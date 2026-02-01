'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2026: Ý nghĩa và nhân văn

Tối 31/1/2026, tại xã biên giới Hương Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2026.

Chương trình do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026) và đón Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là điểm nhấn của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong chuỗi hoạt động "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2026.

"Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2026 do Nguyễn Trung Dũng tổng đạo diễn; Thượng tá, nhà văn Phạm Vân Anh viết kịch bản và lời bình; Đại tá, NSƯT Nguyễn Tuấn Anh, NSƯT Ngọc Cẩm chỉ đạo nghệ thuật, với sự tham gia của Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng và Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Hà Tĩnh, cùng nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng.

Trong chương trình, khán giả hòa vào không gian văn hóa đặc sắc với những làn điệu ví giặm Hà Tĩnh được làm mới qua hoạt cảnh "Mang mùa xuân về bản", kết hợp cùng những sáng tác hiện đại như "Xuân biên phòng ấm tình quân dân"…

Cùng với đó là những phóng sự về các chuyên án ma túy xuyên quốc gia, những cuộc cứu nạn trong bão dữ tại biển Đông Bắc và chiến dịch Quang Trung đầy tính nhân văn; những câu chuyện gặp gỡ đầy cảm động với những nhân chứng sống từ nước bạn Lào - minh chứng cho tình hữu nghị biên giới bền chặt…

Trong khuôn khổ chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2026, nhiều chương trình được tổ chức như: khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao gần 900 suất quà Tết tặng gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể, chương trình tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho hơn 500 người dân; trao bò giống tặng 33 hộ dân; thăm, trao gần 900 suất quà Tết tặng gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn; khánh thành 4 nhà đại đoàn kết; trao 203 suất học bổng tặng học sinh trong Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng", Dự án "Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường" và học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 400 triệu đồng; thăm, chúc Tết chính quyền địa phương, các trường học và lực lượng vũ trang trên địa bàn xã Hương Xuân, trị giá hơn 1 tỷ đồng.