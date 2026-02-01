Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Những nghề "hốt bạc" dịp Tết

Chủ nhật, 22:17 01/02/2026 | Câu chuyện văn hóa
Hoàng Lan
Hoàng Lan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Những ngày giáp Tết, không khí chuẩn bị diễn ra khắp nơi. Cùng với đó, nhiều nghề dịch vụ cũng bước vào giai đoạn làm ăn sôi động nhất trong năm.

Tại các cửa hàng cho thuê áo dài, lượng khách ra vào tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Nhu cầu chụp ảnh, du xuân, đi lễ Tết khiến dịch vụ này trở thành một trong những nghề "hốt bạc" dịp Tết. Đi kèm với dịch vụ thuê áo dài, dịch vụ thuê nhiếp ảnh gia cũng được săn đón vào dịp cận Tết Nguyên đán, khi nhiều người có nhu cầu lưu giữ hình ảnh bản thân trong tà áo dài truyền thống trước khi bước sang thềm năm mới.

Bên cạnh nhu cầu check in, chụp ảnh dịp Tết, nhiều người còn phải tính toán cho những chuyến đi dài ngày như về quê hoặc du lịch. Khi đó, thú cưng - những "thành viên đặc biệt" trong gia đình cần được chăm sóc thay thế, khiến dịch vụ trông giữ thú cưng trở nên đắt khách hơn bao giờ hết.

Mỗi nghề một đặc thù, một nhịp lao động riêng, nhưng tất cả đều góp phần tạo nên không khí Tết rộn ràng, mang lại thu nhập đáng kể, đồng thời báo hiệu một năm làm ăn hanh thông cho người lao động trong năm Bính Ngọ 2026.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2026: Ý nghĩa và nhân văn

'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2026: Ý nghĩa và nhân văn

Câu chuyện văn hóa - 13 giờ trước

GĐXH - Ngoài chương trình nghệ thuật đặc sắc, "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2026 còn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao quà Tết, học bổng cho học sinh... với tổng số tiền trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Sau gần 3 thập kỷ, dàn diễn viên 'Chuyện nhà Mộc' giờ ra sao?

Sau gần 3 thập kỷ, dàn diễn viên 'Chuyện nhà Mộc' giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước

Sau 28 năm kể từ khi ra mắt, dàn diễn viên của bộ truyền hình "Chuyện nhà Mộc" có nhiều thay đổi trong nghề nghiệp và cuộc sống.

Nữ ca sĩ quê Hà Tĩnh ra mắt album được NSND, NSƯT dành nhiều lời khen ngợi

Nữ ca sĩ quê Hà Tĩnh ra mắt album được NSND, NSƯT dành nhiều lời khen ngợi

Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước

GĐXH - Nữ ca sĩ quê Hà Tĩnh - quán quân cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội" 2024 Mộc An nhận được nhiều lời khen ngợi của NSND Quang Vinh, NSƯT Tố Nga khi ra mắt album âm nhạc đầu tay.

Điều ít biết về 2 anh em nhạc sĩ nổi tiếng hiếm hoi của showbiz Việt

Điều ít biết về 2 anh em nhạc sĩ nổi tiếng hiếm hoi của showbiz Việt

Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước

Hoài An và Võ Hoài Phúc là một trong những cặp anh em nhạc sĩ đều nổi tiếng và có nhiều bản hit ấn tượng.

Top 3 Miss World Vietnam 2022: Người đăng quang quốc tế, người làm dâu tỷ phú

Top 3 Miss World Vietnam 2022: Người đăng quang quốc tế, người làm dâu tỷ phú

Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước

Sau gần 4 năm đăng quang, cả 3 người đẹp giành vị trí cao nhất tại Miss World Vietnam 2022 đều có những thay đổi trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.

Lý do bộ phim có Khả Ngân lỗ nặng

Lý do bộ phim có Khả Ngân lỗ nặng

Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trước

"Vạn dặm yêu em" là bộ phim đẹp về hình ảnh, âm nhạc nhưng kịch bản không còn hợp thời, tạo cảm giác như phim dừng lại ở những năm 2000. Phim chưa kiếm nổi 100 triệu đồng, đối mặt nguy cơ thua lỗ nặng.

Mỹ nhân Việt đầu tiên lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới giờ ra sao?

Mỹ nhân Việt đầu tiên lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Sau 12 năm lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, cuộc sống của mỹ nhân này vẫn được nhiều người quan tâm.

Diễn viên nhí khiến NSƯT Hoàng Hải thán phục

Diễn viên nhí khiến NSƯT Hoàng Hải thán phục

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Vào vai bé Nhi trong phim truyền hình “Gia đình trái dấu”, diễn viên nhí Cherry An Nhiên gây ấn tượng bởi diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, đến mức NSƯT Hoàng Hải dành những lời khen có cánh.

NSND Quốc Hưng: 'Đất nước hôm nay' là một sự gặp gỡ rất đẹp giữa âm nhạc và thời cuộc

NSND Quốc Hưng: 'Đất nước hôm nay' là một sự gặp gỡ rất đẹp giữa âm nhạc và thời cuộc

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

GĐXH - NSND Quốc Hưng và nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vừa có sự hợp tác ra mắt sản phẩm âm nhạc vô cùng ý nghĩa, đó là trường ca – đại hợp xướng mang tên "Đất nước hôm nay".

Diễn viên nhí đóng vai chính trong phim Việt đang dẫn đầu phòng vé là ai?

Diễn viên nhí đóng vai chính trong phim Việt đang dẫn đầu phòng vé là ai?

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Bên cạnh Kiều Minh Tuấn, nhân vật người con trai mắc trầm cảm do diễn viên nhí Huỳnh Hạo Khang thủ vai cũng là cái tên gây chú ý trong "Con kể ba nghe".

Xem nhiều

Cuộc sống hôn nhân của Nhã Phương và Trường Giang sau 8 năm về chung nhà

Cuộc sống hôn nhân của Nhã Phương và Trường Giang sau 8 năm về chung nhà

Câu chuyện văn hóa

Gần 1 thập kỷ bên nhau, Trường Giang - Nhã Phương vẫn được xem là một trong những "gia đình kiểu mẫu" đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt.

Đời thật trái ngược màn ảnh của diễn viên 'trăm tỷ' chuyên trị vai phản diện

Đời thật trái ngược màn ảnh của diễn viên 'trăm tỷ' chuyên trị vai phản diện

Câu chuyện văn hóa
Cuộc sống của Vũ Ngọc Anh và Cường Seven sau 3 năm kết hôn

Cuộc sống của Vũ Ngọc Anh và Cường Seven sau 3 năm kết hôn

Câu chuyện văn hóa
Mỹ nhân Việt đầu tiên lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới giờ ra sao?

Mỹ nhân Việt đầu tiên lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa
Diễn viên nhí khiến NSƯT Hoàng Hải thán phục

Diễn viên nhí khiến NSƯT Hoàng Hải thán phục

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top