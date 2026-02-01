Tại các cửa hàng cho thuê áo dài, lượng khách ra vào tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Nhu cầu chụp ảnh, du xuân, đi lễ Tết khiến dịch vụ này trở thành một trong những nghề "hốt bạc" dịp Tết. Đi kèm với dịch vụ thuê áo dài, dịch vụ thuê nhiếp ảnh gia cũng được săn đón vào dịp cận Tết Nguyên đán, khi nhiều người có nhu cầu lưu giữ hình ảnh bản thân trong tà áo dài truyền thống trước khi bước sang thềm năm mới.

Bên cạnh nhu cầu check in, chụp ảnh dịp Tết, nhiều người còn phải tính toán cho những chuyến đi dài ngày như về quê hoặc du lịch. Khi đó, thú cưng - những "thành viên đặc biệt" trong gia đình cần được chăm sóc thay thế, khiến dịch vụ trông giữ thú cưng trở nên đắt khách hơn bao giờ hết.

Mỗi nghề một đặc thù, một nhịp lao động riêng, nhưng tất cả đều góp phần tạo nên không khí Tết rộn ràng, mang lại thu nhập đáng kể, đồng thời báo hiệu một năm làm ăn hanh thông cho người lao động trong năm Bính Ngọ 2026.