. Một lần, đạo diễn Trần Lực ghé quán nước của ông và bày tỏ mong muốn mời đóng phim. "Tôi rất bâng khuâng lúc đó bởi chưa biết nhiều về phim ảnh nhưng muốn thử xem thế nào. Tôi gặp rất nhiều bỡ ngỡ nhưng đã vận dụng kiến thức sân khấu để phân tích kịch bản điện ảnh", nghệ sĩ nói.

Sau Chuyện nhà Mộc, NSƯT Hải Điệp tiếp tục góp mặt trong một số dự án lớn như Bụi vàng, Hai Bình làm thủy điện,… thế nhưng không thực sự được chú ý. Ngoài ra, nghệ sĩ vẫn dành phần lớn thời gian của mình niềm đam mê với nghệ thuật chèo truyền thống. Nhiều năm qua, ông vẫn miệt mài cống hiến cho bộ môn này với tư cách một người thầy, đào tạo những thế hệ tiếp theo.

Hôm 26/1, NSƯT Hải Điệp qua đời, hưởng thọ 85 tuổi. Lễ viếng nghệ sĩ diễn ra lúc 14h ngày 27/1. Ông được an táng tại quê nhà Hưng Yên.

Như Trang sống kín tiếng

Khi vừa đỗ thủ khoa Trường Sân khấu điện ảnh Hà Nội, Như Trang được thầy giáo giới thiệu cho đạo diễn Trần Lực. Cô thủ vai Mai - con gái ông Mộc, một cô học trò giỏi vì nghe lời bố mà cố gắng học đến mê sảng để thi đỗ đại học.

Sau gần 3 thập kỷ, dàn diễn viên 'Chuyện nhà Mộc' giờ ra sao? - Ảnh 2.

"Chuyện nhà Mộc" là phim đầu đời của Như Trang.

Như Trang chia sẻ không ít lần cô khóc khi bị đạo diễn Trần Lực mắng, nhưng cuối cùng cô diễn viên trẻ lúc ấy cũng thể hiện tốt vai diễn của mình. Những phân đoạn của cô với NSƯT Hải Điệp khiến khán giả cảm động vì tình cảm cha con chân thành. Bên cạnh đó, bộ phim cũng khiến người xem thêm trân trọng tình cảm gia đình quý giá.

Sau Chuyện nhà Mộc , Như Trang có tham gia thêm một số phim truyền hình nhưng có lẽ vai Mai là vai diễn nổi bật và ghi dấu ấn đậm nhất với khán giả.

Sau gần 3 thập kỷ, dàn diễn viên 'Chuyện nhà Mộc' giờ ra sao? - Ảnh 3.

Hình ảnh hiếm hoi trên sóng truyền hình của Như Trang vài năm trước.

Những năm qua, Như Trang là diễn viên của Nhà hát Tuổi Trẻ. Bên cạnh đó, cô còn kinh doanh thời trang. Như Trang đã kết hôn từ năm 2005. Cô đang rất hạnh phúc bên chồng và hai con - một gái, một trai.

Xuân Bắc trở thành Cục trưởng

Trong Chuyện nhà Mộc, Xuân Bắc đảm nhận vai Cường - người yêu ở quê của Mai. Dù chỉ là vai phụ và cũng không có nhiều đất diễn nhưng anh vẫn gây ấn tượng với khán giả bởi lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng.

Sau gần 3 thập kỷ, dàn diễn viên 'Chuyện nhà Mộc' giờ ra sao? - Ảnh 4.

Xuân Bắc thời đóng "Chuyện nhà Mộc".

Phân đoạn trong phim khiến mọi người nhớ nhất là khi Mai tưởng mình rớt đại học. Trong khi mọi người trong gia đình Mai đều khóc thì Cường lại nhảy lên vì sung sướng. Tưởng đâu đã sắp cưới được vợ nào ngờ lại mừng hụt vì Mai đậu đại học và sắp lên thành phố.

Sau bộ phim, Xuân Bắc liên tiếp xuất hiện trên màn ảnh nhỏ cùng hàng loạt những vai diễn ấn tượng trong như Sóng ở đáy sông, Ngã ba Đồng Lộc, Con đường sáng... Nhờ nét duyên dáng trong cách nói chuyện, diễn xuất nên anh được khán giả yêu mến ở hầu hết các lĩnh vực anh tham gia như vai trò MC, diễn viên hài… Đặc biệt, anh ghi dấu ấn với vai Nam Tào trong chuỗi chương trình Táo quân.

Sau gần 3 thập kỷ, dàn diễn viên 'Chuyện nhà Mộc' giờ ra sao? - Ảnh 5.

Xuân Bắc có sự nghiệp vẻ vang.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Xuân Bắc được phong tặng danh hiệu NSND. Anh từng có thời gian làm Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam và hiện là Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngoài sự nghiệp, Xuân Bắc còn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên vợ và 3 cậu con trai.

Chí Nghĩa rời xa nghệ thuật

Vai diễn đa màu sắc trong Chuyện nhà Mộc đã giúp tên tuổi của Chí Nghĩa đến gần hơn với khán giả. Nhờ thành công này, Chí Nghĩa tiếp tục đóng vai chính phim Không giống ai - mang về giải thưởng của Hội điện ảnh.

Sau gần 3 thập kỷ, dàn diễn viên 'Chuyện nhà Mộc' giờ ra sao? - Ảnh 6.

Chàng rể hài hước do Chí Nghĩa đóng trong "Chuyện nhà Mộc" được khán giả yêu thích.

Bên cạnh đó, Chí Nghĩa còn biết đến với vai trò một ông bố gương mẫu trong show chương trình Ở nhà chủ nhật. Năm 2001, anh chọn hướng rẽ khác khi chia tay chương trình để học cùng một lúc học 2 trường Đại học là Kinh tế Quốc dân và Sân khấu Điện Ảnh khoa đạo diễn.

Cũng từ đó, anh tạm gác lại sự nghiệp diễn xuất để tập trung cho việc học tập. Nhiều năm qua, Chí Nghĩa hoàn toàn vắng bóng trên màn ảnh để gắn bó với công việc truyền thông.


